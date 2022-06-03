Благоустройство за корпусом 528 началось в мае. Эти работы были запланированы больше года назад. Делают парк с новыми пешеходными дорожками, игровой зоной, лестницами, скамейками и так далее. Это масштабный проект, разработка которого началась весной 2021 года, и за который голосовали в феврале этого года на «Активном гражданине».

А 31 мая появляется официальное сообщение о том, что участок в МЖК — две тысячи квадратных метров — предназначен для строительства двухэтажного предприятия общепита. Участок выставят на торги. Пишет об этом столичный Стройкомплекс со ссылкой на председателя Москомархитектуры Юлиану Княжевскую. Конкретный адрес при этом умалчивается — «построят в районе Савелки» (хотя зачем-то упоминается «ближайшая железнодорожная станция Фирсановская», до которой несколько километров). Как выяснилось, речь идет об участке возле корпуса 528, где планируется построить двухэтажное кафе общей площадью 346 кв. м.

В генплане развития Зеленограда образца 2007 года этот кусок земли действительно был отведен под кафе. Но с тех пор планы по освоению территории в МЖК несколько раз менялись. И сейчас другое ведомство — по части благоустройства — уже осваивает участок. Москомархитектура вместе со Стройкомплексом или этого не знает, или почему-то игнорирует. Княжевская отмечает, что участок находится в зоне уже сформированной застройки, будущее предприятие будет востребовано среди местных жителей.

Однако не все местные жители в восторге. «Никакого кафе нам не надо, — прокомментировал „Зеленоград.ру“ ситуацию председатель некоммерческого партнерства „МЖК Зеленоград“ Александр Раптовский. — У нас в МЖК уже есть два кафе и ресторан. Это кафе было включено в план по застройке 15 лет назад, но ничего не делалось. Сейчас нам оно совершенно не нужно, а нужна детская площадка с парком и благоустройством, план которого мы утвердили и наблюдаем, как всё строится. Площадка должна быть открыта в конце июля».

Чем закончится эта ситуация, и почему она стала возможна, пока неясно. Однако она показывает, что при необходимости генплан развития города можно игнорировать. Это важно понимать, когда мэрия ссылается на генплан, затевая изменения, которые активно не нравятся местным жителям.