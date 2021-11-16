Председатель некоммерческого партнерства «МЖК «Зеленоград» Александр Раптовский приобрел плиту со скоплением гигантских трилобитов — вымерших членистоногих. Её возраст — около 450 миллионов лет. Находка пополнила уникальную коллекцию будущего музея окаменелостей в МЖК. Но это не самый ценный экспонат.

Палеонтологи нашли эту плиту в Ленинградской области еще в прошлом году. О находке сообщили в сообществе Paleo Hunters и отметили, что это большая редкость. Как правило, трилобиты встречаются поодиночке, а в этом случае около двадцати членистоногих скопились на плите размером 61 на 41 см. Размеры каждого из трилобитов — 15-18 см, «для ордовикского периода [второй период палеозойской эры] это настоящие гиганты», отмечают специалисты. В Ленинградской области, вдоль Балтийско-Ладожского глинта, расположено множество местонахождений ордовикских трилобитов.

Месяц ушел на расчистку и препарирование плиты, но уровень реставрации составил не более 1-2% - то есть, плита очень хорошо сохранилась. Затем ее выставили на продажу за 299 тысяч рублей. Теперь она находится в микрорайоне МЖК.

Парк или музей удивительных камней создается силами Александра Раптовского уже пятый год. Это большой проект, его продолжение — это целый музейно-выставочный комплекс. В коллекции есть и более ценные, чем плита с трилобитами, экспонаты. Но развитие проекта требует и дополнительного финансирования, и определенного пространства. Сейчас решаются различные территориальные и административные детали развития проекта. В частности, Москомархитектура одобрила приоритетное музейное назначение участка под парк камней у корпуса 531.