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Чиновники объяснили, зачем бесплатно отдали землю рядом с жилыми домами и школой под строительство завода. Спойлер: чтобы строители заработали побольше 10.07.2023 ZELENOGRAD.RU

Администрация Химок подтвердила передачу лесного участка рядом с зеленоградским районом МЖК и ЖК «Елкино» под строительство завода стройматериалов. Это стало возможным из-за «СВО» и последовавших за ней санкций. Однако разрешение на строительство пока не выдано — присоединяйтесь к общественной кампании, чтобы завода не было рядом с домами и школой.

Договор аренды участка с кадастровым номером 50:09:0060607:135 заключила администрация Солнечногорского округа и АО «Технопарк», связанная с концерном «Крост». Основание — решение межведомственной комиссии по вопросам земельно-имущественных отношений в Московской области от 23 марта 2023 года.

Фактически бесплатная передача земли под эти нужды стала возможной благодаря областным законам и нормативным актам, принятым «в целях обеспечения импортозамещения для преодоления негативных последствий введения ограничительных мер со стороны иностранных государств и международных организаций». Они дают возможность для определенных видов деятельности давать льготную ставку аренды на участки, государственная собственность на которые не разграничена. Льготная — это за 1 рубль.

Таким образом конфликт с Украиной обернулся для застройщика прямой выгодой. И дело не только в бесплатной земле. «В связи с проведением специальной военной операции многие поставщики отказываются нам поставлять материалы, — рассказывал год назад гендиректор АО „Технопарк“ Андрей Сазонов изданию „Центр градостроительного развития“. — Теперь мы можем спокойно перенести технологию сюда, воспроизвести ее […] Перенесение большого количества изделий на завод, а потом доставка и монтаж их на стройке, позволяет достигнуть положительного экономического эффекта».

В качестве примера Сазонов приводит завод в деревне Подолино, где производить продукцию оказалось «намного выгоднее». Вероятно, речь идет о заводе примерно в трёх километрах от Зеленограда, рядом с которым тот же «Крост» построил ЖК «Велтон парк Новая Сходня». То есть компания, похоже, не считает чем-то ненормальным, когда люди живут в нескольких десятках метрах от завода. Причем завод рядом с МЖК будет, видимо, ещё ближе к домам и школе, чем на Сходне.

Впрочем, пока деревья на участке не вырублены и, по данным химкинской администрации, не выдано разрешение на строительство. Постройку завода в рекреационной зоне, рядом со школой и домами ещё можно попытаться остановить, потребовав от областной администрации подобрать для завода другой участок.

За это требование уже подписалось более тысячи человек, живущих в непосредственной близости от спорного участка. «Зеленоград.ру» проводит общественную кампанию против строительства завода рядом с домами и школой. Сейчас мы отправляем обращения людям и ведомствам, которые могут изменить это решение, и для подкрепления этой позиции просим оставить свою подпись против завода.

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Метки:
мжк (микрорайон 5а), сюжет: конфликт* с украиной, санкции, сюжет: строительство завода крост рядом с мжк
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Обсуждение
Валерия Сойкина
6 часов назад
А господин Сазонов не хотел бы построить завод у себя под окнами? Кажется это было бы более патриотично, чем ставить грязное производство под окна школы и жилых домов.
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Чиновники объяснили, зачем бесплатно отдали землю рядом с жилыми домами и школой под строительство завода. Спойлер: чтобы строители заработали побольше Новости
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