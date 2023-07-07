Мы уверены, в Московской области есть подходящие свободные участки под этот завод, но не на головах у людей. Нет никаких причин, кроме корысти и прямой коммерческой выгоды строить завод именно здесь.

Если вы против строительства завода на этом участке, пожалуйста, оставьте свою подпись — по ссылке zelenograd.ru/stopzavod

От вашего имени мы будем добиваться переноса строительства в другое место. Чем больше будет подписей, тем больше шансов, что это получится сделать — перешлите это сообщение знакомым.