Построить завод стройматериалов запланировали власти Московской области и концерн «Крост» — участок под строительство расположен в ста метрах от домов зеленоградского микрорайона МЖК, и жилого комплекса «Елкино», а также от школы 1557. Вдоль участка протекает речка, на самом участке лес, по границе — особо охраняемая природная территория. Фактически завод хотят построить внутри жилого района.
Мы уверены, в Московской области есть подходящие свободные участки под этот завод, но не на головах у людей. Нет никаких причин, кроме корысти и прямой коммерческой выгоды строить завод именно здесь.
Если вы против строительства завода на этом участке, пожалуйста, оставьте свою подпись — по ссылке zelenograd.ru/stopzavod
От вашего имени мы будем добиваться переноса строительства в другое место. Чем больше будет подписей, тем больше шансов, что это получится сделать — перешлите это сообщение знакомым.