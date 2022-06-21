Вместо того, чтобы восстановить упавшие столбики или восстановить запроектированные на въездах на площадь болларды, префектура отправляет недовольных пешеходов в полицию. А замечания, что у чиновников наверняка есть видео с камер видеонаблюдения, чтобы установить нарушителей, пропускают мимо ушей.

Осенью на площади Юности открывается большой ресторан, который обещает быть очень популярным. Число наглецов, пытающихся заехать на площадь, вероятно, возрастёт, как и риск происшествия.

Но зеленоградские чиновники скорее всего продолжат игнорировать проблему — они знают, что им за это ничего не будет. Привычно и спокойно они дождутся смертельного ДТП и лишь потом начнут шевелиться. Так было, например, когда на улице Каменка сбили насмерть двух человек — только после этого чиновники оборудовали опасный переход и лежачим полицейским, и подсветкой, и светофором. И хотя об опасном месте им говорили три года, за явную халатность ответственность никто не понёс.