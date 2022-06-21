Машины свободно разъезжают по пешеходной площади Юности. А зеленоградские чиновники ничего не делают и спокойно ждут наезда 21.06.2022 ZELENOGRAD.RU

Чем больше заведений открывается на площади Юности, тем чаще на неё заезжают машины, хотя площадь полностью пешеходная. Вместо того, чтобы закрыть въезд, зеленоградская администрация проводит нелепые и бесполезные расследования — к кому приехала машина. Зимой въезд стыдливо перегородили сугробом, но к лету он растаял, а осенью ситуация может ухудшиться и риск ДТП возрастёт. Но чиновники знают, что отвечать за последствия своей халатности они не будут.

Водителям дай палец — откусят по локоть. На площади Юности всё началось с организации парковки возле фитнес-клуба в здании бывшего кинотеатра «Электрон». Для этого к зданию разрешили въезд через пешеходную дорожку, вплотную к детской площадке.

Затем мест стало не хватать и клиенты фитнеса начали расползаться по площади — парковались уже у другой стороны здания, со стороны площади. После публикации «Зеленоград.ру» об этой проблеме, проезд на площадь перегородили сугробом. Казалось, что это временная мера, до весны, но нет — весной снег растаял, а столбики против въезда машин не поставили, машины продолжали свободно проезжать на площадь.

Но когда машина без опознавательных знаков, чиновники бессильны. Получается так: пешеходы видят машину, делают замечание водителю, он объясняет, что заехал для разгрузки товаров в определенную организацию, пешеходы жалуются в управу, те проводят расследование, чтобы установить «факт принадлежности к предприятию данного автотранспортного средства», а предприятие этот факт «категорически отрицает», тогда управа проводит «дополнительную работу по вопросу исключения заезда». То есть все как бы отработали жалобу, но по сути ничего не сделали.

Всё это привело к тому, что по площади разъезжают всё, у кого хватает для этого наглости. Например, вот эта машина с номером М709АА799 разъезжала по площади Юности в субботу как ни в чем не бывало.

Вместо того, чтобы восстановить упавшие столбики или восстановить запроектированные на въездах на площадь болларды, префектура отправляет недовольных пешеходов в полицию. А замечания, что у чиновников наверняка есть видео с камер видеонаблюдения, чтобы установить нарушителей, пропускают мимо ушей.

Осенью на площади Юности открывается большой ресторан, который обещает быть очень популярным. Число наглецов, пытающихся заехать на площадь, вероятно, возрастёт, как и риск происшествия.

Но зеленоградские чиновники скорее всего продолжат игнорировать проблему — они знают, что им за это ничего не будет. Привычно и спокойно они дождутся смертельного ДТП и лишь потом начнут шевелиться. Так было, например, когда на улице Каменка сбили насмерть двух человек — только после этого чиновники оборудовали опасный переход и лежачим полицейским, и подсветкой, и светофором. И хотя об опасном месте им говорили три года, за явную халатность ответственность никто не понёс.

Что вы можете сделать

Если вы увидели машину на площади Юности, постарайтесь сфотографировать её номер, отправьте жалобу в МВД (жалобы в полицию на машины с фотографий в этой публикации отправлены). Одновременно отправьте жалобу в префектуру на то, что они не закрывают въезд. Если полиция не захочет штрафовать нарушителя или префектура не захочет закрывать въезд, отправьте на их действия жалобу в прокуратуру. Если это не поможет, напишите нам в редакцию: в ватсап/телеграм 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru.

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Метки:
площадь юности
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