Чем больше заведений открывается на площади Юности, тем чаще на неё заезжают машины, хотя площадь полностью пешеходная. Вместо того, чтобы закрыть въезд, зеленоградская администрация проводит нелепые и бесполезные расследования — к кому приехала машина. Зимой въезд стыдливо перегородили сугробом, но к лету он растаял, а осенью ситуация может ухудшиться и риск ДТП возрастёт. Но чиновники знают, что отвечать за последствия своей халатности они не будут.
Водителям дай палец — откусят по локоть. На площади Юности всё началось с организации парковки возле фитнес-клуба в здании бывшего кинотеатра «Электрон». Для этого к зданию разрешили въезд через пешеходную дорожку, вплотную к детской площадке.
Затем мест стало не хватать и клиенты фитнеса начали расползаться по площади — парковались уже у другой стороны здания, со стороны площади. После публикации «Зеленоград.ру» об этой проблеме, проезд на площадь перегородили сугробом. Казалось, что это временная мера, до весны, но нет — весной снег растаял, а столбики против въезда машин не поставили, машины продолжали свободно проезжать на площадь.
Но когда машина без опознавательных знаков, чиновники бессильны. Получается так: пешеходы видят машину, делают замечание водителю, он объясняет, что заехал для разгрузки товаров в определенную организацию, пешеходы жалуются в управу, те проводят расследование, чтобы установить «факт принадлежности к предприятию данного автотранспортного средства», а предприятие этот факт «категорически отрицает», тогда управа проводит «дополнительную работу по вопросу исключения заезда». То есть все как бы отработали жалобу, но по сути ничего не сделали.
Всё это привело к тому, что по площади разъезжают всё, у кого хватает для этого наглости. Например, вот эта машина с номером М709АА799 разъезжала по площади Юности в субботу как ни в чем не бывало.
Вместо того, чтобы восстановить упавшие столбики или восстановить запроектированные на въездах на площадь болларды, префектура отправляет недовольных пешеходов в полицию. А замечания, что у чиновников наверняка есть видео с камер видеонаблюдения, чтобы установить нарушителей, пропускают мимо ушей.
Осенью на площади Юности открывается большой ресторан, который обещает быть очень популярным. Число наглецов, пытающихся заехать на площадь, вероятно, возрастёт, как и риск происшествия.
Но зеленоградские чиновники скорее всего продолжат игнорировать проблему — они знают, что им за это ничего не будет. Привычно и спокойно они дождутся смертельного ДТП и лишь потом начнут шевелиться. Так было, например, когда на улице Каменка сбили насмерть двух человек — только после этого чиновники оборудовали опасный переход и лежачим полицейским, и подсветкой, и светофором. И хотя об опасном месте им говорили три года, за явную халатность ответственность никто не понёс.
Если вы увидели машину на площади Юности, постарайтесь сфотографировать её номер, отправьте жалобу в МВД (жалобы в полицию на машины с фотографий в этой публикации отправлены). Одновременно отправьте жалобу в префектуру на то, что они не закрывают въезд. Если полиция не захочет штрафовать нарушителя или префектура не захочет закрывать въезд, отправьте на их действия жалобу в прокуратуру. Если это не поможет, напишите нам в редакцию: в ватсап/телеграм 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru.