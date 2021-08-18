Неправильно припаркованные автомобили — частая проблема в городе. Рассказываем, что делать, если чужая машина стоит на газоне или тротуаре, мешает проходу или проезду, и как наказать нарушителя.
Самый простой способ заявить о неправильной парковке — в мобильном приложении «Помощник Москвы» (Андроид, iOS). Войти в него можно по логину и паролю от личного кабинета на mos.ru. Приложение автоматически определяет места, где возможна фиксация нарушений. То есть, находясь дома, вы не сможете пожаловаться, например, на парковку на тротуаре.
Чтобы зафиксировать нарушение, нужно следовать подсказкам на экране. Приложение распознает номер машины, определит время и точный адрес. Затем необходимо сфотографировать автомобиль с разных ракурсов и оставить небольшой комментарий с пояснением. В течение 60 дней заявление обработают, нарушителю выпишут штраф, а вы получите 200 баллов, которые можно обменять на призы или бесплатную парковку.
Через это приложение можно сообщать о стоянке под запрещающими знаками или в зоне действия «желтой» разметки, а также о парковке на газоне. Но если, к примеру, машина во дворе перегородила пешеходную дорожку, то это приложение вряд ли поможет.
Самый оперативный способ исправить проблему — позвонить в дежурную часть полиции или ГИБДД. Телефон дежурной части автоинспекции в Зеленограде: 8-499-733-04-10. Вскоре после звонка полицейские должны приехать на место, сфотографировать машину нарушителя и оформить необходимые документы. Присутствие заявителя при этом крайне желательно. Даже если не дождётесь сотрудника госавтоинспекции, позже вас вызовут для дачи объяснений. Но если водитель уедет с места нарушения до прибытия полиции, вас могут обвинить в заведомо ложном вызове. Поэтому сделайте фотографии машины-нарушителя.
Если в принципе наказать нарушителя важней, чем исправить проблему быстро, отправьте официальное обращение в полицию через их сайт. Чтобы самостоятельно зафиксировать нарушение, нужно сфотографировать или снять машину на видео с разных ракурсов. При этом необходимо зафиксировать номер автомобиля, сам факт нарушения, место парковки и отсутствие водителя в салоне. В тексте заявления также нужно указать дату и время съёмки. Останется только заполнить форму на сайте гибдд.рф и дождаться ответа на обращение. Если нарушитель будет привлечён к ответственности, вас об этом проинформируют.
Также заявление можно передать лично или отправить по почте в отделение госавтоинспекции по адресу улица Крупской, дом 1.
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