В приложении «Помощник Москвы»

Самый простой способ заявить о неправильной парковке — в мобильном приложении «Помощник Москвы» (Андроид, iOS). Войти в него можно по логину и паролю от личного кабинета на mos.ru. Приложение автоматически определяет места, где возможна фиксация нарушений. То есть, находясь дома, вы не сможете пожаловаться, например, на парковку на тротуаре.

Чтобы зафиксировать нарушение, нужно следовать подсказкам на экране. Приложение распознает номер машины, определит время и точный адрес. Затем необходимо сфотографировать автомобиль с разных ракурсов и оставить небольшой комментарий с пояснением. В течение 60 дней заявление обработают, нарушителю выпишут штраф, а вы получите 200 баллов, которые можно обменять на призы или бесплатную парковку.

Через это приложение можно сообщать о стоянке под запрещающими знаками или в зоне действия «желтой» разметки, а также о парковке на газоне. Но если, к примеру, машина во дворе перегородила пешеходную дорожку, то это приложение вряд ли поможет.