Лето в имении Олениных

Весна 1898 года выдалась для Исаака Левитана нелегкой: в марте его свалил тиф, потом были утомительные хлопоты с приисканием дачи на лето, потом очередная поездка на воды в Германию, где предстояло лечить застарелую сердечную хворь, обострившуюся после тифа…

Болезнь сердца Левитан «заработал» в нищие студенческие годы, когда жил на три копейки в день и тайком ночевал на холодном чердаке в училище. Первые её симптомы появились ещё в середине 1880-х. А в декабре 1896 года Чехов диагностировал у друга расширение аорты. «Я выслушивал Левитана: дело плохо, — жаловался Чехов в письме архитектору Шехтелю, спустя два месяца. — Сердце у него не стучит, а дует. Вместо звука „тук-тук“ слышится „пф-тук“».

Лечение пошло художнику на пользу. «А ведь немцы — хитрый народ и, пожалуй, обезьяну выдумали! — докладывал Левитан Чехову с курорта Бад-Наугейм. — Знаешь, их ванны действуют; черт их знает, что там в них, ибо вода как вода, а сердце делается лучше, покойнее».

Оттуда же, из Наугейма, в конце мая 1898 года Левитан сообщает в письме к художнице и известной покровительнице искусства Елене Андреевне Карзинкиной о своих планах по возвращении: «Не дождусь дня выезда в Россию. Летом буду в Подсолнечном — прекрасное место раздобыли, имение Олениных».

Владельцами имения были Владимир Александрович (правнук Алексея Оленина, госсекретаря и президента Академии художеств) и его жена Елизавета Дмитриевна. До наших дней Богородское не сохранилось. Как пояснила «Зеленоград.ру» Елена Леонова, замдиректора по научной работе музейно-выставочного центра «Путевой дворец», на месте усадьбы в советское время находилась воинская часть Тимоново, сейчас там располагается военный городок Солнечногорск-7.