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«Боже, какая солнечная гора!» Солнечногорску — 80 лет 25.08.2018 ZELENOGRAD.RU

День города Солнечногорска, который посвящен в этом году его 80-летию, отмечают 25 августа большим городским праздником. На самом деле 80 лет Солнечногорску официально исполнится 26 декабря 2018 года — до 1938 года город официально был посёлком Солнечная гора. Кто дал ему такое название? Каким был Солнечногорск до революции? Как появилось озеро Сенеж и зачем строили судоходный Екатерининский канал? Немного об истории города-соседа — в обзоре редакции Zelenograd.ru.

Фото: Город-под-солнцем.рф
Вторая почтовая станция Санкт-Петербургского тракта

Исторически на территории современного Солнечногорска размещались 12 поселений поблизости от проезжего тракта из Москвы в Великий Новгород. Первые упоминания о них относятся к 17 веку: в 1627 году в писцовых книгах появляются названия Никольское-Гущино, Спасское -Телешово, позднее Гомзино. Именно Гомзино стало второй почтовой станцией Санкт-Петербургского тракта от Москвы — и центром будущего города: здесь построили гостиницу и императорский Путевой дворец, в котором сейчас работает музейно-выставочный центр.

По легенде название Солнечногорску придумала Екатерина Вторая. Когда императрица ранним утром 1767 года подъезжала к селению и увидела холмистый рельеф местности с солнцем, всходившим из горы, она воскликнула: «Боже, какая солнечная гора!». Так село стало называться деревней Солнышной, а позже — Солнечной Горой.

В середине 19 века деревня Солнечная гора Клинского уездаМосковской губернии принадлежала князю Львову: 41 двор, около 300 крестьян, еженедельно по вторникам проводились ярмарки.

Станция Подсолнечная

В 1851 году было открыто движение по Николаевской (ныне Октябрьской) железной дороге, появилась станция Подсолнечная и пристанционный посёлок. Новый способ сообщения со столицей не замедлил сказаться на развитии местной промышленности.

В 1864 году неподалеку от станции была основана ткацкая фабрика П.С.Мешкова по производству шерстяных изделий, которая затем принадлежала англичанину Б.Тай-Грегори (до 1882 года), К.Е.Прохорову (до 1911 года), а он отдал её за долги крупному российскому капиталисту немецкого происхождения Ф.Л.Кноппу — последнему дореволюционному владельцу, эмигрировавшему в 1918-м. В 1880-е годы на фабрике было более 1000 рабочих, в 1887-м произошла первая крупная забастовка ткачей — путем переговоров дело уладили, а затем зачинщиков выслали из губернии. После революции предприятие была национализировано и за советские годы выросло в крупный Солнечногорский механический завод, ставший после приватизации частным. До сих пор это самое старое сохранившееся предприятие на солнечногорской земле.

В 1888 году на Сенежском озере для фабрики была построена первая в Подмосковье гидроэлектростанция. В 2004 году гидроэнергетическую установку барона Кноппа на плотине водохранилища почти восстановили для проработки типовых проектов малой энергетики.

К 1890 году деревня Солнечная Гора — административный центр Солнечногорской волости — имела 585 жителей; здесь располагались школа, волостное правление, земское училище, больница, почтово-телеграфная контора, квартира пристава 1-го стана и квартира урядника, постоялый двор, миткальная фабрика. Позже открылись бисерная фабрика и стекольный завод, неподалёку стали добывать торф — самое доступное топливо.

Среди исторических памятников на территории города и его окрестностей — старинные дворянские усадьбы, в том числе усадьба Александра Блока Шахматово, здесь ежегодно в августе проходит праздник поэзии. С 1679 года в Солнечногорске стоит церковь Николая Чудотворца. Сохранились также усадьба Спасское-Телешово и церковь Всемилостивого Спаса 1760-х годов (микрорайон ЦМИС), здание бывшего волостного исполкома 1920-х годов (ул. Красная, 124), главный дом земской больницы начала 20 века (ул.Красная, 69)

Советское время: город Солнечногорск

По материалам Всесоюзной переписи населения 1926 года в административном центре Солнечногорского сельсовета на Ленинградском шоссе, у станции Подсолнечная проживало 1084 человека и насчитывалось 302 хозяйства, из которых 44 крестьянских; отдельно в переписи был указан посёлок Солнечная Гора с 494 жителями. Образованный на базе этих населённых пунктов посёлок Солнечногорский получил 26 декабря 1938 года статус города районного подчинения и современное название — Солнечногорск.

Немецко-фашистская армия заняла Солнечногорск в ноябре 1941 года. Оккупация длилась 24 дня. В ходе Московской битвы здесь шли ожесточённые бои, и 12 декабря город был освобождён воинами 31 танковой бригады, 35, 55 и 64 отдельной морской стрелковыми бригадами.

После войны город рос и развивался как промышленный и научный центр. Жилые районы в то время больше напоминали деревню, чем передовой город, но к концу 60-х он кардинально изменился. К сожалению, не без потери важных исторических достопримечательностей. В 1970 году началось строительство микрорайона Рекинцо и закладка парка Победы на юго-востоке города.

Праздник Сирени — солнечногорская традиция, которая возникла в 1993 году: на территории завода «Лепсе» в 1976 году в честь заводчан — ветеранов Великой Отечественной войны и труда заложили сиреневую аллею. Со временем она превратилась в большой сад: на участке в 4 га растут более 800 кустов сирени около 120 различных сортов. Ежегодно в мае, когда зацветает сирень, ворота завода открываются для всех желающих насладиться её цветами и ароматом.

Численность населения быстро поползла вверх, как только солнечногорцы смогли называть себя горожанами. Уже в 1939 году жителей стало 13 548. В 1967 году их число достигло 30-тысячной отметки, а к 1998 доросло до 58 тысяч. За последние десять лет население уменьшается почти каждый год, по данным 2018 года в Солнечногорске проживают 51 919 человек.

Озеро Сенеж и Екатерининский канал

Солнечногорск стоит на водоразделе рек Волги и Москвы и окружён лесистыми холмами. Одна из главных его природных достопримечательностей — озеро Сенежское. Фактически, это старое искусственное водохранилище, образованное на месте озера во время строительства канала между реками Сестра и Истра.---

Екатерининский канал — еще один, водный, «тракт», на котором стоял будущий город. По легендам, он даже некоторое время был судоходным. Строительство канала началось в 1820-е годы между реками Сестра и Истра, целью была доставка по воде камня с Волги для постройки Храма Христа Спасителя (по другим сведениям, инициация постройки канала приписывалась тоже Екатерине Великой). Работы продолжались около 25 лет, были построены три каменных шлюза, канал длиной 8,5 км и плотина. Но, не выдержав конкуренции с Николаевской железной дорогой, канал был заброшен — сейчас это заросший и заболоченый ручей. Дерево и камень из шлюзов распродали, и местный купец Самохвалов построил из них лучшее в Солнечной Горе здание, в котором уже в советское время размещался комитет по образованию.

А озеро, давшее название всему Сенежскому водохранилищу, теперь является одним из заливов в южной его части, именуемым Старым Сенежем. На старых картах озеро также называется Сенежское-Гущино. Оно имеет ледниковое происхождение, вода в нём очень чистая.

Сенеж можно увидеть на полотнах Исаака Левитана — летом 1898 года знаменитый живописец жил в имении Олениных Богородское близ озера Сенеж, именно здесь написана его последняя картина «Озеро».

Екатерининский канал — еще один, водный, «тракт», на котором стоял будущий город. По легендам, он даже некоторое время был судоходным. Строительство канала началось в 1820-е годы между реками Сестра и Истра, целью была доставка по воде камня с Волги для постройки Храма Христа Спасителя (по другим сведениям, инициация постройки канала приписывалась тоже Екатерине Великой). Работы продолжались около 25 лет, были построены три каменных шлюза, канал длиной 8,5 км и плотина. Но, не выдержав конкуренции с Николаевской железной дорогой, канал был заброшен — сейчас это заросший и заболоченый ручей. Дерево и камень из шлюзов распродали, и местный купец Самохвалов построил из них лучшее в Солнечной Горе здание, в котором уже в советское время размещался комитет по образованию.

А озеро, давшее название всему Сенежскому водохранилищу, теперь является одним из заливов в южной его части, именуемым Старым Сенежем. На старых картах озеро также называется Сенежское-Гущино. Оно имеет ледниковое происхождение, вода в нём очень чистая.

Сенеж можно увидеть на полотнах Исаака Левитана — летом 1898 года знаменитый живописец жил в имении Олениных Богородское близ озера Сенеж, именно здесь написана его последняя картина «Озеро».

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