Станция Подсолнечная

В 1851 году было открыто движение по Николаевской (ныне Октябрьской) железной дороге, появилась станция Подсолнечная и пристанционный посёлок. Новый способ сообщения со столицей не замедлил сказаться на развитии местной промышленности.

В 1864 году неподалеку от станции была основана ткацкая фабрика П.С.Мешкова по производству шерстяных изделий, которая затем принадлежала англичанину Б.Тай-Грегори (до 1882 года), К.Е.Прохорову (до 1911 года), а он отдал её за долги крупному российскому капиталисту немецкого происхождения Ф.Л.Кноппу — последнему дореволюционному владельцу, эмигрировавшему в 1918-м. В 1880-е годы на фабрике было более 1000 рабочих, в 1887-м произошла первая крупная забастовка ткачей — путем переговоров дело уладили, а затем зачинщиков выслали из губернии. После революции предприятие была национализировано и за советские годы выросло в крупный Солнечногорский механический завод, ставший после приватизации частным. До сих пор это самое старое сохранившееся предприятие на солнечногорской земле.

В 1888 году на Сенежском озере для фабрики была построена первая в Подмосковье гидроэлектростанция. В 2004 году гидроэнергетическую установку барона Кноппа на плотине водохранилища почти восстановили для проработки типовых проектов малой энергетики.

К 1890 году деревня Солнечная Гора — административный центр Солнечногорской волости — имела 585 жителей; здесь располагались школа, волостное правление, земское училище, больница, почтово-телеграфная контора, квартира пристава 1-го стана и квартира урядника, постоялый двор, миткальная фабрика. Позже открылись бисерная фабрика и стекольный завод, неподалёку стали добывать торф — самое доступное топливо.

Среди исторических памятников на территории города и его окрестностей — старинные дворянские усадьбы, в том числе усадьба Александра Блока Шахматово, здесь ежегодно в августе проходит праздник поэзии. С 1679 года в Солнечногорске стоит церковь Николая Чудотворца. Сохранились также усадьба Спасское-Телешово и церковь Всемилостивого Спаса 1760-х годов (микрорайон ЦМИС), здание бывшего волостного исполкома 1920-х годов (ул. Красная, 124), главный дом земской больницы начала 20 века (ул.Красная, 69)