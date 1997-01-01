Днём перед горожанами выступит также Мужской камерный хор под руководством Валерия Рыбина (в 12:00)

Ностальгический мир старой фотографии представит выставка «Солнечногорск в объективе времени» — снимки из фондов Музейно-выставочного центра «Путевой дворец»: редкие фото начала прошлого века, фото 50-80-х годов прошлого века и современные фотографии. А в самом «Путевом дворце» в 14:00 откроется выставка педагогов и учеников школы акварели Сергея Андрияки.

Арт-фестиваль «Лаборатория возможностей» организует на празднике Молодежный центр «Подсолнух». Пройдут мастер-классы по изобразительному творчеству, например, по скетч иллюстрации «Сочный арбуз», мастер-классы по хореографии, в том числе — на батутах, по хип-хоп, Zumba, балетный мастер-класс. Все желающие смогут принять участие в лекционном семинаре «Профессия — фитнес-инструктор» от «Спортивного Солнечногорска».

В 18:00 начнётся вечерняя концертная программа творческих коллективов и солистов города. В афише — шоу-программа Danceparty c участием DG Tim August, Sidney & Азбука морзе, «Капли Stereo» и школы паркура Gadjet Jump, сольная программа ЭленаВек «Солнечногорск — forever». В финале концерта с шоу-программой выступит певица Dianna — участница шоу «Х-Фактор», гранд финалистка шоу «Хочу в ВИА Гру», экс участница группы DINAMA.

Во время праздника будет работать праздничная торговля — кафе, палатки с сувенирами и подарками.