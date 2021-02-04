Баловень судьбы

Судьба редко бывает щедра к художникам, выстилая им жизненный и творческий путь «красной дорожкой». Константин Юон — один из таких счастливчиков, на редкость удачливый и в творчестве, и в личной жизни.

Он родился 24 октября 1875 года в Москве в обеспеченной семье. Его отец Теодор Фридрих Юон (чьи предки приехали в Россию из Швейцарии) был директором компании по страхованию имущества, мать Эмилия Алексеевна — музыкант-любитель. В доме обожали музыку и театр, устраивали домашние концерты и спектакли, для которых сами писали тексты и шили костюмы, расписывали декорации. Из 11 детей в этой семье Константин был не единственным дарованием. Его брат Павел стал известным композитором, которого называли «русским Брамсом».

В 1898 году Константин окончил Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Первый успех пришёл к нему ещё в студенческие годы — работы Юона с выставок быстро раскупались. Его живописная манера сложилась под влиянием уроков Константина Коровина и Валентина Серова, в чьей мастерской начинающий художник проработал два года после училища. Вместе с Серовым Юон отправлялся на пленэр в Середниково — в имение Веры Фирсановой, одной из крупнейших землевладелиц дореволюционной Москвы. Как-то на зимнем бале-маскараде два молодых весельчака Валентин Серов и Константин Юон указали Фирсановой на влюбленного в неё гвардейского поручика Ганецкого, ставшего её вторым мужем.

Благодаря хозяйке, Середниково в те годы было настоящим центром культурной жизни Подмосковья. Здесь постоянно гостили выдающийся скрипач Юлий Конюс и композитор Сергей Рахманинов, здесь давал благотворительные концерты близкий друг Фирсановой Фёдор Шаляпин. А Серов и Юон писали здесь этюды в великолепном Середниковском парке и окрестностях.