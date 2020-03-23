«В конце июня состоялось открытие; оно было очень торжественно, погода благоприятствовала празднику, — продолжает Рылов. — В течение шести дней мы, ленинградские художники, были в гостях у Красной Армии. Для участников выставки был устроен парадный банкет в белом зале Дома Красной Армии».

На следующий день Рылов «на дачном поезде» поехал в Крюково, к старым знакомым. «Там домик с красной крышей, окружённый яблонями и старыми берёзами, утопал в зелени на берегу прудика с белыми цветами водяных лилий. При домике порядочный кусок земли с лугом и огородом. На лугу паслись козы — предмет постоянных забот хозяйки Эмилии Викторовны. Возле домика ходил большой белый петух с курами. (…) По вечерам я отправлялся с Эмилией Викторовной прогуливать коз; козы с аппетитом срывали листву с кустов, а мы любовались ярким закатным небом и силуэтами отдалённой деревни за полем» — писал художник в своих «Воспоминаниях». Запомним на будущее имя хозяйки — Эмилия Викторовна — мы к ней ещё вернёмся.

Глаз живописца сразу оценил прелесть простого сельского пейзажа. Рылов сделал множество эскизов и набросков, стремясь запечатлеть умиротворение и покой, царивший в этом уголке.

«Как хорошо летним утром после крепкого сна выйти на чистый воздух, когда солнце греет, слепит глаза! Идёшь писать этюд, — рассказывал художник. — На одном плече висит ящик с палитрой, красками и кистями, к нему ремнём пристёгнут складной этюдник и зонт; на другом — складной стул и треножник; в руке — палка от зонтика с острым наконечником, служащая посохом. Идёшь на заранее облюбованное место. Устраиваешься поудобнее и осторожно, не спеша, обдуманно начинаешь рисовать контуры и теневые пятна пейзажа…»

Вспоминая эту поездку, Рылов признавался: «С наслаждением я писал этюды, не выходя с красками за пределы дачи».

Скоро у художника созрел замысел картины, доминантой которой стали две огромные до небес берёзы на фоне голубого неба с пышными облаками, и конечно сама красная крыша дома в окружении всех оттенков зелени. Уютный домик, полускрытый кустами и плодовыми деревьями, стоит у хвойного леса, оттеняющего полуденный зной летнего дня. Так в июле 1933 года в Крюкове был написан «Домик с красной крышей».