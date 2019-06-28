Несколько десятков электричек, более сорока поездов дальнего следования и девять «Сапсанов» были задержаны утром в пятницу, 28 июня, на Ленинградском направлении железной дороги в обоих направлениях. Порядка десяти пригородных поездов отменили, еще двум сократили маршрут, переназначив отправление из Крюково вместо Москвы.

Так описала ситуацию по состоянию на 12 часов дня пресс-служба Октябрьской железной дороги. К этому времени некоторые «Ласточки» на участке Москва — Крюково, следующие по первому и второму главному пути, пустили со всеми остановками по цене обычных электричек, сообщил сервис tutu.ru. Ранее ОЖД разрешила пассажирам без доплаты и дополнительных сборов пересаживаться с обычных электричек на «Ласточки» (они тоже стоят, но поменьше).

Причиной коллапса стала кража кабеля на станции Сходня. Это нарушило работу устройств сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ).

В 2:40 работники железной дороги обнаружили, что в кабельном колодце отсутствует 17 кабелей. Суммарная длина — более полутора километров, рассказали Zelenograd.ru в пресс-службе ОЖД.

Судя по снимкам одного из пассажиров и ОЖД, злоумышленники выломали секцию ограждения, чтобы подобраться к железной дороге.