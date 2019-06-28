Несколько десятков электричек, более сорока поездов дальнего следования и девять «Сапсанов» были задержаны утром в пятницу, 28 июня, на Ленинградском направлении железной дороги в обоих направлениях. Порядка десяти пригородных поездов отменили, еще двум сократили маршрут, переназначив отправление из Крюково вместо Москвы.
Так описала ситуацию по состоянию на 12 часов дня пресс-служба Октябрьской железной дороги. К этому времени некоторые «Ласточки» на участке Москва — Крюково, следующие по первому и второму главному пути, пустили со всеми остановками по цене обычных электричек, сообщил сервис tutu.ru. Ранее ОЖД разрешила пассажирам без доплаты и дополнительных сборов пересаживаться с обычных электричек на «Ласточки» (они тоже стоят, но поменьше).
Причиной коллапса стала кража кабеля на станции Сходня. Это нарушило работу устройств сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ).
В 2:40 работники железной дороги обнаружили, что в кабельном колодце отсутствует 17 кабелей. Суммарная длина — более полутора километров, рассказали Zelenograd.ru в пресс-службе ОЖД.
Судя по снимкам одного из пассажиров и ОЖД, злоумышленники выломали секцию ограждения, чтобы подобраться к железной дороге.
«К 5:40 с Ярославского вокзала на автотранспорте привезли 1700 метров нового кабеля, также организована доставка дополнительного запаса кабеля со станции Решетниково. В 6:00 начались восстановительные работы», — написала «Фонтанка».
В 6:10 ОЖД оптимистично заявила, что «в результате события на данном участке поезда проследуют с задержкой до получаса», и сообщила об отмене шести электричек между Москвой и Крюково. Однако чем дальше, тем больше росло время задержек, отмены продолжились.
Сервис tutu.ru каждый час информировал о ситуации с задержками: «По состоянию на 11 утра от Крюково до Сходни поезда могут ехать более двух часов и еще дополнительно могут стоять в Поварово, Алабушево, Крюково и на других остановках. Из Москвы электрички уезжают с опозданием до трех-четырех часов».
Электрички идут с увеличенными интервалами по всем путям на станции Сходня. «Большинство поездов следует с существенными задержками, очень медленно, с длительными стоянками перед Сходней» — в обоих направлениях.
На участке Клин — Москва и Подсолнечная — Москва организовали дополнительное автобусное сообщение. «Также увеличено количество автобусов по маршруту Крюково — Москва. ГИБДД направлены дополнительные наряды на станции Крюково, Ховрино, Моссельмаш для регулирования движения автобусов. Совместно с администрациями Москвы и Московской области организован заказ дополнительных автобусов, которые, в случае необходимости, будут привлечены к организации перевозок пассажиров», — информирует ОЖД.
Читатели Zelenograd.ru сообщают, что турникеты «нарспашку», то есть с платформы и на нее можно пройти свободно. Билетные терминалы светятся красной надписью: «Автомат не работает». А в кассе кончились бланки для объяснительных на работы из-за опозданий.
Горожане отмечают, что резко выросли очереди на 400-е, следующие как по Ленинградскому шоссе, так и по Пятницкому. На «Московском проспекте» некоторые 400-е, уже переполненные, просто не останавливаются. Быстрее всего добираются до Москвы те, кто решил ехать на автомобиле.
Министерство транспорта и развития дорожной инфраструктуры сообщило, что «движение поездов на ОЖД после сбоя планируют восстановить в полном объеме после 14:00». Tutu.ru пишет, что задержки будут минимум (!) до вечера.
«По состоянию на 13:00 железнодорожники завершили частичное восстановление работы устройств инфраструктуры на станции Сходня, поврежденных в ходе незаконного вмешательства сторонних лиц. Произведено восстановление 6 кабелей из 17 поврежденных, а также в полном объеме восстановлена работоспособность системы автоблокировки. В настоящее время стабилизировано движение по двум главным путям» , — сообщила Zelenograd.ru пресс-служба Октябрьской железной дороги.
Следим за ситуацией. Информацию будем обновлять и дополнять. Пишите свои истории о том, как вы добирались из Зеленограда в Москву или в обратном направлении 28 июня.
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