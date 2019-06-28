Неизвестные похитили технические средства на станции Сходня, обеспечивающие движение поездов. В результате в пятницу, 28 июня, в 02:40 произошел сбой в графике: поезда следуют со значительными задержками. Шесть электричек на участке Москва — Крюково было отменено.

По состоянию на 7:30 от Крюково до Сходни поезда едут около часа и ещё дополнительно могут стоять в Поварово, Алабушево, Крюково и на других остановках. Опоздания по прибытию в Москву на 7:30 начинаются от полутора часов. По отправлению из Москвы в область задержки достигают одного-двух часов и более, из-за неприбытия составов из Москвы будут задержки и по отправлению на Москву, сообщает сервис Туту.ру.

Для обеспечения транспортной доступности на участке Клин — Подсолнечная и Подсолнечная — Москва дополнительно организовано автобусное сообщение. На примыкающих автобусных маршрутах уменьшен интервал движения. Также увеличено количество автобусов по маршруту Крюково — Москва. ГИБДД направлены дополнительные наряды на станции «Крюково», «Ховрино», «Моссельмаш» для регулирования движения автобусов. «Совместно с администрациями Москвы и Московской области организован заказ дополнительных автобусов, которые в случае необходимости будут привлечены к организации перевозок пассажиров», — пишет агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу РЖД.

Угрозы безопасности движения поездов нет. В настоящее время железнодорожники предпринимают все необходимые меры для восстановления работоспособности инфраструктуры и обеспечения графика движения, сообщает МТ ППК.

Московско-тверская пригородная пассажирская компания приносит свои извинения за доставленные неудобства. Следите за объявлениями на станциях и вокзалах. Всю информацию о движении поездов онлайн можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» во вкладке «Фактическое движение поездов».

Обновлено в 9:35. В половине десятого утра МТ ППК сообщила, что было задержано 10 пригородных поездов в сторону Москвы на время от 10 минут до 1 часа 50 минут, 3 пригородных поезда из Москвы — от 40 минут до 1 часа. Кроме того, было отменено 9 пригородных поездов на участке Москва — Крюково.

Также перевозчик проинформировал, что пассажиры пригородных поездов МТППК могут без доплат и дополнительных сборов пересаживаться на скоростные поезда «Ласточка».

Рекомендуем, по-возможности, пользоваться альтернативным транспортом.