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Украденный кабель на Сходне восстановили. Поезда следуют якобы по расписанию 28.06.2019 ZELENOGRAD.RU

«В 18:08 железнодорожники завершили аварийно-восстановительные работы на станции Сходня. Стабилизировано движение по всем главным путям, восстановлена работа устройств сигнализации, централизации и блокировки на станции Сходня. Поезда дальнего следования и пригородные поезда, проходящие в настоящее время через данный участок, курсируют в соответствии с расписанием», — сообщила Zelenograd.ru пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Однако в расписании на tutu.ru напротив некоторых поездов, следующих от Ленинградского вокзала после 20 часов, стоят метки «Возможно опоздание» и «Возможно сильное опоздание». О возможных задержках написал и сервис «Яндекс.Расписания». Причиной называют позднее прибытие составов из предыдущего рейса. Фактических же данных, с реальным временем отбытия, следования и прибытия перевозчик сервису не предоставил.

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