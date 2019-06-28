Московско-Тверская пригородная пассажирская компания организовала прием билетов и возврат денег за неиспользованные билеты в своих кассах из-за коллапса на железной дороге. Об этом сообщили Zelenograd.ru пресс-службы Октябрьской железной дороги и Министерство транспорта Московской области.

Железнодорожники вместе с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы и минтранса области также заказали автобусы для перевозки пассажиров электричек.

По заказу ж.-д. перевозчиков «Мострансавто» добавил по три автобуса у станций в Клину и Солнечногорске (Подсолнечная) на маршрутах № 437 и 440 соответственно. Они следуют до метро «Водный стадион». Уменьшены межрейсовые интервалы на маршрутах № 370 Химки (м/р Сходня) — Москва (метро «Речной вокзал») и № 345 от станции Химки также до «Речного вокзала». Здесь тоже по три дополнительных автобуса.

В столице добавили автобусов на маршрутах, примыкающих к станциям и платформам Крюково, Ховрино, Моссельмаш, Останкино. Все автобусы, регулярно курсирующие по маршрутам, включая дополнительные, признаны компенсационными. Столичная и региональная ГИБДД помогают организовывать беспрепятственное движение для проезда общественного транспорта.

На станциях Химки, Сходня, Крюково отключены турникеты, обеспечен свободный проход пассажиров.

Сбой в движении электричек произошел из-за кражи кабеля на станции Сходня в ночь на 28 июня.