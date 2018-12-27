В этом году в жизни зеленоградского роддома произошли два знаменательных события — получение статуса перинатального центра и статуса «больницы, доброжелательной к ребёнку». Одновременно появилось новое отделение патологии новорождённых и недоношенных детей, где выхаживают малышей с осложнениями и малым весом после преждевременных родов. Раньше таких младенцев после реанимации отправляли в Москву, реже — в детское отделение зеленоградской горбольницы на Каштановой аллее, где они вместе с мамами проводили недели, а то и месяцы на реабилитации. Теперь второй этап выхаживания проходит там же, где и сами роды.
Перинатальный центр на улице Александровка принимает всех женщин вне зависимости от прописки и работает круглосуточно. Телефон акушерского приемного отделения 8(499)729-25-10.
Новые возможности, в том числе для малышей с непростыми диагнозами и родившихся раньше срока, показали Zelenograd.ru на специальной экскурсии — на наши вопросы ответил врач-неонатолог зеленоградского перинатального центра, главный неонатолог Москвы Валерий Горев.
По закону в нашей стране обязаны оказывать медицинскую помощь всем детям со сроком гестации (родов) больше 22 недель или весом более 500 грамм, которые родились с признаками живорождения. Независимо от того, изъявляют ли такое желание родители — это право ребёнка на оказание помощи. Детки могут быть весом и 400 грамм, и меньше — их тоже выхаживают, это огромный труд, но шансы выжить у них есть, и такой статистики в мире всё больше.
Первые «выпускники» нашего перинатального центра, которых выхаживали в Зеленограде, родились на сроке 26, 27 недель с весом от 800 грамм — им мы уже оказывали весь цикл помощи. Самый маленький был весом 690 грамм.
Во всём мире на преждевременные роды приходится около 10% от всех родов, и этот показатель исторически не меняется очень давно, как бы ни развивались науки и медицина. Это каждый десятый малыш, 15 миллионов детей ежегодно. Представляете, сколько семей испытывают стресс, связанный с преждевременным рождением ребёнка? В 90% случаев эти истории заканчиваются благополучно.
В России преждевременных родов поменьше, 6%, за 2017 год даже 5,85%, а родов на сверхранних сроках — 0.5%. На это влияет множество факторов, в том числе генетические — например, в некоторых странах Африки таких родов до 18%. В Москве за год рождается в среднем около 450 детей с весом меньше килограмма и около 750 детей с весом от 1000 до 1500 грамм. Это самая уязвимая группа детей.
У нас давно уже назрела насущная необходимость, чтобы все дети, родившиеся в Зеленограде, оставались на выхаживание здесь же — чтобы их не перевозили в Москву, слишком велики риски транспортировки. В горбольнице и раньше выхаживались дети весом от 900 граммов, на базе отделения патологии новорожденных детского корпуса, но, конечно, не все. Две трети маленьких пациентов отправляли в Москву. Оставались в Зеленограде те, кто был в более стабильном состоянии.
В детском отделении клиники не палат для реанимации и интенсивной терапии новорожденных, а приближенность их к месту родов, на самом деле, очень важна. Из роддома детей перевозили на «скорой помощи», это небезопасно — иногда тряска в машине могла привести к ухудшению состояния, даже перевозка в пределах Зеленограда. Мы волновались за детей. Преждевременно рождённые дети — это почти всегда пациенты высокого риска. Перегоспитализация в Москву тоже, в общем, не добавляла им здоровья, но требовалось продолжать лечение. И для мам тоже возникала проблема: как находиться с ребёнком, посещать его, кормить, если они разделены на десятки километров. А ведь всё это тоже важно для успешной реабилитации.
Сейчас мы эту ситуацию меняем. Роддом оснастили всем необходимым для ведения второго этапа выхаживания новорождённых — мы можем спокойно и с минимальными рисками для ребёнка продолжать его реабилитацию там же, где он родился. В Москву теперь отправляем деток только с очень узким спектром патологий. С открытия отделения через него прошло уже около 400 детей, из них в Москву перевели всего около десяти малышей, которым не могли оказать помощь в Зеленограде.
Сегодня, например, в отделении реанимации семь малышей, а всего — девять коек, но можно развернуть и больше мест. «Новенькие» поступают каждый день. Два малыша, один на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а другой уже дышит сам. Еще один из пациентов — единственный большой, доношенный малыш весом 3900 грамм, его уже готовят к переводу в мамину палату. У его мамы в конце беременности была тяжёлая пневмония, её тоже подключали к ИВЛ, но сейчас состояние стабилизировалось.
Самый маленький из нынешних пациентов реанимации родился месяц назад на сроке 23 недели, вес — 520 грамм, сегодня малышу 30 суток. Он тоже дышит через аппарат искусственной вентиляции. Переводить в отделение патологии его пока рано, поэтому маму врачи выписали домой, она приезжает к малышу в гости. А вот когда ребёнка переведут в отделение патологии, там они с мамой уже будут лежать вместе.
Там, на втором этапе выхаживания, тоже есть палата интенсивной терапии, но для более легких случаев. В этой реанимации мы проводим замещение и протекцию функций нескольких органов и систем у ребёнка, здесь сконцентрировано больше технологического оснащения и персонала — три медсестры и врач-реаниматолог на семь малышей. А как только малышу становится лучше, даже если всё еще требуется кислородотерапия и неинвазивная вентиляция, но в целом со всеми органами и системами всё в порядке, мы можем его переводить.
На входе в реанимацию стоит «первая коляска для новорождённых» — кювез на колёсах, в котором ребёнка доставляют из палаты родов в реанимацию, если возникла такая необходимость. Рядом холл для отдыха, медсёстры украшают его галереей детских портретов своих «выпускников». Скоро вся стена будет в фотографиях.
Если ребёнок попал в реанимацию, мама имеет право в любое время дня и ночи приходить к нему в палату, быть рядом, и мы это желание всячески поддерживаем. А если не видим его — пытаемся к нему побудить.
Расписания для посещения реанимации и каких-то ограничений фактически нет. Ведётся журнал, по которому мы следим за состоянием здоровья персонала и посетителей. Для доступа «с улицы» нужно предоставить справку о прививке против кори и флюорограмму за последние полгода.
Но мамы в разном положении: кто-то еще лежит в роддоме и продолжает лечение после родов, а кого-то выписали, и тогда мама приходит из дома — у нас нет оснований оставлять её в палате, если ребёнку нужно провести в реанимации долгое время, и нет возможности поселить её здесь же. Нормативные механизмы для этого пока не закреплены, мы ведь должны обеспечить её местом для отдыха, питанием, удовлетворить гигиенические потребности. Всё это уже предусмотрели для совместного пребывания на втором этапе выхаживания, в том числе финансирование, а в реанимации — нет.
Будет ли такое в будущем? Некоторые перинатальные центры, которые строятся по новым проектам, уже предусматривают условия для совместного нахождения в реанимации, комнаты для мам. Но помимо технических условий и финансирования должно быть желание самих родителей. Удивительно, но не все родители пользуются такой возможностью там, где она уже доступна. У многих семей есть и другие дети, им иногда даже удобнее приезжать к ребёнку из дома. У этой проблемы очень много аспектов. Но, конечно, мы должны стремиться к тому, чтобы не ограничивать родителей в праве находиться рядом с детьми. И это следующий шаг, который, я уверен, будет сделан. Не всё сразу. Сегодня мы уже добились многих изменений по сравнению с нашим, не таким уж далеким, прошлым.
Сразу после родов новорожденного не забирают у мамы — не взвешивают и не измеряют его рост, как раньше. Ребёнку всё это не важно, ему важно быть с мамой. Поэтому мы кладём малыша маме на грудь и живот, мама его обнимает, мы приглушаем свет и лишние звуки, и он проводит первые два часа жизни под мамино сердцебиение и дыхание. Не спешим даже перерезать пуповину, потому что в организме матери происходит выброс окситоцинов, и эндорфины, «гормоны счастья» и материнства, продолжают поступать к ребёнку.
А если роды были тяжелыми или оперативными (кесарево сечение), но рядом есть папа, голос которого и присутствие рядом малыш тоже ощущал с 12-14 недель развития — папа тоже может помочь. У нас были такие случаи, когда папы раздевались, садились рядом с операционной и грели малыша на груди. Один папа даже пел ребёнку колыбельную прямо в операционной — представляете, что происходило у него в душе?
Отделение патологии новорожденных и недоношенных деток мы изначально задумывали для создания партнёрской среды между пациентами, врачами и коллективом. У нас мамы работают на выхаживание малышей вместе с медиками — такова наша идеология, и самые успешные истории помощи недоношенным новорождённым подтверждают, что это правильно. Родительский уход, даже просто позитивный настрой, методика кенгуру (когда младенца греют на груди родители), драгоценное грудное вскармливание — это не просто потребности малышей, мам и пап, а серьёзная медицинская технология с доказанной эффективностью. И мы не только вовлекаем родителей в реабилитацию, но и обсуждаем всё с ними, побуждаем их более внимательно относиться к малышу. Формируем ответственное родительство.
В отделении открыто свободное посещение для родственников. Здесь мы также спрашиваем у гостей справку о прививке против кори и флюорограмму за последние полгода и рекомендуем все же укладываться во временной интервал с 9:00 до 20:00.
В послеродовых отделениях у мам с детьми тоже совместное пребывание — палаты «мать и дитя» двухместные или одноместные (в блоке две палаты, один душ и один туалет). Родственники могут приходить в гости, правда, в определенное время и ограниченным «составом» — по одному. Время для таких встреч — с 16 до 18 часов ежедневно. В Столе справок можно переодеться и подняться к своим близким.
Совместное пребывание и возможность посещения для родственников — бесплатная возможность, не только по контракту, как это было раньше у нас и сейчас остаётся в некоторых других роддомах. Есть ряд условий для посещения, в том числе надо пройти некоторую диагностику на предмет эпидемиологической безопасности, но это стандартные требования для всех больниц. Мы стараемся подготовить к этому родителей еще на этапе беременности, в школе матерей, при посещении КДО. Всё начинается с вовлечения всей семьи в ожидание ребёнка еще до родов — такова концепция перинатального центра.
Запросы общества поменялись. Но не так просто бывает изменить ментальность коллектива роддома: может быть, кто-то еще будет против, не все к этому готовы, но рано или поздно все ограничения и барьеры будут сняты. Кроме того, некоторые ограничения на свободное посещение существуют и сейчас по объективным причинам: если женщина не одна в палате, нужно договариваться, чтобы визиты не мешали её соседкам. Но для таких случаев у нас теперь есть специальные уютные холлы для встреч.
Совместные роды у нас не только разрешены и бесплатны, но и очень приветствуются. Они очень благоприятно сказываются на состоянии и адаптации ребёнка, на здоровье мамы и комфорте для неё. И это тоже вполне медицинская технология, причем затратная. По идее, мы должны платить папам или другим родственникам, чтобы они участвовали в партнёрских родах :) Во всяком случае, нам нужно найти механизмы для их мотивации и поощрения.
Спросите любого папу, знает ли он день рождения своего ребёнка, был ли он на его днях рождения — да, конечно. А почему бы ему не быть на самом первом дне рождения? В тех случаях, когда мы убеждали пап это делать и даже настаивали, они потом приходили и очень благодарили за это.
Не говоря уже о том, что мамы совсем по-другому воспринимали весь процесс родов, если рядом есть близкий человек. Им может быть не только папа, но и, например, подруга, или доула (профессиональная помощница в родах). Это не только моральная и физическая поддержка, но и безопасность, контроль всех медицинских действий, которые не должны навредить пациенту. Не секрет, что при партнёрских родах медперсонал более дисциплинирован, ответственен. Это не означает, что в отсутствие партнёров медики работают хуже, но в их присутствии они точно всё продумывают. Вместе с тем, работать при партнёрских родах всё-таки легче, потому что и пациент, и врач разделяют ответственность за итог. Когда врач становится «богом» для пациента и сам принимает все решения — вся ответственность лежит на нём.
Конечно, медперсонал нужно психологически готовить к совместным родам. За рубежом этому специально учат, мы тоже работаем в этом направлении — есть много приёмов, тренингов для проработки речевых модулей взаимодействия с пациентом.
Мы переоборудовали несколько палат для партнёрских родов — такими через некоторое время станут почти все родблоки перинатального центра: большая кровать-трансформер, стул для вертикальных родов, кресло, фитбол, ванна и пол с подогревом, по которому комфортно ходить босиком. Атмосферу стараемся сделать почти домашней, с ковриком, занавесками на окнах. Мечтаем даже избавиться от больничной плитки.
В таких палатах происходит весь процесс родов и два часа после них. Мама, папа и малыш остаются вместе. Между ними происходит обмен правильной «домашней» флорой, это помогает ребёнку быстро начать питание и сформировать защиту от агрессивной больничной среды.
Сейчас у нас 20-25% родов проходят как партнёрские, их количество постоянно растёт. Идеально, если их будет хотя бы 50-70% - каждые вторые роды или даже чаще. Мы пропагандируем совместные роды, на школах подготовки к родам посвящаем этому отдельные занятия, и многие мамы потом пишут «Именно на занятии я смогла, наконец, убедить мужа рожать вместе». То же самое происходит на днях открытых дверей, которые проходят каждую среду: сначала будущая мама приходит одна, а на следующий день открытых дверей — уже с мужем или с родственниками.
В палатах реанимации у нас есть кресла для «кенгуру» — когда есть такая возможность, и состояние малыша позволяет, мама садится в такое кресло рядом с кювезом и кладёт его к себе на грудь. Этот метод нам дала сама природа для максимальной помощи ребёнку и маме, чтобы сохранить молоко и обеспечить для малыша правильную терморегуляцию. Ведь физиологически после родов у мам повышается температура до 37.5 или 38 градусов, и это считается нормой. Такой эволюционно выработанный механизм позволяет маме согревать своё дитя. А еще кенгуру способствует правильному настроению и мыслям: «Всё будет хорошо, мы вместе, это мой ребёнок, я должна сейчас быть с ним». Кенгуру — это целая философия. У нас и папы «кенгурят», особенно при оперативном родоразрешении, когда мама просто не может принять ребёнка и помочь ему справиться с послеродовым стрессом. Тут, конечно, нужен только близкий человек.
В палатах отделения выхаживания есть специальные столики для детей с подогревом сверху и со специальным «гнёздышком», в котором малыш может почувствовать себя так же, как внутри мамы: почувствовать ручками близкую опору или прислониться к ней спинкой. Мы не стесняем его движений никакими пелёнками, он должен двигаться и ощущать себя в пространстве, трогать себя и всё вокруг себя. Это полезно для неврологического развития, так мы включаем все заложенные природой механизмы.
Еще одна из важных для нас технологий — грудное вскармливание деток, которое мы пытаемся поддерживать с первых минут жизни. У нас работает и перинатальный психолог, и консультант по грудному вскармливанию. Весь персонал обучен, чтобы мотивировать женщин и помогать им максимально быстро прийти к физиологическому кормлению, если это позволяют все условия: срок гестации ребёнка, формирование сосательного рефлекса, лактация у мамы и т. д.
Вот пример — малыш из отделения выхаживания, рождённый 10 дней назад на сроке 34 недели. Сегодня он не получает ни лекарств, ни антибиотиков, потому что всё время находился рядом с мамой и под контролем врачей, которые точно знают, когда нужно медицинское вмешательство, а когда нет.
Критериями выписки для недоношенных детей у нас считает вес не менее двух килограммов, грудное вскармливание и полная готовность мамы к уходу за ребёнком дома — она должна почувствовать в себе уверенность. Кроме того, нужно, чтобы ребенок в течение последней недели демонстрировал стабильность: ему хватало кислорода, получаемого самостоятельно, объём питания позволял хорошо и активно прибавлять в весе, по 15-20 грамм на килограмм в сутки, был регулярный стул. Тогда малыша можно выписывать.
А после выписки мамы с детьми до года продолжают посещать наш кабинет катамнистического наблюдения — мы не хотим, чтобы они сразу погружались в амбулаторно-поликлиническую сеть, в которой пока не совсем готовы работать с такими детьми и, бывает, используют достаточно «агрессивное» их ведение. Мы пытаемся оградить наших малышей от лишних манипуляций или найти вовремя какую-то симптоматику, чтобы начать лечение, проводим встречи с педиатрами, акушерами-гинекологами и другими врачами для мам. Любое учреждение, которое занимается преждевременными родами, обязано вести такую работу.
Кроме того, мы сотрудничаем с фондом помощи родителям недоношенных детей «Право на чудо». У фонда есть круглосуточная горячая линия для родителей, которой можно пользоваться из дома, и реестр всех врачей и заведующих — мы можем помогать родителям в режиме онлайн.
Всё, о чём я рассказывал, есть не только в нашем перинатальном центре, это современная тенденция развития неонатальной службы в Москве и эволюция родовспоможения. Принята целая программа и политика, которая, конечно, не станет повсеместной реальностью во всех роддомах уже завтра, но в будущем именно таким будет стандарт московского родильного дома. И мы хотим сделать зеленоградский перинатальный центр если не «законодателем моды», то провайдером этой технологии для всей страны. В кооперации с главным акушером-гинекологом Москвы, Антоном Сергеевичем Оленевым, который также руководит одним из самых крупных перинатальных центров столицы, мы вместе «обкатываем» нововведения. Ведь одно дело заявить о них, а другое — расписать весь порядок, предусмотреть все возможные конфликтные ситуации.
В столице сейчас семь роддомов, которые могут принимать преждевременные роды и продолжать вести всех своих пациентов до восстановления здоровья и выписки. И один из семи таких центров — в Зеленограде. И это географически очень оправданно. Мы хотя и Москва, но удалены от разнопрофильных московских больниц со всеми их возможностями. Нам важно было сделать доступной такую же помощь для зеленоградцев.
В ноябре в зеленоградском перинатальном центре впервые собрали малышей, родившихся раньше срока, и их родителей на торжество, приуроченное к Международному дню недоношенных детей. Пригласили и «выпускников» прошлых лет, и тех, кого выхаживали в новом отделении. Появился такой праздник почти десять лет назад, в Австрии — на нём впервые были выпущены в небо 500 воздушных шаров в знак поддержки «торопыжек» и их мам. Постепенно идея распространилась по всему миру, и в этом году празднование «Дня торопыжек» достигло Зеленограда.
В этот день перинатальный центр устроил для родителей и детей целую программу: встреча с врачами и медсёстрами, игры, музыка, анимация с мыльными пузырями и даже угощение.
«Мы собрались, чтобы еще раз увидеть наших „выпускников“, их мам и пап. И дать новую надежду тем, кто сейчас получает этот непростой опыт в стенах нашего перинатального центра, — сказал со сцены Валерий Горев. — Нам, врачам, этот праздник тоже необходим — мы смотрим на вас и понимаем, что всё было не напрасно. Нам важно видеть истории преждевременных родов с другой стороны, от родителей, которые боролись за своих детей и очень радуются всем их успехам. Надеюсь, такие праздники станут нашей традицией, а малыши, когда подрастут, будут читать нам со сцены стихи, петь и танцевать».
В зале во время выступления главного неонатолога стоял детский галдеж, — малыши публика не самая тихая, — но никого это не смущало. Самых маленьких держали на руках мамы и папы, кто-то трогательно передавал друг другу своих близнецов, другие собрались вокруг врачей, руки которых были первыми в жизни их детей, а теперь из новорождённых вырос целый детский сад.
Отдельно, за специальным столиком, родители могли написать письма тем мамам, которые родили своих «торопыжек» совсем недавно и прямо сейчас были пациентками роддома — лежали в реанимации или на втором этапе выхаживания. Истории тех, кто уже пережил всё это, должны были укрепить их дух, по замыслу врачей.
По окончании праздника письма сразу отправились наверх, в палаты. Вот одно из них:
«Мы родились на сроке 31 неделя с весом 1300 грамм, — написала одна из мам „торопыжек-выпускников“. — Малыш был размером с котёнка, когда я его увидела в первый раз в боксе, всего в проводах, — капельница, зонд, искусственная вентиляция легких, — я расплакалась. Было очень страшно, первые дни меня преследовало чувство нереальности происходящего. Но так случилось, вот он, мой малыш. Да, он рождён раньше срока, но он оказался в опытных руках врачей, которые не дадут ему погибнуть. И слава врачам, с малышом всё хорошо. Мы прожили в перинатальном центре два месяца. Надежда уживалась со страхом: когда малыш то прибавлял в весе, то терял, когда приходилось с замиранием сердца ждать результаты анализа крови или УЗИ, заключение врачей. Это знакомо каждой маме „торопыжки“. Мы не могли сами дышать, сосать и всё время спали, но после срока в 40 недель малыш будто родился второй раз: любопытство, активность, улыбки и требования еды стали нашими постоянными спутниками. И у вас тоже всё будет хорошо, вы в надёжных руках. Всё будет хорошо!»
Филиал «Перинатальный центр» городской клинической больницы имени М.П.Кончаловского находится в Зеленограде по адресу: улица Александровка, дом 8. Телефон акушерского приемного отделения 8(499)729-2510. Центр принимает пациентов круглосуточно, без выходных. Режим работы стола справок — с 8:30 до 20:00 (перерыв с 14:00 до 14:30). За новостями центра можно следить в социальных сетях Вконтакте и Instagram. Ведущие специалисты регулярно ведут прямые эфиры в Instagram на самые актуальные темы и отвечают на вопросы в режиме онлайн (архив видеозаписей). В 2017 году в центре приняли 3744 новорожденных.
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