Как живут мамы с малышами после родов — вместе или отдельно?

Сразу после родов новорожденного не забирают у мамы — не взвешивают и не измеряют его рост, как раньше. Ребёнку всё это не важно, ему важно быть с мамой. Поэтому мы кладём малыша маме на грудь и живот, мама его обнимает, мы приглушаем свет и лишние звуки, и он проводит первые два часа жизни под мамино сердцебиение и дыхание. Не спешим даже перерезать пуповину, потому что в организме матери происходит выброс окситоцинов, и эндорфины, «гормоны счастья» и материнства, продолжают поступать к ребёнку.

А если роды были тяжелыми или оперативными (кесарево сечение), но рядом есть папа, голос которого и присутствие рядом малыш тоже ощущал с 12-14 недель развития — папа тоже может помочь. У нас были такие случаи, когда папы раздевались, садились рядом с операционной и грели малыша на груди. Один папа даже пел ребёнку колыбельную прямо в операционной — представляете, что происходило у него в душе?

Отделение патологии новорожденных и недоношенных деток мы изначально задумывали для создания партнёрской среды между пациентами, врачами и коллективом. У нас мамы работают на выхаживание малышей вместе с медиками — такова наша идеология, и самые успешные истории помощи недоношенным новорождённым подтверждают, что это правильно. Родительский уход, даже просто позитивный настрой, методика кенгуру (когда младенца греют на груди родители), драгоценное грудное вскармливание — это не просто потребности малышей, мам и пап, а серьёзная медицинская технология с доказанной эффективностью. И мы не только вовлекаем родителей в реабилитацию, но и обсуждаем всё с ними, побуждаем их более внимательно относиться к малышу. Формируем ответственное родительство.

В отделении открыто свободное посещение для родственников. Здесь мы также спрашиваем у гостей справку о прививке против кори и флюорограмму за последние полгода и рекомендуем все же укладываться во временной интервал с 9:00 до 20:00.

В послеродовых отделениях у мам с детьми тоже совместное пребывание — палаты «мать и дитя» двухместные или одноместные (в блоке две палаты, один душ и один туалет). Родственники могут приходить в гости, правда, в определенное время и ограниченным «составом» — по одному. Время для таких встреч — с 16 до 18 часов ежедневно. В Столе справок можно переодеться и подняться к своим близким.