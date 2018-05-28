Персонал роддома прошел обучение по программе ВОЗ/ЮНИСЕФ «Консультирование по грудному вскармливанию» и принял на себя обязательства по осуществлению «Десяти принципов успешного грудного вскармливания», составленных Всемирной организацией здравоохранения:
- Иметь зафиксированную в письменном виде политику учреждения по грудному вскармливанию.
- Обучать весь медико-санитарный персонал необходимым навыкам по поддержке грудного вскармливания.
- Информировать всех беременных женщин о преимуществах и технике грудного вскармливания.
- Осуществлять контакт «кожа-к-коже» и раннее прикладывание к груди в течение первого часа после рождения.
- Показывать матерям, как кормить грудью и как сохранить лактацию, даже если они временно отделены от своих детей.
- Не давать новорожденным никакой другой пищи или питья, кроме грудного молока.
- Практиковать круглосуточное нахождение матери и новорожденного в одной палате.
- Поощрять кормление грудью по первому требованию ребенка, а не по расписанию.
- Не давать новорожденным, находящимся на грудном вскармливании никаких успокаивающих средств и устройств, имитирующих материнскую грудь (соски, пустышки и др.).
- Поощрять организацию групп поддержки грудного вскармливания.
Чтобы получить это звaниe, надо было успешно пройти региональную экспертизу, а затем аттecтaцию внешними экcпepтами. Ради этого пришлось много потрудиться, преодолеть нелегкий путь ломки cложившиxcя cтepeотипов (paздeльноe пpeбывaниe мaтepи и peбeнкa в pоддомe, коpмлeниe по pacпиcaнию, допaивaниe новоpождeнного) и совершенствования пpaктики pодовcпоможeния, отмечает пресс-служба зеленоградской больницы (ГКБ имени Кончаловского). Зеленоградский роддом стал шестым в Москве, получившим этот статус.
Статус «Больница, доброжелательная к ребенку» закрепил положения Инночентийской декларации «Охрана, поощрение и поддержка грудного вскармливания» (1990), принятой главами более тридцати государств. В ней сформулирована необходимость изменения практики родовспомогательных учреждений в соответствии с современными принципами успешного грудного вскармливания. Инициативу присваивать статус ВОЗ и ЮНИСЕФ провозгласили в 1991 году.
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