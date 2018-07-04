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Зеленоградский роддом стал перинатальным центром. Что это значит? 04.07.2018 ZELENOGRAD.RU

Зеленоградскому родильному дому присвоили новый статус — перинатальный центр. Рассказываем, что это означает для пациентов.

Автор: Евгения Кавеева / kaveeva@Instagram

Статус перинатального центра означает, что роддом официально признан клиникой широкого профиля, где оказывается специализированная помощь — в данном случае по сохранению и вынашиванию сложных беременностей и выхаживанию недоношенных младенцев. Специалисты перинатального центра занимаются не только родами, но и проблемами зачатия, вынашивания и послеродового наблюдения.

В перинатальном центре есть отделение, где принимают роды, но в роддоме может не быть перинатального отделения и соответствующих специалистов — в этом главное отличие просто роддома и перинатального центра. В центре работают врачи-неонатологи, которые наблюдают детей с первого дня и до 28-ми суток жизни.

«Теперь врачи зеленоградского роддома проводят комплексную диагностику и лечение бесплодия, оказывают помощь в сохранении беременности и ведении родовой деятельности, — сообщил департамент здравоохранения. — Здесь также оказывается высокотехнологичная помощь в родах пациенткам с высоким уровнем риска, тяжелыми сопутствующими патологиями».

В принципе, это не новшество — роддом занимается перечисленным уже несколько лет. Действительно новым и долгожданным стало открытие в феврале этого года отделения патологии новорожденных и недоношенных детей — второго этапа выхаживания младенцев. Отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных работало в роддоме и до того, но это был первый этап выхаживания младенцев с малым весом, угрожающими жизни патологиями — до стабилизации состояния. Это экстренная помощь, а для получения специализированной надо было везти крохотных малышей в 7-й микрорайон (в зеленоградский больничный комплекс) или в Москву, рискуя их здоровьем. Самый маленький новорожденный, которого удалось выходить в зеленоградском роддоме, весил всего 460 граммов.

Руководителем перинатального центра назначен главный внештатный специалист-неонатолог департамента здравоохранения Москвы Валерий Горев. Отделение рассчитано на 20 коек, из них 14 — для совместного пребывания матери и ребенка и шесть — интенсивной терапии. В центре работают врачи-неонатологи, педиатры, офтальмологи, неврологи, врачи лучевой, функциональной и ультразвуковой диагностики. После выписки именно они наблюдают за развитием недоношенных детей на базе педиатрического кабинета перинатального центра.

Купание детей
Перинатальный центр г. Зеленоград

Став перинатальным центром, зеленоградский родильный дом по-прежнему остается в структуре зеленоградской больницы — ГКБ имени Кончаловского. Ранее роддому присвоили статус «Больница, доброжелательная к ребенку» — это значит, что персонал прошел обучение по программе ВОЗ/ЮНИСЕФ «Консультирование по грудному вскармливанию» и принял на себя обязательства по осуществлению «Десяти принципов успешного грудного вскармливания».

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