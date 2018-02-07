Отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных уже несколько лет работает в роддоме — там выхаживают детей с малым весом, угрожающими жизни патологиями до стабилизации состояния. Это экстренная помощь, но дальше нужна специализированная. Теперь не надо везти младенца из 14 микрорайона в 7-й и тем более в Москву, рискуя его здоровьем.

Самый маленький новорожденный, которого удалось выходить в зеленоградском роддоме, весил всего 460 граммов.