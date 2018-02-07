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МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
В зеленоградском роддоме открылось отделение патологии новорожденных и недоношенных детей 07.02.2018 ZELENOGRAD.RU

Раньше новорожденных с патологиями переводили для выхаживания и лечения из реанимации в московские клиники или в педиатрическое отделение зеленоградской больницы, в котором не было коек интенсивной терапии. К тому же больница и роддом находятся в разных концах города. Теперь в роддоме открылось полноценное отделение второго этапа выхаживания младенцев — их не надо перевозить после экстренной помощи.

фото:gb3zelao.ru

В новом отделении мамы смогут круглосуточно находиться рядом со своими малышами, рассказали Zelenograd.ru в администрации ГКБ имени Кончаловского (родильный дом на улице Александровка входит в структуру зеленоградской больницы). Первым пациентом стала малышка Настя, которая родилась раньше срока с весом 1 500 граммов.

фото:gb3zelao.ru

Отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных уже несколько лет работает в роддоме — там выхаживают детей с малым весом, угрожающими жизни патологиями до стабилизации состояния. Это экстренная помощь, но дальше нужна специализированная. Теперь не надо везти младенца из 14 микрорайона в 7-й и тем более в Москву, рискуя его здоровьем.

Самый маленький новорожденный, которого удалось выходить в зеленоградском роддоме, весил всего 460 граммов.

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