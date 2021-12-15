Плач женщины, окружённой группой полицейских у служебного автомобиля, привлёк внимание прохожих. Они стали снимать происходящее на телефоны с попыткой выяснить, что случилось. А узнав причину, вступились за неё с требованием отпустить. Видео разошлось по интернету с комментариями вроде «шестеро полицейских заломали руки женщине за спущенную маску и затолкали её в автомобиль». «Зеленоград.ру» попросил полицию прокомментировать действия сотрудников.
Сюжет начинается с того, что автор видео обращается к удерживаемой полицейскими рыдающей женщине: «За что вас?» Она стоит за открытой пассажирской дверью полицейской легковушки, один из сотрудников перегораживает ей путь отхода, перед машиной ещё двое его коллег. Вскоре подъезжает дополнительный экипаж. На видео мы насчитали пятерых полицейских, кто-то увидел шестерых.
Женщина сквозь слёзы отвечает, что выходила из магазина со спущенной на подбородок маской. Маску сдвинула, поскольку стало трудно дышать, почувствовала себя плохо. При этом в магазине много людей без масок. Кому-то по телефону рассказывает, что ей вывернули руки и сделали больно, сказали, что ещё один звонок — и наденут наручники. Одновременно говорит, что не отдаст свой телефон, и включает громкую связь. Из телефона доносится женский голос с обращением к полиции. Один из сотрудников спрашивает: «У вас там юрист?» Просит дать ему телефон поговорить.
Задержанная умоляет отпустить, кричит, что дома ребёнок, пытается прорваться через полицейского, но тот толкает её обратно к машине. Следующие попытки заканчиваются тем же отталкиванием назад.
Очевидцы пытаются вразумить полицейских и не трогать женщину из-за спущенной маски. «То есть вы из-за какой-то тряпки к женщине физическую силу применяете?» — спрашивает автор видео.
«Гражданка была предупреждена о том, что к ней будет применена физическая сила и спецсредства, если она не будет выполнять законные требования. Ей было предложено проследовать на опорный пункт полиции. Она отказалась. Она не выполняет законные требования сотрудника полиции. Сотрудник полиции — участковый. Он хотел доставить в участковый отдел, попросил гражданку проследовать с ним. Она отказывается», — объясняет публике один из полицейских.
При этом он сначала пытается запретить съёмку, затем говорит, что снимать можно, но выкладывать в интернет нельзя (в действительности такой запрет противоречит 29-й статье Конституции: «Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом».)
На возражения возмущенных граждан, что участковый может составить протокол на месте, отвечает: «У него нет с собой протоколов». — «Это его халатность. Почему из-за его халатности женщина должна?..»
«Женщина находилась в магазине без маски. Сотрудники полиции попросили её надеть маску — она отказалась. Это происходило несколько раз. Далее она отказалась проходить в участковый пункт полиции, далее — отказалась проехать в отдел полиции. В отношении женщины составлен протокол по статье 19.3 Кодекса об административных правонарушениях (неповиновение законному требованию сотрудника полиции)», — рассказали «Зеленоград.ру» в полиции.
Уточнили также, что замечание ей сделали не на улице, в машину её никто не запихивал и руки не заламывал. На записи видно, что сотрудник стоит и просто препятствует её выходу из автомобиля. Остальные сотрудники, которых на видео достаточно много, стоят и разговаривают с гражданами, которые собрались, чтобы посмотреть. Сотрудник полиции имеет право доставить гражданина в отделение, если составить протокол на месте не представляется возможным (например, закончились необходимые материалы). И по закону, женщина не могла отказаться ехать в отдел, но могла надеть маску, когда её попросили, пояснили в полиции. Просили её об этом на самом деле или нет, неизвестно.
«Неповиновение» наказывают административным штрафом в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей, либо административным арестом на срок до пятнадцати суток, либо обязательными работами на срок от сорока до ста двадцати часов.
Сюжет, попавший на видео, разворачивался около семи часов вечера в одно из воскресений у «Пятёрочки» в 20-м микрорайоне рядом с судом. Женщину продержали в отделении до 23 часов, сообщил нам читатель «Зеленоград.ру», предоставивший редакции видео. Так ли это в реальности, достоверно неизвестно — в полиции затруднились уточнить время, когда всё началось и закончилось. При этом срок административного задержания не должен превышать три часа, а исчисляется он с момента фактического ограничения свободы передвижения человека.
Как это время провёл оставшийся дома ребёнок женщины, о котором она говорила во время задержания, опять же неизвестно.
Ношение маски стало обязательным в местах скопления людей в связи с введением в марте прошлого года режима повышенной готовности из-за коронавируса. В апреле того же года в Административном кодексе РФ появилась статья 20.6.1, а в КоАП Москвы — статья 3.18.1, по которым предусмотрены санкции за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения (режим повышенной готовности). Считается, что отказ носить маску подвергает опасности здоровье как самого гражданина, так и окружающих — в этом и заключается нарушение.
С октября (на фоне значительного роста заболеваемости ковидом) в московском транспорте начали штрафовать не только за отсутствие маски в целом, но и за маску, «спущенную с органов дыхания». Штраф за неношение маски по «московской» статье в первый раз — четыре тысячи рублей, за повторное нарушение — пять тысяч, то есть столько же (если по максимуму) или выше, чем за «неподчинение».
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