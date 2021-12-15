Сюжет начинается с того, что автор видео обращается к удерживаемой полицейскими рыдающей женщине: «За что вас?» Она стоит за открытой пассажирской дверью полицейской легковушки, один из сотрудников перегораживает ей путь отхода, перед машиной ещё двое его коллег. Вскоре подъезжает дополнительный экипаж. На видео мы насчитали пятерых полицейских, кто-то увидел шестерых.

Женщина сквозь слёзы отвечает, что выходила из магазина со спущенной на подбородок маской. Маску сдвинула, поскольку стало трудно дышать, почувствовала себя плохо. При этом в магазине много людей без масок. Кому-то по телефону рассказывает, что ей вывернули руки и сделали больно, сказали, что ещё один звонок — и наденут наручники. Одновременно говорит, что не отдаст свой телефон, и включает громкую связь. Из телефона доносится женский голос с обращением к полиции. Один из сотрудников спрашивает: «У вас там юрист?» Просит дать ему телефон поговорить.

Задержанная умоляет отпустить, кричит, что дома ребёнок, пытается прорваться через полицейского, но тот толкает её обратно к машине. Следующие попытки заканчиваются тем же отталкиванием назад.

Очевидцы пытаются вразумить полицейских и не трогать женщину из-за спущенной маски. «То есть вы из-за какой-то тряпки к женщине физическую силу применяете?» — спрашивает автор видео.

«Гражданка была предупреждена о том, что к ней будет применена физическая сила и спецсредства, если она не будет выполнять законные требования. Ей было предложено проследовать на опорный пункт полиции. Она отказалась. Она не выполняет законные требования сотрудника полиции. Сотрудник полиции — участковый. Он хотел доставить в участковый отдел, попросил гражданку проследовать с ним. Она отказывается», — объясняет публике один из полицейских.

При этом он сначала пытается запретить съёмку, затем говорит, что снимать можно, но выкладывать в интернет нельзя (в действительности такой запрет противоречит 29-й статье Конституции: «Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом».)

На возражения возмущенных граждан, что участковый может составить протокол на месте, отвечает: «У него нет с собой протоколов». — «Это его халатность. Почему из-за его халатности женщина должна?..»