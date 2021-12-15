Медцентр «Томоград» спонсор темы
1
«Шестеро» полицейских задержали женщину и доставили в отдел за спущенную на подбородок маску. В полиции прокомментировали видео конфликта 15.12.2021 ZELENOGRAD.RU

Плач женщины, окружённой группой полицейских у служебного автомобиля, привлёк внимание прохожих. Они стали снимать происходящее на телефоны с попыткой выяснить, что случилось. А узнав причину, вступились за неё с требованием отпустить. Видео разошлось по интернету с комментариями вроде «шестеро полицейских заломали руки женщине за спущенную маску и затолкали её в автомобиль». «Зеленоград.ру» попросил полицию прокомментировать действия сотрудников.

Сюжет начинается с того, что автор видео обращается к удерживаемой полицейскими рыдающей женщине: «За что вас?» Она стоит за открытой пассажирской дверью полицейской легковушки, один из сотрудников перегораживает ей путь отхода, перед машиной ещё двое его коллег. Вскоре подъезжает дополнительный экипаж. На видео мы насчитали пятерых полицейских, кто-то увидел шестерых.

Женщина сквозь слёзы отвечает, что выходила из магазина со спущенной на подбородок маской. Маску сдвинула, поскольку стало трудно дышать, почувствовала себя плохо. При этом в магазине много людей без масок. Кому-то по телефону рассказывает, что ей вывернули руки и сделали больно, сказали, что ещё один звонок — и наденут наручники. Одновременно говорит, что не отдаст свой телефон, и включает громкую связь. Из телефона доносится женский голос с обращением к полиции. Один из сотрудников спрашивает: «У вас там юрист?» Просит дать ему телефон поговорить.

Задержанная умоляет отпустить, кричит, что дома ребёнок, пытается прорваться через полицейского, но тот толкает её обратно к машине. Следующие попытки заканчиваются тем же отталкиванием назад.

Очевидцы пытаются вразумить полицейских и не трогать женщину из-за спущенной маски. «То есть вы из-за какой-то тряпки к женщине физическую силу применяете?» — спрашивает автор видео.

«Гражданка была предупреждена о том, что к ней будет применена физическая сила и спецсредства, если она не будет выполнять законные требования. Ей было предложено проследовать на опорный пункт полиции. Она отказалась. Она не выполняет законные требования сотрудника полиции. Сотрудник полиции — участковый. Он хотел доставить в участковый отдел, попросил гражданку проследовать с ним. Она отказывается», — объясняет публике один из полицейских.

При этом он сначала пытается запретить съёмку, затем говорит, что снимать можно, но выкладывать в интернет нельзя (в действительности такой запрет противоречит 29-й статье Конституции: «Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом».)

На возражения возмущенных граждан, что участковый может составить протокол на месте, отвечает: «У него нет с собой протоколов». — «Это его халатность. Почему из-за его халатности женщина должна?..»

Видео предоставил очевидец
Комментарий полиции

«Женщина находилась в магазине без маски. Сотрудники полиции попросили её надеть маску — она отказалась. Это происходило несколько раз. Далее она отказалась проходить в участковый пункт полиции, далее — отказалась проехать в отдел полиции. В отношении женщины составлен протокол по статье 19.3 Кодекса об административных правонарушениях (неповиновение законному требованию сотрудника полиции)», — рассказали «Зеленоград.ру» в полиции.

Уточнили также, что замечание ей сделали не на улице, в машину её никто не запихивал и руки не заламывал. На записи видно, что сотрудник стоит и просто препятствует её выходу из автомобиля. Остальные сотрудники, которых на видео достаточно много, стоят и разговаривают с гражданами, которые собрались, чтобы посмотреть. Сотрудник полиции имеет право доставить гражданина в отделение, если составить протокол на месте не представляется возможным (например, закончились необходимые материалы). И по закону, женщина не могла отказаться ехать в отдел, но могла надеть маску, когда её попросили, пояснили в полиции. Просили её об этом на самом деле или нет, неизвестно.

«Неповиновение» наказывают административным штрафом в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей, либо административным арестом на срок до пятнадцати суток, либо обязательными работами на срок от сорока до ста двадцати часов.

Сюжет, попавший на видео, разворачивался около семи часов вечера в одно из воскресений у «Пятёрочки» в 20-м микрорайоне рядом с судом. Женщину продержали в отделении до 23 часов, сообщил нам читатель «Зеленоград.ру», предоставивший редакции видео. Так ли это в реальности, достоверно неизвестно — в полиции затруднились уточнить время, когда всё началось и закончилось. При этом срок административного задержания не должен превышать три часа, а исчисляется он с момента фактического ограничения свободы передвижения человека.

Как это время провёл оставшийся дома ребёнок женщины, о котором она говорила во время задержания, опять же неизвестно.

За что и почему штрафуют

Ношение маски стало обязательным в местах скопления людей в связи с введением в марте прошлого года режима повышенной готовности из-за коронавируса. В апреле того же года в Административном кодексе РФ появилась статья 20.6.1, а в КоАП Москвы — статья 3.18.1, по которым предусмотрены санкции за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения (режим повышенной готовности). Считается, что отказ носить маску подвергает опасности здоровье как самого гражданина, так и окружающих — в этом и заключается нарушение.

С октября (на фоне значительного роста заболеваемости ковидом) в московском транспорте начали штрафовать не только за отсутствие маски в целом, но и за маску, «спущенную с органов дыхания». Штраф за неношение маски по «московской» статье в первый раз — четыре тысячи рублей, за повторное нарушение — пять тысяч, то есть столько же (если по максимуму) или выше, чем за «неподчинение».

Читайте также
Пассажира автобуса оштрафовали за отсутствие маски — он не мог её носить после операции на ухе. Суд отменил штраф из-за ошибок в протоколе

О происшествиях в Зеленограде и окрестностях читайте в специальной рубрике. Подписывайтесь на группы в инстаграме и вконтакте.

Кто прав в этом конфликте?
Женщина и прохожие
Полиция
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 137 человек
Статьи про медицину и здоровье редакции «Зеленоград.ру» помогает делать медицинский центр «Томоград» — здесь проводят диагностику на современных аппаратах МРТ Toshiba Vantage Titan, КТ Aquilion RXL и УЗИ Toshiba Aplio 500. Принимает врач-невролог и травматолог-ортопед. Принимают основные группы анализов, на антитела к ковид-19, делают ПЦР-тесты. Адрес: улица Логвиненко, корпус 1514. Телефон 8-499-645-53-52. По акции «Диагностика причины головной боли» МРТ головного мозга с сосудами + МРТ шейного отдела - 8900 рублей. Чтобы не пропустить другие акции «Томоград», подписывайтесь на их группы в инстаграме и вконтакте
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
магазины, полиция, коронавирус, происшествия, микрорайон 20, маски и перчатки
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Обсуждение
Ирина Горячева
Вчера, 18:24
Ну что тут сказать...полицаи во всей красе! Вшестером на одну женщину... Наверное выполняют план по задержанию, а то год скоро заканчивается, а протоколов "масочных" не хватает.
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Для кольца у «Меги» подготовили проект реконструкции. Но делать её будут по чуть-чуть Истории
«Шестеро» полицейских задержали женщину и доставили в отдел за спущенную на подбородок маску. В полиции прокомментировали видео конфликта Истории
Район Савелки вышел в «лидеры» по приросту ДТП за год в Москве Новости
Срок действия QR-кода для переболевших ковидом продлили до года, а срок действия ПЦР-теста сократили на сутки Новости
Корпоративы и дни рождения для взрослых в «Космосе» — аренда залов и вкусная еда Реклама
Проезд в общественном транспорте подорожает с января 2022 года. Но есть и хорошие новости Истории
Михайловский пруд огородили, чтобы очистить дно от ила. Да — прямо зимой. На это есть несколько причин Истории
Пространство для коллективной работы «Точка кипения» открывается в Культурном центре «Зеленоград». Истории
Абонемент для безлимитных поездок на общественном транспорте и такси начали тестировать в Москве. Внутри Зеленограда он пока невыгоден Истории
Почтовое отделение в 4 микрорайоне закроется на капитальный ремонт Новости
Открытие социального центра в здании недостроенного «аквапарка» задерживается. Похоже, надолго Истории
Покупатели новостроек в микрорайоне ЦИЭ будут «испытывать определенные неудобства» со школами, детсадами и парковками Истории
Таблички с латинскими буквами появляются на зеленоградских домах. Это показатель энергоэффективности — вот что он значит Ответы
Кафе Mill открылось на площади Юности. В меню — пицца, роллы, поке, паста и десерты Новости
Легковая машина врезалась в снегоуборочную возле Крюковской эстакады Новости
«Высылаем группу охотников для сжигания домов». Как по приказу Сталина в 1941 году сжигали Крюково и Алабушево Истории
Почему в Зеленограде так много бездомных животных и что с ними делать: забирать в приюты, стерилизовать и отпускать или усыплять? Истории
Фестиваль «Путешествие в Рождество» — в 16-м микрорайоне Афиша
«Понимаете ценность нашего танка? Его могут увезти куда-нибудь, но он должен остаться в Зеленограде». Как танк в Школьном озере нашли в первый раз, почему не подняли сразу и чем может закончиться новый поиск Истории
Легендарная «Матрица» возвращается на киноэкраны сети «Синема Парк». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты в кино Афиша
Кулинария «Брецель» открылась в 12-м микрорайоне Новости
Сделать новогоднюю фотозону в подъездах жилых домов Истории
Магазин «Дикси» в третьем микрорайоне закрывается Новости
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру