Пассажира автобуса №3 оштрафовали за отсутствие маски — он не мог её носить после операции на ухе. Суд отменил штраф из-за ошибок в протоколе 11.02.2021 ZELENOGRAD.RU

Утром 12 ноября Н. Рыбальченко ехал на автобусе №3. После операции у него была повязка, которая полностью закрывала ухо. Поэтому носить маску, которая крепится за ушную раковину, он не мог. А маску, которая крепится вокруг головы, носить было больно — она давила на оперированную область. Он объяснил контролеру ситуацию, однако тот не принял объяснения во внимание.

Рыбальченко назначили штраф в 5000 рублей, а он обратился в суд. В итоге суд отменил это наказание и прекратил дело. Но вовсе не потому, что Рыбальченко не мог физически носить маску, а из-за ошибок при составлении документов. В частности, контролер не внёс его возражения в постановление о назначении наказания, а только разъяснил порядок его обжалования.

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Другие отмены штрафов

По «московской» статье 3.18.1 в картотеке Зеленоградского суда за последние три месяца 122 дела, все они — апелляции, так как по ней штрафует не суд, а сотрудники Главного контрольного управления или Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ). Таким образом, все эти дела в суде — попытки людей обжаловать уже назначенные штрафы. Сколько штрафов Главконтроль и ОАТИ выписали на самом деле, неизвестно: ранее на запросы «Зеленоград.ру» они отвечали, что не ведут отдельного учета по Зеленограду.

Из этих 122 дел вернули заявителям 23. Постановление о назначенном штрафе отменили в 14 случаях, 10 жалоб рассмотрели, но оставили без удовлетворения. Еще в 15 случаях постановление изменили, 4 производства было прекращено. Кроме дела Рыбальченко это такие истории:

  • На Я. Борисову протокол составили, потому что она была без перчаток в общественном транспорте. Из-за ошибок в документе суд не смог удостовериться в наличии события правонарушения, дело прекратили.
  • Т. Белоус получила постановление о карантине из-за подозрения на ковид. Приложение «Социальный мониторинг» зафиксировало, что она выходила из дома, но в выписке электронного журнала записей о нарушения не оказалось. Постановление о штрафе в итоге отменили, дело прекратили.
  • Е. Бутеец, у которого было постановление о карантине, вышел из дома выкинуть мусор. На это среагировал «Социальный мониторинг», к мужчине даже приехала полиция, но они признаки административного правонарушения в его действиях не нашли. Суд, изучив протокол ОАТИ, отменил назначенный мужчине штраф и прекратил дело в связи с малозначительностью проступка.

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Метки:
коронавирус, суд
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Пассажира автобуса №3 оштрафовали за отсутствие маски — он не мог её носить после операции на ухе. Суд отменил штраф из-за ошибок в протоколе Истории
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