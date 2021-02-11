Утром 12 ноября Н. Рыбальченко ехал на автобусе №3. После операции у него была повязка, которая полностью закрывала ухо. Поэтому носить маску, которая крепится за ушную раковину, он не мог. А маску, которая крепится вокруг головы, носить было больно — она давила на оперированную область. Он объяснил контролеру ситуацию, однако тот не принял объяснения во внимание.

Рыбальченко назначили штраф в 5000 рублей, а он обратился в суд. В итоге суд отменил это наказание и прекратил дело. Но вовсе не потому, что Рыбальченко не мог физически носить маску, а из-за ошибок при составлении документов. В частности, контролер не внёс его возражения в постановление о назначении наказания, а только разъяснил порядок его обжалования.