Медцентр «Томоград» спонсор темы
4
В московском транспорте стали штрафовать за спущенную маску 19.10.2021 ZELENOGRAD.RU

Контролеры в метро и наземном транспорте Москвы теперь оформляют нарушение не только за отсутствие маски в целом, но и за маску, «спущенную с органов дыхания».

Об этом РИА Новости сообщил руководитель учреждения «Организатор перевозок» Владислав Султанов. «Маска защищает, когда надета правильно — полностью закрывает нос и рот. Сегодня в метро почти все пассажиры заходят в масках. Но мы можем наблюдать, что проходя линию контроля у турникетов, в вагонах метро некоторые опускают маску на подбородок или снимают ее. Контролер вынужден выписать постановление о правонарушении в том случае, если маска отсутствует или не закрывает органы дыхания» , — сообщил Султанов.

Ранее Султанов сообщал об усилении проверок соблюдения правил ношения масок в метро и наземном транспорте Москвы на фоне роста заболеваемости ковидом. Он сказал, что мобильные группы контролеров в метро увеличены на 50%. Штраф за отсутствие маски — пять тысяч рублей.

Читайте также
Пассажира автобуса оштрафовали за отсутствие маски — он не мог её носить после операции на ухе. Суд отменил штраф из-за ошибок в протоколе
Как вы обычно носите маску?
Полностью закрывает рот и нос
Спускаю с носа или рта
Вообще не ношу
Проголосовали 79 человек
Статьи про медицину и здоровье редакции «Зеленоград.ру» помогает делать медицинский центр «Томоград» — здесь проводят диагностику на современных аппаратах МРТ Toshiba Vantage Titan, КТ Aquilion RXL и УЗИ Toshiba Aplio 500. Принимает врач-невролог и травматолог-ортопед. Принимают основные группы анализов, на антитела к ковид-19, делают ПЦР-тесты. Адрес: улица Логвиненко, корпус 1514. Телефон 8-499-645-53-52. По акции «Диагностика причины головной боли» МРТ головного мозга с сосудами + МРТ шейного отдела - 8900 рублей. Чтобы не пропустить другие акции «Томоград», подписывайтесь на их группы в инстаграме и вконтакте
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
коронавирус, автобусы
Реклама
Реклама
Обсуждение
А А
Вчера, 12:23
не стали, а только вознамерились) надо народ позапугивать, а на деле всем до лампочки, даже в электричках не обращают внимания, а уж в метро не помню когда последний раз видел этих вышибал-бездельников
A T
Вчера, 13:27
А если маска спущена с носа, но закрывает рот? Из носа при дыхании слизь разве разлетается разве так же, как слюна изо рта при разговоре? Есть смысл всем в течение всей поездки дышать через влажную тряпочку-пылесборник?
Ольга Каплина
Вчера, 15:15
в 400 поостановочном не проверяют
Ольга Каплина
Вчера, 15:19
органы дыхания - это нос, а не рот. Если маска не на носу и рту, то это нарушение
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Улица архитектора Дашкова может появиться в Зеленограде. Вот как мы лоббируем увековечивание памяти человека, который сделал наш город зелёным Истории
Студент МИЭТа Дмитрий Буренок победил в международной олимпиаде по финансовой безопасности Хайтек
Бургерная «премиум-класса» откроется на месте кафе «Андерсон» Новости
В стоматологическую клинику «Центр функциональной стоматологии» требуется администратор и ассистент стоматолога Реклама
Пять преимуществ индивидуальных занятий иностранными языками в школе Bow-Wow Реклама
Клуб моделизма и робототехники приглашает детей от 4 до 16 лет лет на занятия Реклама
В московском транспорте стали штрафовать за спущенную маску Новости
«Я всегда пел: и на войне, и дома, и на сцене». Как 97-летний зеленоградец стал звездой Первого канала Истории
Экология М-11. Как дорогу очищают от автомобильного, природного и бытового мусора Истории
Пункт бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус открылся в МФЦ Савелки Новости
Полис ОМС в Зеленограде — где и как получить Гид
Зеленоградцы дадут названия трём новым инженерным корпусам в промзоне Алабушево Новости
В медицинский центр «Норма-XXI» требуются администратор и медицинская сестра процедурного кабинета Реклама
Не могу ввести свой зеленоградский адрес для переписи населения на госуслугах. Что делать? Ответы
Подросток попал под машину при попытке перебежать дорогу. Выглядит это так, будто он специально бросился под неё Новости
Открылась «Территория фитнеса» напротив 14-го микрорайона. Детский бассейн работает, взрослый обещают скоро открыть Новости
Автобус 400 «экспресс» могут переименовать в e41. Вот новые правила нумерации московских автобусов Истории
Комедийное шоу «Женский Стендап» — 2 ноября в Культурном центре «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» и КЦ дарят билеты Афиша
Компьютерная томография зубов и ЛОР-органов в медицинском центре «Норма-XXI» Реклама
Фонарный столб в 18 микрорайоне нечаянно уронили на припаркованный автомобиль Новости
Тильти из Бакеево и другие истории «зеленоградских» деревень — избранные главы из книги Николая Нибура «Горетовские рассказы» Истории
Утвержден проект застройки микрорайона ЦИЭ. Работы могут начать в конце октября Новости
Похудеть и зарядиться бодростью — студия танцев и йоги «Феникс» приглашает новичков на утренние занятия Реклама
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру