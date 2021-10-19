Контролеры в метро и наземном транспорте Москвы теперь оформляют нарушение не только за отсутствие маски в целом, но и за маску, «спущенную с органов дыхания».

Об этом РИА Новости сообщил руководитель учреждения «Организатор перевозок» Владислав Султанов. «Маска защищает, когда надета правильно — полностью закрывает нос и рот. Сегодня в метро почти все пассажиры заходят в масках. Но мы можем наблюдать, что проходя линию контроля у турникетов, в вагонах метро некоторые опускают маску на подбородок или снимают ее. Контролер вынужден выписать постановление о правонарушении в том случае, если маска отсутствует или не закрывает органы дыхания» , — сообщил Султанов.

Ранее Султанов сообщал об усилении проверок соблюдения правил ношения масок в метро и наземном транспорте Москвы на фоне роста заболеваемости ковидом. Он сказал, что мобильные группы контролеров в метро увеличены на 50%. Штраф за отсутствие маски — пять тысяч рублей.