Присмотритесь — здесь много любопытных деталей, отражающих историю. Во-первых, белый домик, где была библиотека и красный уголок. «В то время, — вспоминает крюковчанка Елена Ваксма, — наши дети или играли на площадке или были в красном уголке, где постоянно находилась женщина для присмотра за детьми и многому их учила».

Педагог при уличной игровой зоне — «эхо» послереволюционных и довоенных лет, когда первые детские площадки служили делу профилактики уличного бандитизма. Их создавали, чтоб оградить малышню от тлетворного влияния улицы, дабы ребятишки не слонялись по подворотням и не якшались с беспризорниками. Сначала просто огораживали участки с песочницей, лавочками, столиками и сарайчиком для нехитрого инвентаря. Игры на этих площадках организовывали бывшие при них педагоги. Но города росли, а с ними и спрос на детские площадки — педагогов на каждую не хватало. В Крюкове такая традиция просуществовала до 1970-х годов, в то время как в Зеленограде строились привычные нам сегодня площадки — мини-парки аттракционов и развлечений, где дети играли под присмотром родителей или сами по себе.