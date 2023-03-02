Детские площадки в Зеленограде появились вместе с первыми домами — деревянные горки и лесенки, тяжеловесные качели и занозистые песочницы, потом их сменили монструозные металлические конструкции, потом зеленоградские полянки и опушки лесопарков украсили резные теремки, кони и кареты, богатыри и медведи, а потом… Рассказываем, как эволюция наших детских площадок отражала ход истории, моду и представления взрослых о нежном возрасте.
Начало 1960-х — первые заселённые зеленоградские «панельки» 1 микрорайона, деревянные мостки вместо асфальта, а вокруг непролазная грязь и гигантская стройплощадка, не до детских забав. Скоро в первых микрорайонах появятся скверы и зелёные дворы, школы и садики, игровые и спортивные площадки. А пока маленькие зеленоградцы и их родители завидуют ребятишкам из соседнего Крюкова — там есть где погулять детворе, есть хоть и небогатые, но всё же благоустроенные детские площадки с песочницами и качелями.
Такую деревянную качалку, напоминающую пресс-папье, дети называли «лодочкой». Качели и другие конструкции для детских игр делали на местном заводе ЖБИ-25. Одна из «завидных» детских площадок в 1960-х годах находилась при домоуправлении во дворе дома 25а по улице Ленина (сегодня это 18 микрорайон, двор корпусов 1808—1809).
Присмотритесь — здесь много любопытных деталей, отражающих историю. Во-первых, белый домик, где была библиотека и красный уголок. «В то время, — вспоминает крюковчанка Елена Ваксма, — наши дети или играли на площадке или были в красном уголке, где постоянно находилась женщина для присмотра за детьми и многому их учила».
Педагог при уличной игровой зоне — «эхо» послереволюционных и довоенных лет, когда первые детские площадки служили делу профилактики уличного бандитизма. Их создавали, чтоб оградить малышню от тлетворного влияния улицы, дабы ребятишки не слонялись по подворотням и не якшались с беспризорниками. Сначала просто огораживали участки с песочницей, лавочками, столиками и сарайчиком для нехитрого инвентаря. Игры на этих площадках организовывали бывшие при них педагоги. Но города росли, а с ними и спрос на детские площадки — педагогов на каждую не хватало. В Крюкове такая традиция просуществовала до 1970-х годов, в то время как в Зеленограде строились привычные нам сегодня площадки — мини-парки аттракционов и развлечений, где дети играли под присмотром родителей или сами по себе.
Зеленоград, как и вся страна, быстро строился, и детские площадки на волне строительного бума переживали очередной «эволюционный виток». Если до эпохи хрущёвок и «панелек» игровые площадки делали в основном при ЖЭКах, при школах и детсадах, то с появлением микрорайонов горки, турники и качели стали размещать во дворах — поближе к тем, для кого они предназначались.
Модернистские принципы планирования нашего города подразумевали автономность микрорайонов — в каждом строили школу, детский сад, магазины, предприятия сферы услуг. Те же принципы закладывали и большие пространства между домами, где хватало места для спорта и игр.
Поначалу оборудование для детских площадок — лесенки и даже горки — сколачивали на скорую руку из досок, всегда имевшихся на стройке.
Однако быстрорастущий город требовал, с одной стороны, резкого увеличения числа площадок для детей, а с другой — их типизации и связанного с ней неизбежного упрощения. Поэтому с начала 1970-х годов зеленоградские дворы наводнили всевозможные металлические конструкции для лазания и подтягивания — легко ржавеющие, промерзающие зимой, с постоянно облезающей краской, так что перекрашивать их приходилось каждый сезон. В то же время они были простыми, надёжными и «антивандальными», способными пережить даже нашествие старшеклассников.
Сами по себе металлические конструкции для лазания — родом из 1930-х. В то время в СССР ввели программу физкультурного развития и установили нормы ГТО («Готов к труду и обороне») — стране Советов требовались здоровые крепкие ребята. Поэтому с подачи замнаркома народного просвещения Надежды Крупской на детских площадках, которые стали оборудовать уже повсеместно — в парках и скверах, при школах и детсадах — появились турники, брусья и «устройства для балансирования»: лестницы, мостики и прочие «лазилки». Такие конструкции учили детей работать с собственным весом, развивали силу и ловкость.
Безопасность этих «железяк» ни тогда, ни ещё много лет спустя никого особо не заботила. Считалось, что дети должны научиться соизмерять свои действия с опасностью. О том, как происходила такая «учёба», вспоминает крюковчанка Алёна: «С этих качелей мы все прыгали, кто дальше! И не всегда удачно. У меня память в виде шрамика от качелей осталась».
Спортивная составляющая детских площадок по-прежнему оставалась важна, при этом нормы безопасности и высоты, несмотря на господство ГОСТов, мало кого интересовали. По сегодняшним меркам такие «развлечения» на детской площадке многие родители сочли бы опасными. Например, по шведским стенкам можно было подняться на высоту до двух метров, о железные горки ничего не стоило поцарапаться, а угол их наклона порой выглядел экстремальным. Устанавливалось всё это зачастую на ничем не смягченную поверхность вплоть до бетона и асфальта. Для тех, кому качать бицепсы было пока рановато, придумали первые унифицированные горки, простые песочницы, сколоченные из четырёх досок, и карусели.
Самой популярной из примет начавшейся космической эпохи на детской площадке была ракета. А воодушевленные полётом Гагарина мальчишки отчаянно крутили «солнышко» на железных качелях без ограничителей.
В 1970-е годы в проектировании уличных и дворовых игровых городков в Зеленограде произошла своеобразная революция. На детские площадки вышли мастеровитые плотники, одарённые резчики по дереву и другие умельцы, обладающие художественным вкусом и богатым воображением. На опушках и полянках лесопарков, на берегах озёр и во дворах среди типовых многоэтажек появились уникальные фантазийные детские городки, выточенные из дерева, с расписными теремками и избушками, бревенчатыми горками, деревянными скульптурами, изображающими героев сказок и персонажей мультфильмов.
Кто же создавал для ребятишек все эти деревянные чудеса: дельфинов и крокодилов, сказочных зверей и птиц, домики с резными наличниками, горки, качели и кареты? Этими умельцами были работники Зеленоградского леспаркхоза 1970-1990-х годов: Валентин Лебедев, Вячеслав Марин, Вячеслав Мельников, Анатолий Борисов, Николай Куличков.
В леспаркхозе (позже спецлесхозе) в 1970-х была сформирована специальная бригада резчиков по дереву. Они разрабатывали детские городки, изготавливали для них игровые элементы, вырезали малые архитектурные форм из древесины. Благодаря их незаурядному мастерству, творческому подходу и любви к детям многие зеленоградцы сохраняют в памяти чудесные воспоминания о местах, где играли в детстве.
Кстати, деревянные фигурки зеленоградским умельцам позже заказывали и для московских улиц.
В 1970-х годах одним из любимейших мест детворы была площадка возле Чёрного озера, украшенная композицией из дерева по сказкам Пушкина. Её основой стала «Сказка о царе Салтане»: корабль, пушки, которые «с пристани палят, кораблю пристать велят», и выходящие из моря витязи.
В центре композиции стоял корабль под парусом, волны оформили из палок, слева поднимались «из моря» фигуры четырёх витязей, справа из сухого дерева сделали «дуб зелёный», известный всем детям по прологу к поэме «Руслан и Людмила».
«Я помню эту площадку, мимо неё ходила с родителями кормить ланей, — вспоминает зеленоградка Татьяна Бать. — Здесь ещё была русалка на ветвях — её украли, а внизу сидел кот учёный в железном ошейнике».
Несмотря на то, что витязей было четыре, зеленоградцы называли эту площадку «Три богатыря».
Кроме того, поляна у Чёрного озера влекла к себе нарядными избушками-теремками с горками и славными деревянными крокодилами — любимцами ребятни и «сторожами» детских колясок. Такие же крокодилы, сделанные из целых стволов деревьев, попадались и на других лесных детских площадках.
Роскошных дизайнерских (как сказали бы сейчас) игровых площадок с деревянными скульптурами, затейливой резьбой и прочими плотницкими чудесами в Зеленограде было множество.
Одна из самых популярных находилась на улице Юности — на опушке лесопарка неподалеку от музыкальной школы. Многие зеленоградцы, детство которых пришлось на 1970—1980-х годы, со счастливым вздохом вспоминают чудесную бревенчатую избушку с высокой горкой.
Был на этой детской площадке и свой крокодил, и качели с лягушками, и «лешие», вырезанные из высоких сосновых пней.
Центром притяжения служили качели: простые, для малышей, и большие с резными столбами и широкими перекладинами — на них особенно любили карабкаться мальчишки.
В центре города, на опушках лесопарка прямо за площади Юности и кирпичными башнями №3, 4, 5, было сразу несколько интересных детских площадок.
В 1980-е годы здесь располагалась замечательная тематическая игровая площадка «Цирк» — ярко раскрашенная, с мастерски вырезанными зверями и качелями. На «арене», огороженной деревянными чурбачками, детвору встречали клоун, львы, сидящие на шарах, медведь и морские львы с мячиками.
Были там и замечательные качели, где опорами служили стволы, а сиденья были вырезаны из цельных бревнышек.
А на следующей опушке у леса ребятишек ждали персонажи сказки «Красная шапочка».
В центре леса между 1 и 5 микрорайонами дорожки сходились к большой Солнечной поляне, на которой тоже были и деревянные качели, и лавочки-домики, и самое главное — большая пологая горка со множеством лесенок. Изначально она имела два спуска, и скатиться можно было в обе стороны. Потом остался только один спуск, но горка популярности не утратила. Катались на ней и стар и млад.
«Самая крутая горка моего детства!» — делится впечатлениями зеленоградка Юлия Игнатова. «В новогоднюю ночь мы всегда ходили туда кататься, много народу было. Часов до 3-4 ночи катались!» — вспоминает Анастасия Силантьева.
Со временем горка исчезла, но другие резные деревянные элементы украшали Солнечную поляну еще долго — пока их не демонтировали пару лет назад, чтобы заменить на новый детский городок из пластика с немногочисленными деревянными элементами.
Столь же завидные деревянные детские площадки были и в других частях Зеленограда — в лесопарке между 4 и 12 районами, между 3 районом и улицей Юности, на Солнечной аллее.
Ещё одна великолепная площадка была в 1980-х годах в другой части города — в лесу вдоль Солнечной аллеи на стороне 9 микрорайона. Леспаркхозовские умельцы посвятили её сказке Пушкина «Золотая рыбка». На поляне, окруженной берёзами, сидели на завалинке у избушки главные герои сказки, дед и бабка.
Выразительная и талантливо исполненная фигура рыбака притягивала внимание детей и взрослых. «Даже не верится, что такие сложные скульптуры просто так стояли на улицах Зеленограда!» — замечает зеленоградец Сергей Попов.
О судьбе этой памятной многим скульптуры поведала зеленоградка Елена Чилиндина: «У меня была заветная мечта: спереть этого деда домой! И это случилось, когда он совсем обветшал, вернее, когда „рыбака“ начали потихоньку жечь вандалы — сил не было на это смотреть! Спилили мы деда, водрузили мужу на плечи. И ещё лет 10 „рыбак“ стоял у нас в прихожей. Я его отреставрировала, облагородила и с чистой совестью вернула городу — поставили мы его под тополя возле 40-го универсама. Там он простоял ещё лет десять, пока вандалы его не уничтожили».
Деревянные игровые площадки в Зеленограде находились в основном в лесопарках или рядом с ними, но некоторым дворам особенно повезло. Так в 1-м микрорайоне возле Быкова болота в 1970-х годах появилась тематическая деревянная площадка «Золотой ключик». Её элементы вручную изготовила вышеупомянутая бригада леспаркхозовских резчиков.
На небольшом пятачке разместились крутые горки с башенками, которые годились для катания и летом и зимой, поскольку замерзали в мороз и хорошо скользили, оригинальная беседка, малышовые качалки и качели побольше, перекладиной для которых служил «золотой ключик».
Место для игровой площадки, как потом оказалось, выбрали не очень удачно — в низине, где весной скапливалась талая вода, из-за чего деревянные конструкции вскоре начали гнить. Тем не менее «Золотой ключик» многие годы оставался местной достопримечательностью и центром притяжения для малышей из соседних дворов и районов.
Другая завидная дворовая площадка находилась в 3-м микрорайоне, между пятиэтажками за «Флейтой». Там стояли качели из цельного резного дерева, бревенчатая избушка, но главным украшением была огромная деревянная лошадь, запряжённая в карету.
«У этой лошади середина вращалась, — рассказывает Илья Александров. — Усидеть было трудно. Потом кто-то натолкал в зазор пивных пробок и заклинил середину. И стало возможно усаживать на неё детей и фотографировать».
«Любимая площадка из моего детства. Тогда она казалась ожившим чудом — огромная лошадь выглядела живой, и карета как настоящая, с цепями», — делится воспоминаниями Надежда Андреева.
На этой детской площадке играли не только дети из соседних домов, но и ребятишки, чьи родители заходили в многочисленные магазины, расположенные во «Флейте». Пока старшие стояли в очереди за очередным дефицитом, детвора развлекались на этой прекрасной детской площадке.
В 1970—1980-х годах массовое строительство в Зеленограде шло полным ходом, и в каждом дворе продолжали устанавливать однотипные детские площадки — стандартные железные горки, турники, качели, карусели, конструкции для лазания. Коммунальщики создавали или, вернее сказать, комплектовали их из типовых элементов по образцам. Авторов установить практически невозможно: творчество проектных институтов было коллективным, да и идеологически такие работы не считали важными.
Самым популярным элементом, без которого редко обходились дворовые площадки, были гремучие железные горки. С утра до вечера зимой и летом ребятишки до блеска полировали попами бренный металл, делая его нержавеющим.
Редко пустовали и дворовые качели, особенно любимые малышами детсадовского возраста.
В 1980-х традиционным элементом зеленоградских площадок стали полусферические конструкции для лазания, которые дети называли «ёжиками», «паутинами» и «черепахами».
«Классные лазилки, почти в каждом дворе стояли. Всё детство на них» — вспоминает Ирина Ячменёва. «Мы их называли „паутиной“ и играли на них в паука» — рассказывает Антон Голенков. «А у нас называли «черепахами». — делится воспоминаниями Екатерина Сергеева. — Мы играли на них в обезьяну и бананы. Чертили круг в центре на песке, водящему-обезьяне нельзя было на лазенку лазать. А остальные были бананами, и пока они висели на лазенке салить нельзя. Весело было. И все руки в мозолях «. «О, эти «ёжики» — так мы называли лазилки в виде полусферы. Всё детство на них провели, и дети наши на них выросли. А потом их убрали, сказали что травмоопасны!» — заключает Валентина Новикова.
Травмоопасными долгое время продолжали оставаться не только «черепахи». Вопрос безопасности у авторов советских игровых конструкций был далеко не на первом месте. Например, карусели в то время нередко устанавливали на жёстких подвесах из стальных труб. При падении с них стоило лишь неосторожно поднять голову, чтобы сиденье, приваренное к трубам, с размаху ударило по макушке. Но у повзрослевших сейчас детей (возможно, тех, кто выжил) остались хорошие воспоминания: «Мы в свое время вообще детство на стройке провели, и ничего».
На рубеж 1980-х-1990 годов пришлись последние обновления советских детских площадок. Огромная страна вместе с её стандартами и подходами к детству уходила в прошлое. На полянах и опушках ещё появлялись новые деревянные скульптуры, замысловатые лесенки и шведские стенки", блестевшие свежей краской, во дворах устанавливали качели — почти как старые, только новые, но дальнейшее совершенствование детских площадок пришлось отложить надолго.
С начала 1990-х создание новых детских площадок почти прекратилось на десять с лишним лет. Поколению 1990-х предстояло доламывать «советское дворовое наследство» — громоздкие ржавеющие «железяки», «неубиваемые» турники, скрипучие качели и карусели, теряющие конструктивные элементы, ветшающие деревянные столики, скамейки, песочницы. Всё это и без того скучное и упрощенное ремонтировалось редко и зачастую кое-как. В самые трудные времена за ними вообще не было никакого ухода из-за общей экономической ситуации. И этим грубым конструкциям, окрашенным в 25 слоёв краски, пришлось продержаться лет 10-15, пока в 2000-х годах не началась глобальная модернизация детского пространства.
Типичная картина детства 1990-х и начала 2000-х годов: поржавевшие, облезлые и покосившиеся остатки примитивных позднесоветских игровых площадок.
К концу 1990-х годов вслед за начавшимся экономическим восстановлением в стране ситуация на детских площадках понемногу начала улучшаться. В большинстве старых и новых районов города положение характеризовалось известным «бедненько, но чистенько». Всё те же примитивные скучные и небезопасные конструкции, что и 20 лет назад, но отремонтированные и покрашенные в весёленькие цвета. Кстати, никаких нормативных документов, регулирующих эксплуатацию детских площадок, в стране до 2003 года не существовало.
Давайте вспомним, какими были типичные зеленоградские игровые площадки в разных районах на рубеже веков.
Тогда же, в конце 1990-х — начале 2000-х, случился небольшой, но яркий ренессанс роскошных деревянных игровых площадок. И снова благодаря мастерам леспаркхоза — на этот раз: Николаю Дерябину, Виктору Гусарову, Владимиру Журжину.
Их стараниями в 14-м микрорайоне появилась замечательная фантазийная детская площадка в лучших зеленоградских традициях. Снова игровые домики — имитации срубов, бревенчатые горки, головы витязей и выточенные из дерева скульптуры сказочных героев: Царевна Лебедь, царь, Баба Яга в ступе, стража с белочкой и кот.
Как рассказали читатели «Зеленоград.ру», старые добрые деревянные детские площадки с фигурами сказочных персонажей были и по сей день встречаются в нашем городе. Например, площадка в лесу за Берёзовой аллеей радовала детвору вплоть до мая 2022 года. Там «обитали» добродушные мёдолюбивые медведи и хитрая лисичка, стояли резные качели и конструкции для лазания.
Традиционные для нашего города деревянные скульптуры можно и сегодня встретить в лесопарках. Например, в парке за магазином «Атак» во 2-м микрорайоне.
Начавшийся в 2000-е годы бум коммерческого жилищного строительства запустил и модернизацию детских площадок — благоустройство дворов стало стало инструментом конкуренции для застройщиков. На новые площадки появился спрос и, как следствие, появилось и предложение. В «нулевых» этот специфический рынок в России завоевала продукция петербургской компании «Ксил» — отечественного монополиста, чей завод под Питером по площади равен небольшому городу. Перевернулась новая страница в истории детских площадок.
За последний десяток лет волна благоустройства захлестнула весь город: обновлять начали целые улицы, зоны отдыха, бульвары и пешеходные маршруты. Постепенно ржавые качели и убийственные горки советского периода в зеленоградских дворах, на опушках и полянах лесопарков вытесняют яркие детские городки, где горки, лесенки, беседки и качели соединяются в целые игровые комплексы.
Обычная детская площадка в Зеленограде наших дней — это яркий набор элементов из пластика и водостойкой фанеры. На блеклом городском пейзаже такие городки сразу бросаются в глаза несколько аляповатой расцветкой, сочетанием жёлтого, красного, зелёного и синего. Довольно разнообразные, и в то же время одинаковые до степени смешения, они стали настолько повсеместными, что превратились сегодня в неотъемлемую часть городского ландшафта. С течением лет на внутренний рынок вышли и другие фирмы, внося приятное разнообразие в дворовый игровой ассортимент. Детская площадка давно уже не «загончик» для малышни, а полноценное общественное пространство, где горожанам от мала до велика нужно приятно проводить время.
В то же время кое-где в Зеленограде ещё можно встретить «раритеты» полувековой давности, пережившие своё время. Например, вот такие площадки 1980-1990-х годов попадаются в 19-м микрорайоне — некоторые из них уже снесли вместе с домами в ходе масштабной перестройки микрорайона по программе реновации.
Есть старые площадки и в «старом» городе
«Зеленоград.ру» благодарит читателей Алексея Ларионова, Анну Огнёву, А. Новосёлова, Ирину Вельмакину, Дениса Карасёва, Светлану Покетски за помощь в подготовке этой статьи.