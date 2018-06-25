Большой экран, вкусная еда, специальные предложения в компании таких же болельщиков, как и вы. Наш корреспондент Елизавета Волкова прошла по зеленоградским ресторанам и посмотрела, что они предлагают к Чемпионату мира по футболу.
Центральный проспект, корпус 405А
Семь больших экранов по залу. Специальные предложения: сет из пяти бургеров — 2199 рублей. (без картошки). Обычные бургеры переименовали по названиям позиций футбольных игроков: от самого большого бургера «Вратарь» за 599 рублей до «Нападающего» за 399.
8(499)734-89-91
templebar.ru
площадь Юности
Четыре экрана внутри, два — снаружи, на веранде. Ещё есть раздвижной экран, но его хорошо видно только из центра зала. Есть специальное футбольное меню «доска чемпиона» за 1490 рублей: жареные пельмены, бородинские гренки, сырные палочки, в темной панировке, сырные шарики, креветочные крокеты, варено-копченые колбаски, луковые кольца и картофельные чипсы. Подаются с коктейльным соусом и соусом «Чили».
Пятницкое шоссе, деревня Юрлово, дом 1А
Большой экран и собственная пивоварня. Специальных предложений нет, а в обычном меню суп из бычьих хвостов, алюторская селедка с обожжённым на углях картофелем, классическую свиная рулька с тмином, свиные ребрышки и эскабеш из копченой корюшки, раки в пиве с пряными травами и магаданские креветки в бульоне (подробнее).
8(495)7-905-905
pivaldi.ru
корпус 1130
Трансляции матчей на экране диагональю 120 дюймов с хорошим звуком. На все сорта разливного пива действует акция 2=3. Специальный предложения: пивной сет — 870 рублей, рыбный сет — 1350 рублей, мясной сет — 2230 рублей (подробнее)
Бронь столов: 8(495)233-00-34 или 8(499)214-00-34.
brecel.ru
в ТЦ «Столица», корпус 2309А
Большой экран, для болельщиков специальные акции и меню: пиво «Фазенда» 3=4, к ассорти из брускетт и шашлыков сет из шести настоек в подарок, к ассорти из сыров, рыбы и мяса шесть кружек фирменного пива в подарок.
8(495)123-53-87
fazenda-zel.ru
Панфиловский проспект, корпус 159
Небольшое помещение, небольшой раздвижной экран, очень уютно. Есть бар и акция, приуроченная к чемпионату: пиво + бургер за 300 рублей. Почти как дома.
Ленинградское шоссе
В ресторане выделили зону для просмотра футбола. За полчаса до матча начинают зазывать по громкой связи. Специальные предложения: «Голодны до голов» за 796 рублей (два бургера, два газированных напитка, картошка фри им кружка в подарок) и пивной сет за 349 рублей (пять фрикаделек, два куриных шашлыка, три куриных медальона с картофелем фри и соусами — обычная цена 436 рублей).
Прямая трансляция матчей проходит в ресторанах «Иль Патио», «Планета Суши», «ЭZO» и «Чайхона».
Список дополняется — присылайте свои любимые места на news@zelenograd.ru.
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