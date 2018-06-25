В ресторане выделили зону для просмотра футбола. За полчаса до матча начинают зазывать по громкой связи. Специальные предложения: «Голодны до голов» за 796 рублей (два бургера, два газированных напитка, картошка фри им кружка в подарок) и пивной сет за 349 рублей (пять фрикаделек, два куриных шашлыка, три куриных медальона с картофелем фри и соусами — обычная цена 436 рублей).