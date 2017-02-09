Перейдем, собственно, к пиву и еде. На пивоварне «68 Пауза» варится 6 сортов, цены на них — 130-155 рублей за бокал 0,4. Попробовал почти все:

«Хеллес» - весьма чистый, сбалансированный лагер (пиво «низового» брожения при низких температурах), что радует, на фоне традиционной у наших многих минипивоваров диацетильно-ДМСной посторонки. Пиво хорошо выброженное, хмель и солод едва заметны, зато отличная питкость.

«Орандж вит» - по вкусу ближе к немецкому пшеничному, хотя есть и тона вита (это бельгийское пшеничное пиво верхового брожения, обычно с пряностями в виде цедры и кориандра). Но явно заметны банан с гвоздикой, а цитрусы со специями почти не видны.

«Ржавое» - рожь ощущается в привкусе ржаного хлеба, само пиво темно-янтарное, чистое, питкое. Вроде и простое, но с «изюминкой», так что стало лидером продаж.

«Черный пломбир» - по цвету — щварцбир (немецкий сорт черного пива), по вкусу — дункель (немецкий сорт темного пива). Выраженные темные солода, чуть кофе с молоком, немного фруктов и почти без жженки.

«Хайроллер» - ИПА (индийский пейль эль, сильноохмеленный сорт пива верхового брожения) и вполне не плохой ИПА. Сбалансировано, хмели не яркие, но заметные, горечь явная, но умеренная. Общий характер ближе к австралийскому, чем к американскому ИПА.

Кроме местных сортов, представлено и несколько гостевых, в основном — российский крафт и немного бельгийского. Из гостевых выпил «Черный квадрат» от New Riga's Brewery. Отличный русский имперский стаут (британский сорт черного пива верхового брожения) — мощный и сбалансированный, богатый и насыщенный, крепкий, но отлично пьющийся.

По поводу совместной варки с пивоварней «Глетчер», была устроена дегустация их сортов в бутылках. Попробовал:

«Kwartel Brune» - этот сорт до этого еще не пил. По вкусу скорее хороший дункель или вернее темный бок (немецкий сорт крепкого пива), так как довольно крепкое. Превосходный бархатный вкус темных солодов, но без всякого бельгийского характера.

«Iron Woods» - достаточно легкий овсяной стаут, хорошие темные солода при отличной питкости.

«Mango IPA» - вкус тропических фруктов был мощным, хмель умеренно горький и тоже вносящий свой вклад в общую ароматику. Очень ярко и вкусно.

И про еду. Имеется собственная кухня, готовят быстро, вкусно, цены, на фоне московских — достаточно низкие. Так шашлык из свинины — 300 рублей, и это еще было одно из самых дорогих блюд.