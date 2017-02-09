В корпусе 1456 открылся ресторан-пивоварня «68 Пауза». В нём побывал Павел Егоров, автор сайта nuBO.ru, который пишет про пиво 18 лет. Zelenograd.ru публикует его репортаж.
Ресторан-пивоварня «68 Пауза» — семейное предприятие Богеров, фамилии хорошо известной в мире российского пивного бизнеса. Когда-то Алексей Богер возглавлял известного поставщика импортного пива, компанию «Байрос», потом владел довольно крупным пивзаводом в Анапе — «Богерхоф». Но дела шли не слишком удачно, так что теперь он занялся более мелким пивоварением и продолжает двигать культуру потребления пива в массы.
Название «68 пауза» — термин из пивоварения. В процессе приготовления, ингредиенты будущего пива нагревают на определенное время — это называется «температурная пауза». В зависимости от длины паузы и температуры, получается разное пиво. Пауза на 68 градусах считается одной из ключевых точек в пивоварении.
Ресторан довольно большой, на входе — небольшой «ресепшн», где планируется продавать пиво, разлитое в бутылки — на вынос. Далее — основной зал, с большой барной стойкой (она вылита из бетона и в нее встроен подогрев, что бы поверхность не казалось холодной).
На этом же этаже имеется и второй, очень уютненький зал, в котором выставлена огромная коллекция пивных бутылок из самых разных стран мира собранная Алексеем Богером, во время его работы в «Байросе». Отдельно стоят бутылки анапской пивоварни «Богерхоф», к сожалению уже закрытой.
В подвале расположен еще один зал, с эффектными картинами, из-за которых помещение кажется уходящим в даль. Здесь же есть бильярдная комната, а также открывается вид на бродильное отделение пивоварни.
Сейчас в бродилке установлено шесть однотонных цилиндро-конических танков брожения (и оставлено место еще для нескольких). Брожение и дображивание производится в одном танке. Рядом расположена комната с водоподготовкой (используется установка обратного осмоса), солододробилка, а также комната-холодильник, в котором хранится готовое пиво розлитое в ПЭТ-кеги, часть из них подключена к кранам на стойке, часть к «пегасам» для розлива в ПЭТы. Оборудование — российское, фирмы «Гермес». Варочный прядок — двухпосудный, на полтонны. Состоит из заторно-сусловарочного котла и фильтрчана, под фильтрчаном расположен вирпул.
В это день, проходила совместная варка портера пивоварнями «68 Пауза» и «Глетчер». Руководили ей от «68 Паузы» — главный пивовар Антон Богер от «Глетчер» — главный пивовар Анора Мищенко. Портер варился на интересных солодах, классических европейских хмелях и только на первом сусле! Плотность будет за 20%, сброжен будет как эль (пиво «верхового» брожения при высоких температурах).
«68 Пауза» — локальный бар, рассчитанный прежде всего на местных жителей. В четверг к вечеру посетителей было не очень много, наибольшее их число в пятницу и субботу. Собственно успех заведения и будет зависеть от лояльности местной публики, в самом же ресторане все условия для этого созданы.
Перейдем, собственно, к пиву и еде. На пивоварне «68 Пауза» варится 6 сортов, цены на них — 130-155 рублей за бокал 0,4. Попробовал почти все:
«Хеллес» - весьма чистый, сбалансированный лагер (пиво «низового» брожения при низких температурах), что радует, на фоне традиционной у наших многих минипивоваров диацетильно-ДМСной посторонки. Пиво хорошо выброженное, хмель и солод едва заметны, зато отличная питкость.
«Орандж вит» - по вкусу ближе к немецкому пшеничному, хотя есть и тона вита (это бельгийское пшеничное пиво верхового брожения, обычно с пряностями в виде цедры и кориандра). Но явно заметны банан с гвоздикой, а цитрусы со специями почти не видны.
«Ржавое» - рожь ощущается в привкусе ржаного хлеба, само пиво темно-янтарное, чистое, питкое. Вроде и простое, но с «изюминкой», так что стало лидером продаж.
«Черный пломбир» - по цвету — щварцбир (немецкий сорт черного пива), по вкусу — дункель (немецкий сорт темного пива). Выраженные темные солода, чуть кофе с молоком, немного фруктов и почти без жженки.
«Хайроллер» - ИПА (индийский пейль эль, сильноохмеленный сорт пива верхового брожения) и вполне не плохой ИПА. Сбалансировано, хмели не яркие, но заметные, горечь явная, но умеренная. Общий характер ближе к австралийскому, чем к американскому ИПА.
Кроме местных сортов, представлено и несколько гостевых, в основном — российский крафт и немного бельгийского. Из гостевых выпил «Черный квадрат» от New Riga's Brewery. Отличный русский имперский стаут (британский сорт черного пива верхового брожения) — мощный и сбалансированный, богатый и насыщенный, крепкий, но отлично пьющийся.
По поводу совместной варки с пивоварней «Глетчер», была устроена дегустация их сортов в бутылках. Попробовал:
«Kwartel Brune» - этот сорт до этого еще не пил. По вкусу скорее хороший дункель или вернее темный бок (немецкий сорт крепкого пива), так как довольно крепкое. Превосходный бархатный вкус темных солодов, но без всякого бельгийского характера.
«Iron Woods» - достаточно легкий овсяной стаут, хорошие темные солода при отличной питкости.
«Mango IPA» - вкус тропических фруктов был мощным, хмель умеренно горький и тоже вносящий свой вклад в общую ароматику. Очень ярко и вкусно.
И про еду. Имеется собственная кухня, готовят быстро, вкусно, цены, на фоне московских — достаточно низкие. Так шашлык из свинины — 300 рублей, и это еще было одно из самых дорогих блюд.
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Надо поспешить на дегустацию пока не превратили в притон с запахом кислой отрыжки и рыбьей чешуей в складках дивана.
Как-бы так им организоваться, чтоб отвадить голубчиков в ссаных штанах с тоскливым взглядом "поговорим за жизнь". Пиво - славный напиток, почти детский, с богатым содержанием витаминов и биологически-активных веществ (если его не крепить спиртом и не гнать из порченого комбикорма).