Арт-команда «Pivaldi» разработала свое «музыкальное меню» и «спортивную карту», которые включают живые выступления лучших кавер-групп Москвы, атмосферную фоновую музыку, трансляции спортивных мероприятий на качественном экране, работу профессиональных спортивных комментаторов.

Маэстро сварил лучшее пиво, на кухне виртуозно орудует шеф, музыканты готовятся к выходу, спортивный комментатор настраивает микрофон. Все готово, пора ехать к нам — Пятницкое шоссе, деревня Юрлово 1А

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