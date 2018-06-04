Пивоварня-ресторан Pivaldi — уникальное место, располагающее одновременно и к комфортному отдыху, и к веселому шумному времяпровождению. Этого сочетания мы добились за счет сваренного нами пива, авторского меню, продуманного интерьера и профессиональной арт-команды.
Собственная пивоварня — гордость «Pivaldi». Мы варим пиво на современном оборудовании по нашему секретному рецепту. Пивовары «Pivaldi» — мастера своего дела, они знают, как сварить бесподобное пиво. Откроем один из секретов. Мы варим пиво под классическую музыку, которая меняет структуру воды, добавляя пенному напитку благородные нотки. В помещении, где варится пиво, стоит музыкально-технологическое чудо — самоиграющее пианино, которое исполняет лучшие произведения классической музыки для лучшего пива. Пиво, в процессе варки, тонко чувствует настроение и атмосферу, оно может радоваться и обижаться. Пивовары «Pivaldi» моделируют настроение пива с помощью музыки, доводя вкус до совершенства. Поэтому нашего главного пивовара мы зовем Маэстро.
Авторская кухня «Pivaldi» включает блюда, которые замечательно сочетаются с пивом. Шеф-повар ресторана Игорь Безруков — творческая личность, большой знаток вкусов и послевкусий, разработал достойное меню. Баланс классических и новых вкусовых сочетаний, щедрые порции, эстетичная подача создают гастрономический праздник. Заказать ароматный суп из бычьих хвостов, алюторскую селедку с обожжённым на углях картофелем, классическую свиную рульку с тмином и наслаждаться. Либо специально приезжать, чтобы отведать легендарные свиные ребрышки и эскабеш из копченой корюшки, запивая все это великолепие свежим пивом. А может — раки в пиве с пряными травами или отборные магаданские креветки в бульоне?
Арт-команда «Pivaldi» разработала свое «музыкальное меню» и «спортивную карту», которые включают живые выступления лучших кавер-групп Москвы, атмосферную фоновую музыку, трансляции спортивных мероприятий на качественном экране, работу профессиональных спортивных комментаторов.
Маэстро сварил лучшее пиво, на кухне виртуозно орудует шеф, музыканты готовятся к выходу, спортивный комментатор настраивает микрофон. Все готово, пора ехать к нам — Пятницкое шоссе, деревня Юрлово 1А
Подробности на сайте pivaldi.ru и по телефону 8(495)7-905-905. Подписывайте на твитер, фейсбук и группу ВКонтакте.
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