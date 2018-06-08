Осталось всего несколько дней до начала самого важного события этого лета — Чемпионата мира по футболу 2018. Для тех, кто не смог попасть на стадионы, ресторан «Брецель» будет проводить онлайн трансляции матчей на экране диагональю 120 дюймов, расположенного на сцене, с полноценным акустическим звуком. За расписанием трансляций можно следить на сайте в разделе афиша.