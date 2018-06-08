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Трансляции ЧМ по футболу в ресторане «Брецель» 08.06.2018 Ресторан «Брецель» Реклама

Осталось всего несколько дней до начала самого важного события этого лета — Чемпионата мира по футболу 2018. Для тех, кто не смог попасть на стадионы, ресторан «Брецель» будет проводить онлайн трансляции матчей на экране диагональю 120 дюймов, расположенного на сцене, с полноценным акустическим звуком. За расписанием трансляций можно следить на сайте в разделе афиша.

Шеф-повар подготовил специальное пивное предложение, а на все сорта разливного пива будет действовать акция 2=3.

Пивной сет
Куриные крылья на хоспере с сырными шариками, картофелем фри, луковыми кольцами, чипсами начос под сыром пармезан с соусами блю чиз, чили и кетчупом — 870 рублей
Рыбный сет
Филе австралийской скумбрии под мандариново-имбирным соусом с барабулькой и корюшкой — 1350 рублей
Мясной сет
Каре ягненка с мясом свинины, мясом цыпленка, шотландскими колбасами на хоспере, брецелями, малосольными огурчиками с соусами чили, BBQ и зернистой горчицей — 2230 рублей

Трансляции начнутся с 14 июня, телефон для бронирования столов +7(495)233-00-34 или +7(499)214-00-34.

Ресторан «Брецель» находится в Зеленограде, корпус 1130.

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Фитнес-скалолазание для детей и взрослых на скалодроме «Элма»
Индивидуальный подход — Безопасно и доступно — Абонементы — Сертифицированное снаряжение
Работаем до 22:00 — В центре города — 8(499)645-56-19 — Бесплатный первый подъём
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МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
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СТО Зеленоград

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вашему авто !

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