Осталось всего несколько дней до начала самого важного события этого лета — Чемпионата мира по футболу 2018. Для тех, кто не смог попасть на стадионы, ресторан «Брецель» будет проводить онлайн трансляции матчей на экране диагональю 120 дюймов, расположенного на сцене, с полноценным акустическим звуком. За расписанием трансляций можно следить на сайте в разделе афиша.
Шеф-повар подготовил специальное пивное предложение, а на все сорта разливного пива будет действовать акция 2=3.
Трансляции начнутся с 14 июня, телефон для бронирования столов +7(495)233-00-34 или +7(499)214-00-34.
Ресторан «Брецель» находится в Зеленограде, корпус 1130.
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