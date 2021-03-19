О чем законопроект

Цель законопроекта, как сказано в пояснительной записке, «обеспечение надлежащего, бережного и гуманного отношения человека к представителям окружающего животного мира и в первую очередь к домашним животным.

Если Госдума одобрит законопроект, разработанный в Москве, ветклиникам нельзя будет проводить в нелечебных целях процедуры, которые подразумевают хирургическое вмешательство и меняют анатомию животного или его физиологические свойства. Такие операции будут приравнены к жестокому обращению с животным.

Зоозащитники давно привлекают внимание к этой теме. Пять лет назад была создана петиция, которую к моменту рассмотрения законопроекта подписало более 160 тысяч человек — эта общественная активность была одним из факторов принятия законопроекта Мосгордумой.

Точного списка операций, которые окажутся под запретом, нет. Авторы приводят в пример удаление когтей у кошек и удаление участка сухожилия, чтобы кот не мог выпускать когти. Из-за таких операций у кошек нарушается походка, усиливается нагрузка на позвоночник, что в дальнейшем приводит к инвалидности.

Предполагается, что перечень операций с разъяснениями, когда можно и нельзя их проводить, появится отдельно от самого закона и будет утвержден позднее. Уточняется только, что операции «по предотвращению появления нежелательного потомства» останутся легальными.

Также прописано, что власти регионов смогут поощрять владельцев животных, соблюдающих законодательство в этой сфере, но как именно, не уточняется.

Федеральный закон предлагают принять в июне 2021 года. В Мосгордуме за него проголосовали единогласно.