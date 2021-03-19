Ветклиника «Раденис»: спонсор темы
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«Если все клиники откажут, животное усыпят или выбросят». Что не так с законопроектом о запрете подрезать кошкам когти, который единогласно приняла Мосгордума 19.03.2021 ZELENOGRAD.RU

Депутаты Мосгордумы подготовили и внесли на рассмотрение Госдумы проект федерального закона, который запретит ветеринарным клиникам проводить калечащие операции на животных в косметических целях. Если его примут, удалять животным когти и подрезать связки будет нельзя, если для этого нет показания врача. Может оказаться под запретом и купирование ушей и хвостов у собак. Кастрация и стерилизация при этом останется разрешена. Однако некоторые ветеринары считают, что такой закон снимет ответственность с владельцев животных или перенаправит их в подпольные кабинеты. По их мнению надо работать не с клиниками, а с владельцами, повышая их сознательность.

О чем законопроект

Цель законопроекта, как сказано в пояснительной записке, «обеспечение надлежащего, бережного и гуманного отношения человека к представителям окружающего животного мира и в первую очередь к домашним животным.

Если Госдума одобрит законопроект, разработанный в Москве, ветклиникам нельзя будет проводить в нелечебных целях процедуры, которые подразумевают хирургическое вмешательство и меняют анатомию животного или его физиологические свойства. Такие операции будут приравнены к жестокому обращению с животным.

Зоозащитники давно привлекают внимание к этой теме. Пять лет назад была создана петиция, которую к моменту рассмотрения законопроекта подписало более 160 тысяч человек — эта общественная активность была одним из факторов принятия законопроекта Мосгордумой.

Точного списка операций, которые окажутся под запретом, нет. Авторы приводят в пример удаление когтей у кошек и удаление участка сухожилия, чтобы кот не мог выпускать когти. Из-за таких операций у кошек нарушается походка, усиливается нагрузка на позвоночник, что в дальнейшем приводит к инвалидности.

Предполагается, что перечень операций с разъяснениями, когда можно и нельзя их проводить, появится отдельно от самого закона и будет утвержден позднее. Уточняется только, что операции «по предотвращению появления нежелательного потомства» останутся легальными.

Также прописано, что власти регионов смогут поощрять владельцев животных, соблюдающих законодательство в этой сфере, но как именно, не уточняется.

Федеральный закон предлагают принять в июне 2021 года. В Мосгордуме за него проголосовали единогласно.

Что не так с этой идеей

Директор зеленоградской ветклиники «Раденис» и член правления Национальной ветеринарной палаты Екатерина Рачинская объяснила «Зеленоград.ру», какие вопросы вызывает этот законопроект у специалистов.

Смещение фокуса

По ее мнению, такие операции надо запрещать проводить не клиникам, а владельцам. Потому что именно владелец отвечает за жизнь и здоровье животного и обязан соблюдать закон об ответственном отношении к животным. «Все законодательные инициативы, и эта, вообще не рассматривают владельцев как активных участников процесса. А ведь именно владелец принимает решение удалить когтевые фаланги коту, чтобы сохранить мебель. Что он сделает, если все клиники ему откажут? Усыпит или выбросит. И никакой ответственности не понесёт», — считает Рачинская.

Сейчас квалифицированные врачи объясняют хозяевам, что такие проблемы надо решать у специалистов по коррекции поведения, а не у хирургов. Хотя и с этим есть свои сложности: такого специалиста еще нужно найти — а потом следовать его рекомендациям, менять свой образ мыслей и действий. И даже в этом случае нет никакой гарантии, что проблема будет решена.

Рачинская уверена, что полезнее будет не запрещать, а заниматься повышением грамотности владельцев, распространять современную информацию. Сейчас, подчеркивает она, государство в этом не участвует: всю работу ведут частные ветклиники, профильные сообщества, производители кормов и препаратов, кинологические организации и отдельные специалисты по поведению животных.

Расширение теневого рынка

Ветеринар уверена, что если запретить клиникам делать такие операции, люди пойдут к частникам, где это сделают без адекватного обезболивания и соблюдения технологий.

«Что касается, купирования хвостов и ушей, то многие породы собак веками велись с купированными ушами и хвостами. Можно принять сколько угодно законов, но алабаям, к примеру, как купировали уши и хвосты, так и будут купировать. Только дома или в подпольных кабинетах и абсолютно зверскими методами. В интересах животного, чтобы такие операции можно было делать в клиниках и выполняли их квалифицированные врачи», — объяснила Рачинская.

Нечеткие формулировки

В законопроекте есть пункт о недопустимости причинения животному излишних боли и страданий без крайней необходимости. Как широко будут трактовать эту формулировку, можно только догадываться. «Любой препарат имеет побочный эффект, химиотерапия вообще вредит здоровью. Мы погрязнем в судебных разбирательствах, и у врачей не будет возможности работать на современном уровне», — считает директор «Радениса».

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При этом в России у ветеринаров зачастую нет возможности обеспечить нормальное обезболивание животному: применение наркотических средств слишком зарегулировано. По словам Рачинской, в Чехии и Германии опиоиды (наркотические анальгетики) стоят в шкафчиках, откуда любой анестезиолог может их взять, никакой специальной лицензии или сложных юридических действий для этого не нужно.

Кроме того, сейчас все медицинские препараты должны учитываться в системе маркировки препаратов для отслеживания от производителя до покупателя «Честный знак». Так как никто не подумал, что медицинскими препаратами пользуются также и ветеринары, сейчас ветаптеки просто не имеют права подключиться к этой системе. Для этого надо иметь лицензию на медицинскую фармацевтическую деятельность, то есть открыть медицинскую аптеку. Из-за этого получение нормальных препаратов дополнительно затрудняется.

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Метки:
домашние животные, мосгордума, рачинская екатерина, ветеринарная клиника
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Обсуждение
A T
Вчера, 18:42
> По ее мнению, такие операции надо запрещать проводить не клиникам, а владельцам.
По-моему, голос разума.
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