Чиновники: «Создают дополнительный риск для жильцов»

В аналитическом центре при Правительстве РФ находится проект постановления Роспотребнадзора об утверждении новых санитарных правил. В новых правилах прописан запрет на размещение в многоквартирных домах ветеринарных клиник, пунктов, кабинетов и других учреждений, занимающихся оказанием ветеринарных услуг. Под запрет не попали только ветеринарные аптеки.

Чем вызвано намерение ввести такой запрет, не совсем понятно, пояснительной записки к документу в открытом доступе нет. Но, например, Россельхознадзор считает, что больные животные в жилых домах создают «дополнительный риск для проживающих в доме жильцов», так как ветеринарные клиники ведут прием животных, которые могут быть инфицированы особо опасными болезнями (например, бешенством).

Обновлённые правила в случае их принятия должны были вступить в силу с 1 января 2021 года. Многочисленные возражения экспертов и политиков временно остановили введение этого запрета, сейчас на согласовании находится следующая формулировка: «не допускается размещать ветеринарные клиники с содержанием животных». Под содержанием понимается проживание, то есть касаться это будет, например, гостиниц для животных.