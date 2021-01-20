Ветклиника «Раденис»: спонсор темы
Ветклиники предложили выселить из жилых домов 20.01.2021 ZELENOGRAD.RU

Роспотребнадзор рассматривает возможность запретить размещение ветеринарных клиник в жилых многоквартирных домах. Но ветеринарные врачи уверены, что этом в случае большая часть клиник закроется, потому что больше им размещаться негде. Возражения экспертов временно остановили планы ведомства. Рассказываем, почему введение этого запрета может закончиться плачевно для отрасли в целом.

Чиновники: «Создают дополнительный риск для жильцов»

В аналитическом центре при Правительстве РФ находится проект постановления Роспотребнадзора об утверждении новых санитарных правил. В новых правилах прописан запрет на размещение в многоквартирных домах ветеринарных клиник, пунктов, кабинетов и других учреждений, занимающихся оказанием ветеринарных услуг. Под запрет не попали только ветеринарные аптеки.

Чем вызвано намерение ввести такой запрет, не совсем понятно, пояснительной записки к документу в открытом доступе нет. Но, например, Россельхознадзор считает, что больные животные в жилых домах создают «дополнительный риск для проживающих в доме жильцов», так как ветеринарные клиники ведут прием животных, которые могут быть инфицированы особо опасными болезнями (например, бешенством).

Обновлённые правила в случае их принятия должны были вступить в силу с 1 января 2021 года. Многочисленные возражения экспертов и политиков временно остановили введение этого запрета, сейчас на согласовании находится следующая формулировка: «не допускается размещать ветеринарные клиники с содержанием животных». Под содержанием понимается проживание, то есть касаться это будет, например, гостиниц для животных.

Ветеринары: «В жилых домах и так находятся сотни животных»

Национальная ветеринарная палата обратила внимание на абсурдность требования Роспотребнадзора. Ведь даже в жилых домах, где нет ветклиник, единовременно находятся сотни домашних животных. Размещение и лечение животных в клиниках, расположенных в жилых домах, мало чем отличается от такого содержания. При этом одномоментно в клинике находится на порядок меньше животных, чем в среднестатистическом многоквартирном доме. При этом соблюдение санитарных норм в клиниках регулярно проверяется

Получается, что человек может спокойно содержать животное у себя в квартире в жилом многоквартирном доме, но не может лечить его в изолированном (у ветклиник отдельный вход) нежилом помещении этого же дома.

Кроме того, такой запрет может стать серьезным коррупциогенным, а еще из-за этого может появиться больше мошенников, оказывающих некачественные ветеринарные услуги на дому.

Эксперт: «Ветклиникам больше негде находиться»

Директор ветклиники «Раденис» Екатерина Рачинская сказала «Зеленоград.ру», что никто не отрицает наличие проблем для жильцов от работы клиник в жилых домах. «Печальная правда заключается в том, что им больше негде находиться, у нас просто нет специализированных зданий. Если бы они были, никто бы и не заселялся в жилые дома, все понимают, что это проблема: будут недовольны жители первых этажей, что рядом будут ходить и лаять собаки, или будут недовольны все жильцы, потому что не все владельцы осознают, что за питомцами нужно убирать. Но альтернативы нет», — рассказала она.

По ее оценке, если эти правила будут приняты, порядка 70 процентов клиник в стране не смогут работать, люди останутся без работы, а еще владельцам животных станет затруднительно их лечить.

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В Госдуме не поддержали запрет

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к главе Роспотребнадзора, считая данный запрет излишней мерой. В случае же его принятия предпринимателям придется искать новые помещения — и нести расходы по оборудованию помещений и переоформлять лицензии из-за изменения фактического адреса. Кроме того, по его мнению, расположение клиник в домах при соблюдении всех правил и норм не создает рисков, не оказывает негативного влияния на жильцов, не нарушает их права и не оказывает негативного влияния на окружающую среду.

Глава комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в своем обращении отметил, что в России более половины граждан имеют домашних животных, и лишение их возможности оперативного посещения ветклиник ограничивает их права и законные интересы. По его мнению, такой запрет может привести к росту случаев летального исхода из-за невозможности оперативного оказания помощи животным, а также к росту распространения заразных заболеваний.

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Метки:
домашние животные, роспотребнадзор, рачинская екатерина
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