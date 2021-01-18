Отношения с государством: «Мы работаем в законодательном вакууме»

Если говорить о проблемах ветеринарии мелких домашних животных (собак и кошек) в плане отношений с государством, то мы работаем в законодательном вакууме. Почти все законодательные акты в ветеринарной сфере описывают ситуацию с животными, которые используются для производства молока или мяса. А мы работаем с животными, которые являются социальными партнерами человека, люди воспринимают их членами своей семьи и хотят для них такого же уровня медицины, как и для себя.

Но с этой точки зрения государство животных практически не рассматривает. Конечно, у нас есть закон о гуманном отношении к животным, но он не работает. Добиться привлечения человека к ответственности почти невозможно, мы сами пытались несколько раз, у нас даже заявление в полиции не приняли.

Вообще нет законодательной основы для применения животным медицинских препаратов: фактически сейчас можно применять только ветеринарные препараты, а их очень мало на рынке. Мы просто не сможем лечить, если будем пользоваться только ими. Например, у нас нет возможности использовать нормальные обезболивающие, которые действительно работают и которые во всем мире применяются в ветеринарии совершенно спокойно. В Чехии, в Германии опиоиды (наркотические анальгетики) стоят в шкафчиках, любой анестезиолог может их взять, никакой специальной лицензии или сложных юридических телодвижений для этого не нужно. У нас же применение наркотических средств настолько зарегулировано, что получить лицензию и работать по ней мало кто может. Из-за этого добиться полного обезболивания животному можно не во всех случаях.

Кроме того, сейчас все медицинские препараты должны учитываться в системе [маркировки препаратов для отслеживания от производителя до покупателя] «Честный знак», но никто не подумал, что медицинскими препаратами пользуются также и ветеринарные врачи. Соответственно, ветеринарные клиники тоже должны иметь возможность закупать такие препараты, но сейчас мы этой возможности лишены, ветеринарные аптеки просто не имеют права подключиться к этой системе «Честный знак». Для этого надо иметь лицензию на медицинскую фармацевтическую деятельность, то есть открыть медицинскую аптеку. Мы пытались обратить внимание на эту проблему, но пока безуспешно.

Ветеринарная палата пытается общаться с госструктурами, чтобы донести проблемы отрасли, чтобы их решили, причем решили так, чтобы дать врачам возможность достойно выполнять свою работу, находясь в правовом поле.