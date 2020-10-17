Почему это происходит

Система мониторинга пока не смогла справиться с возложенными на нее объемами задач: из-за технических проблем и недоработок система работает пока только на 30 процентов от плановой нагрузки, объяснила «Зеленоград.ру» президент холдинга «Золотая Ступка», автор и продюсер Российской национальной медико-фармацевтической премии «Золотая Ступка» Оксана Маслянкина.

По ее словам, сейчас почти все дистрибьюторы собирают товар конвейерным методом. В этом случае во время сборки нанести на коробки QR-коды нельзя. Поэтому товар собирается и отправляется в аптеки, где сотрудники тщательно проверяют доставленное и вносят информацию в систему мониторинга, сообщая, какие коды и от какого поставщика они получили. Поставщик в течение пяти дней с момент получения уведомления от аптеки должен подтвердить переданные в систему коды.

Из-за технических проблем с самой системой на этом этапе начинаются сложности — и аптека не может отпустить товар, который фактически уже у нее на полках. Почему это может случиться:

Поставщик не подтверждает системе переданные коды.

Система мониторинга находится в режиме обновления или происходят технические сбои в системе.

Информация о кодах от аптеки и от поставщика не совпала.

В каждом из этих случаев фармацевт не имеет права отпустить товар, находящийся в аптеке, подчеркнула Маслянкина.

«Аптека отравляет все данные сразу, как принимает лекарства к себе в оборот, но из-за технических сбоев не имеет права продать его покупателю не получив одобрение, порой эти одобрения могут ждать по 2-3 недели. Как поступает одобрение от системы „Честный Знак“, можно продавать. Товар физически поступает в аптеку, но из-за технических ошибок „Честного Знака“ нет возможности поставить на учёт и продать. В противном случае аптекам грозит штраф до 300 тысяч рублей с приостановкой лицензии на 90 суток», — рассказала эксперт.

Директор по управлению цепями поставок по странам ЕАЭС «Сервье» Роман Шориков заявил, что в неготовности аптек к новым правилам нет ничего удивительного: «Внедрение обязательной маркировки откладывалось несколько раз, соответственно производители не торопились запускаться, а аптеки не имели маркированной продукции, чтобы протестировать оборудование, адаптировать софт. Если у производителей информационная система сделана под заказ, то у аптек она от глобальных вендоров, которые собирались вносить изменения в свои системы когда стабилизируются требования к ним. Но требования продолжали развиваться и глобальные игроки предложили решения для аптек уже позднее». Из-за этого отдельные аптеки нашли выход в том, чтобы просто отрывать от упаковок клапаны с кодами и продавать препараты так.

По словам Маслянкиной, сейчас все фармацевтические и аптечные ассоциации «бьют во все колокола», однако пока правила не изменили: «Проблему решать надо как можно скорее. Я считаю, в сложившейся ситуации не время наказывать штрафами аптеки, это не их вина, нужно дать им отсрочку, пока не устранят все неполадки в системе „Честный Знак“. Мне кажется, на это потребуется минимум год. Если этого не сделать сейчас, может возникнуть коллапс с лекарствами в стране. Как мне говорят коллеги, из-за этого уже начались срывы поставок по госконтрактам».