На всех лекарствах, произведенных в России после 1 июля, обязательно должен стоять специальный QR-код, подтверждающий подлинность препарата. Однако система подтверждения кодов оказалась настолько недоработанной, что люди начали сталкиваться с невозможностью сделать в аптеке покупку или забрать свой заказ. Причем во многих случаях речь идет о жизненно важных лекарствах. Рассказываем, почему это случилось и как сейчас работают зеленоградские аптеки.
На всех препаратах, изготовленных после 1 июля 2020 года, должны стоять специальные коды (DataMatrix) в виде QR-кода. Потом при сканировании кода через специальное мобильное приложение «Честный знак» покупатель может понять, настоящий препарат или контрафактный. Однако основное направление системы маркировки — не потребители, а участники фармрынка. QR-коды должны помочь остановить воровство и перепродажу препаратов в этой сфере.
С введением новой системы путь от производителя до покупателя в идеале должен выглядеть так:
- Участник оборота товара регистрируется в Государственной системе мониторинга товаров (ГИС МТ).
- Производитель или импортер заказывают цифровой код в ГИС МТ и наносят уникальный код на товар. По этому коду фиксируется вся цепь перемещений лекарства от завода до потребителя, от ввода в оборот до выбытия товара из оборота.
- Код сканируется при продаже на кассе, в систему передаются сведения о выбытии продукции из оборота.
- Используя мобильное приложение для цифровой маркировки товара, потребитель может проверить его легальность.
Читатели «Зеленоград.ру» сообщили, что не могут получить в городских аптеках лекарства, заказанные через сервис apteka. ru. Физически заказ приходит, но выдать его не могут, объясняя, что он не подтверждён через систему мониторинга маркированных лекарств. В аптеках покупателям жаловались, что не могут начать продавать вновь поступающий товар, который они сами привезли для продажи, по той же причине.
В «Доброй аптеке» «Зеленоград.ру» подтвердили, что столкнулись с такими проблемами. После загрузки данных о поступивших товарах в систему «Честный знак» аптека ждем ее ответа «минимум день, а то и неделю, иногда даже больше». Пока это единичные случаи, однако с каждой неделей препаратов, изготовленных после 1 июля и требующих обязательной маркировки, становится все больше. Аптека обращалась в техподдержку системы, но пока ситуация не поменялась.
В сети аптек «Мартин Фарм» рассказали, что из-за несовершенства системы подтверждения кодов им крайне тяжело работать. Они заранее закупили в аптеки оборудование для маркированных препаратов, но «каждый день какие-то проблемы»: «У нас немного товара, но даже при таких объемах очень много трудностей. Накладная не загружается, не прогружается, и мы не можем отпускать товар, не можем работать. Отправляем человека домой, берем у него номер телефона, ждем, когда у нас все прогрузится, после этого звоним: „Здравствуйте, у нас все заработало, приходите, пожалуйста“. Люди ругаются, им это все не нравится».
В сети надеются, что со временем систему доработают, «в ином случае работать будет невозможно».
Сервис apteka. ru в ответ на жалобу покупателя уточнил, что из-за новой системы мониторинга препаратов время подготовки заказа к выдаче увеличивается. Как долго будут продолжаться задержки, в поддержке не сообщили. При этом зачастую люди не могут забрать лекарство, которые надо принимать ежедневно без перерыва. Как им получать свои заказы вовремя в такой ситуации, непонятно.
Система мониторинга пока не смогла справиться с возложенными на нее объемами задач: из-за технических проблем и недоработок система работает пока только на 30 процентов от плановой нагрузки, объяснила «Зеленоград.ру» президент холдинга «Золотая Ступка», автор и продюсер Российской национальной медико-фармацевтической премии «Золотая Ступка» Оксана Маслянкина.
По ее словам, сейчас почти все дистрибьюторы собирают товар конвейерным методом. В этом случае во время сборки нанести на коробки QR-коды нельзя. Поэтому товар собирается и отправляется в аптеки, где сотрудники тщательно проверяют доставленное и вносят информацию в систему мониторинга, сообщая, какие коды и от какого поставщика они получили. Поставщик в течение пяти дней с момент получения уведомления от аптеки должен подтвердить переданные в систему коды.
Из-за технических проблем с самой системой на этом этапе начинаются сложности — и аптека не может отпустить товар, который фактически уже у нее на полках. Почему это может случиться:
- Поставщик не подтверждает системе переданные коды.
- Система мониторинга находится в режиме обновления или происходят технические сбои в системе.
- Информация о кодах от аптеки и от поставщика не совпала.
В каждом из этих случаев фармацевт не имеет права отпустить товар, находящийся в аптеке, подчеркнула Маслянкина.
«Аптека отравляет все данные сразу, как принимает лекарства к себе в оборот, но из-за технических сбоев не имеет права продать его покупателю не получив одобрение, порой эти одобрения могут ждать по 2-3 недели. Как поступает одобрение от системы „Честный Знак“, можно продавать. Товар физически поступает в аптеку, но из-за технических ошибок „Честного Знака“ нет возможности поставить на учёт и продать. В противном случае аптекам грозит штраф до 300 тысяч рублей с приостановкой лицензии на 90 суток», — рассказала эксперт.
Директор по управлению цепями поставок по странам ЕАЭС «Сервье» Роман Шориков заявил, что в неготовности аптек к новым правилам нет ничего удивительного: «Внедрение обязательной маркировки откладывалось несколько раз, соответственно производители не торопились запускаться, а аптеки не имели маркированной продукции, чтобы протестировать оборудование, адаптировать софт. Если у производителей информационная система сделана под заказ, то у аптек она от глобальных вендоров, которые собирались вносить изменения в свои системы когда стабилизируются требования к ним. Но требования продолжали развиваться и глобальные игроки предложили решения для аптек уже позднее». Из-за этого отдельные аптеки нашли выход в том, чтобы просто отрывать от упаковок клапаны с кодами и продавать препараты так.
По словам Маслянкиной, сейчас все фармацевтические и аптечные ассоциации «бьют во все колокола», однако пока правила не изменили: «Проблему решать надо как можно скорее. Я считаю, в сложившейся ситуации не время наказывать штрафами аптеки, это не их вина, нужно дать им отсрочку, пока не устранят все неполадки в системе „Честный Знак“. Мне кажется, на это потребуется минимум год. Если этого не сделать сейчас, может возникнуть коллапс с лекарствами в стране. Как мне говорят коллеги, из-за этого уже начались срывы поставок по госконтрактам».