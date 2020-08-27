Зеленоградская больница с начала июня три раза пыталась купить 50 тысяч ампул фуросемида, каждый раз повышая цену закупки. Начальная цена первого аукциона была 78 тысяч рублей, а третьего — уже 377 тысяч. То есть почти в пять раз дороже. Но и это не помогло — на аукционы не было подано ни одной заявки.

Препарат входит в список так называемых «жизненно необходимых и важнейших» лекарств (ЖНЛВП) — цены на них регулируются государством. Поэтому цена первой закупки ориентировалась на минимальную «цену регистрации», второй — на максимальную, а третьей — уже на анализ рынка. Но на рынке препарата, видимо, просто нет в наличии.

С невозможностью купить фуросемид сталкиваются не только в Зеленограде — так по всей России. По данным сайта Vademec, за май и половину июня только на три из 41 аукционов на закупку раствора фуросемида были поданы заявки от продавцов. Фуросемид в ампулах нельзя купить и в аптеках. Один из основных российских производителей ещё весной резко ограничил его производство, выпуская его «время от времени». Причина — в низкой предельной цене.

В правительстве знают о проблеме. В министерстве промышленности и торговли подтвердили РБК, что производство фуросемида в условиях зарегулированной цены и роста стоимости фармсубстанции стало нерентабельным. В Минпромторге сказали, что в сентябре одним из российских производителей будет выпущено около 250 тысяч упаковок «Фуросемида».

Много это или мало? Например, в Первой градской больнице насчитали сейчас в запасе 9600 ампул, которых хватит на три месяца. В одной упаковке обычно 10 ампул. Значит одна (пусть и относительно большая) больница расходует в месяц около 320 упаковок. То есть обещанных 250 тысяч упаковок хватит на месяц работы примерно 780 таких больниц. Всего в стране по данным Росстата около 5200 больниц. Конечно, больницы разные и расчет грубый, но не похоже, что сентябрьская поставка надолго решит проблему. В Минпромторге сказали, что совместно с Минздравом и ФАС «прорабатывают вопрос предотвращения пропажи лекарства с рынка».

В зеленоградской больнице не смогли оперативно прояснить ситуацию с наличием и запасом фуросемида. «Зеленоград.ру» отправил запрос в департамент здравоохранения.

Препараты из списка ЖНВЛП исчезают не в первый и, вероятно, не в последний раз. В апреле семь крупных фармкомпаний уже предупреждали Минпромторг о риске отказа от производства около 50 препаратов из этого списка (среди них димедрол, парацетамол, ибупрофен). Их предельная цена ниже себестоимости, это делает производство нерентабельным, особенно на фоне девальвации рубля и удорожании импорта.