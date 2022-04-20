Как вообще можно ездить зимой?

Николай Бекетов, 40-летный владелец зеленоградской IT-компании, каждый день ездит из дома в центра города к «клюшкам». Зимняя езда на велосипеде — это больше про скорость, чем про комфорт, рассказывает он. Ведь пешком дорога занимала бы 45 минут, а на велосипеде — всего 15.

Василий Иванов каждый день проезжает по Зеленограду на велосипеде до пяти километров. В холодную погоду даже заядлые велосипедисты обычно ездят только на небольшие расстояния. Но при наличии тёплой одежды, считает Иванов, можно комфортно проехать даже 10-15 километров. Этого более чем достаточно, чтобы пересечь город из конца в конец.

Тем более что для езды зимой не требуется специальной экипировки. Кроме, разве что, непродуваемых перчаток и шипованных шин, которые помогают ехать более уверенно.

Но если люди могут приспособиться к холоду, то именно зимой дорожная инфраструктура Зеленограда становится максимально враждебна к велосипедистам.