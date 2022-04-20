Чего не хватает для счастья зеленоградским велосипедистам. Поговорили с теми, кто ездит круглый год (даже зимой) 20.04.2022 ZELENOGRAD.RU

Когда велосипедисты просят велодорожки и другую инфраструктуру для их транспорта, на это часто возражают, что в нашем климате велосипед можно использовать лишь небольшую часть года. Но это не так — «Зеленоград.ру» поговорил с теми, кто ездит на велосипеде круглый год, даже зимой. Они утверждают, что дело не в погоде.

Как вообще можно ездить зимой?

Николай Бекетов, 40-летный владелец зеленоградской IT-компании, каждый день ездит из дома в центра города к «клюшкам». Зимняя езда на велосипеде — это больше про скорость, чем про комфорт, рассказывает он. Ведь пешком дорога занимала бы 45 минут, а на велосипеде — всего 15.

Василий Иванов каждый день проезжает по Зеленограду на велосипеде до пяти километров. В холодную погоду даже заядлые велосипедисты обычно ездят только на небольшие расстояния. Но при наличии тёплой одежды, считает Иванов, можно комфортно проехать даже 10-15 километров. Этого более чем достаточно, чтобы пересечь город из конца в конец.

Тем более что для езды зимой не требуется специальной экипировки. Кроме, разве что, непродуваемых перчаток и шипованных шин, которые помогают ехать более уверенно.

Но если люди могут приспособиться к холоду, то именно зимой дорожная инфраструктура Зеленограда становится максимально враждебна к велосипедистам.

Нет связанной сети велодорожек

Основная (и всесезонная) проблема зеленоградских велосипедистов — почти полное отсутствие велодорожек в городе. Сейчас в Зеленограде их всего три: на улице Каменка, в 4-м и 17-м микрорайонах, а также на аллее Лесные Пруды у Чёрного озера. Все они ведут в никуда и не соединяются друг с другом.

По правилам дорожного движения, подростки старше 14 лет и взрослые, помимо велодорожек, могут ездить на велосипеде либо по краю проезжей части, либо по обочине. И тот, и другой вариант неудобен и опасен, особенно для велосипедистов-непрофессионалов. Более того, зимой на краю дороги часто скапливаются отвалы снега и наледь, так что ездить становится и вовсе невозможно. А делить тротуар с пешеходами, и опасно, и незаконно.

Велодорожки стали бы идеальным решением проблемы: велосипедисты смогут ездить в безопасности и не станут мешать ни пешеходам, ни автомобилистам. Об их необходимости говорят все опрошенные «Зеленоград.ру» велосипедисты. «Уже второй год я езжу по городу без машины. У нас очень красиво и вполне удобно. Если появится какая-нибудь инфраструктура, велодорожки, это будет город мечты», — говорит Николай Бекетов.

А в последние пару лет к мечтам велосипедистов присоединились и самокатчики — как владельцы собственных, так и прокатных. Да и пешеходы почувствуют себя в большей безопасности.

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Вот только для обустройства велодорожек придётся пожертвовать шириной проезжей части. Водители заранее возмущаются любым посягательствам на их инфраструктуру. Но возможен компромисс.

Организовать велодорожки можно не за счет уменьшения числа полос, а за счёт их сужения. Это не повлияет на пропускную способность дорог, зато сделает их куда безопаснее. «Например, если четыре полосы по 4 метра сузить до 3,5 метра каждую, то это лишние два метра свободного места» , — рассказывает экс-глава зеленоградского отделения «Городских проектов» Илья Селиверстов. Кроме того, сужение полос заставит водителей быть более внимательными, не превышать скорость и повысит безопасность.

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С другой стороны в городе достаточно широких тротуаров, часть которых вполне можно выделить для велодорожек. Это не требует практически никаких вложений, кроме нанесения разметки и установки знаков.

Показательный пример — широченный тротуар на Центральном проспекте со стороны 4-го микрорайонов. После реконструкции убрали парковку, но велодорожки не сделали. Хотя они были в проекте и вроде бы даже в смете. Чиновники убеждали, что от велодорожки не отказались и под неё «оставили место», но сделают когда-нибудь потом. С тех пор прошло три года — и ничего.

Вообще, история с устройством нормальных велодорожек в Зеленограде — пример то ли управленческой импотенции, то ли саботажа. Она тянется двенадцатый год — с момента предписания управам подыскать места для них в каждом районе. Правительство Москвы в своей программе развития транспортной системы до 2016 года поставило цель увеличить число велосипедистов за четыре года года в 120 раз. Достичь этого планировалось, в частности, километрами велодорожек. За это время появилось и исчезло несколько проектов сети велодорожек, но дальше разговоров дело не пошло.

На этом фоне заявление Собянина о единой сети велодорожек в Зеленограде выглядит комичным — похоже, местные чиновники в очередной раз сделали из мэра клоуна. «Зеленоград.ру» отправит запрос в мэрию, чтобы узнать судьбу развития сети велодорожек в городе.

Дублировать подземные или надземные переходы «зебрами» со светофором

«Также хотелось бы заменить неудобные подземные пешеходные переходы на обычные „зебры“», — добавляет зеленоградец Антон Чарушин, который ездит на велосипеде каждый будний день.

Впрочем, менять необязательно — достаточно дублировать их «зебрами» со светофором. Примеры такого дублирования уже есть в Москве и даже в Зеленограде — это переход через Савёлкинский проезд возле префектуры. Там не стали убирать «зебру» после строительства пешеходного моста. В итоге примерно половина людей идёт по «зебре», половина — по мосту. А грамотно настроенный светофор позволяет избежать пробок.

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Хранение велосипедов

Ещё одна проблема — организация хранения велосипедов. Причём как на улице, так и в жилых домах. В некоторых домах на первом этаже предусмотрена специальная комната с поддонами для хранения велосипедов. Однако тем, у кого нет такого помещения, приходится тратить уйму сил и времени на очистку велосипеда в снежную или дождливую погоду.

«Также необходимы места для хранения велосипедов хотя бы у главных точек притяжения типа станции. Это необходимо, чтобы человек мог спокойно ехать из дома на велосипеде до станции и там его оставить, не опасаясь за его сохранность», — рассказывает Илья Селиверстов. Он предлагает установить крытые велопарковки, как, например, на станции метро «Филатов луг». А открытые велопарковки больше подходят для установки у магазинов или других учреждений, куда человек заходит ненадолго, считает Селивёрстов.

Как и с велодорожками, мечты велосипедистов собирались реализовать ещё много лет назад. В 2015 году префект Смирнов объявил, что возле станции Крюково поставят закрытые и бесплатные боксы для велосипедов, которые будут открываться картой «Тройка». Также у префекта был список дворов, где собирались поставить крытые парковки. Однако, как это бывает практически со всеми инициативами по инфраструктуре для велосипедистов, что-то пошло не так и ничего не сделали.

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Метки:
велосипед, благоустройство, велодорожки
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