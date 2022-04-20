Когда велосипедисты просят велодорожки и другую инфраструктуру для их транспорта, на это часто возражают, что в нашем климате велосипед можно использовать лишь небольшую часть года. Но это не так — «Зеленоград.ру» поговорил с теми, кто ездит на велосипеде круглый год, даже зимой. Они утверждают, что дело не в погоде.
Николай Бекетов, 40-летный владелец зеленоградской IT-компании, каждый день ездит из дома в центра города к «клюшкам». Зимняя езда на велосипеде — это больше про скорость, чем про комфорт, рассказывает он. Ведь пешком дорога занимала бы 45 минут, а на велосипеде — всего 15.
Василий Иванов каждый день проезжает по Зеленограду на велосипеде до пяти километров. В холодную погоду даже заядлые велосипедисты обычно ездят только на небольшие расстояния. Но при наличии тёплой одежды, считает Иванов, можно комфортно проехать даже 10-15 километров. Этого более чем достаточно, чтобы пересечь город из конца в конец.
Тем более что для езды зимой не требуется специальной экипировки. Кроме, разве что, непродуваемых перчаток и шипованных шин, которые помогают ехать более уверенно.
Но если люди могут приспособиться к холоду, то именно зимой дорожная инфраструктура Зеленограда становится максимально враждебна к велосипедистам.
Основная (и всесезонная) проблема зеленоградских велосипедистов — почти полное отсутствие велодорожек в городе. Сейчас в Зеленограде их всего три: на улице Каменка, в 4-м и 17-м микрорайонах, а также на аллее Лесные Пруды у Чёрного озера. Все они ведут в никуда и не соединяются друг с другом.
По правилам дорожного движения, подростки старше 14 лет и взрослые, помимо велодорожек, могут ездить на велосипеде либо по краю проезжей части, либо по обочине. И тот, и другой вариант неудобен и опасен, особенно для велосипедистов-непрофессионалов. Более того, зимой на краю дороги часто скапливаются отвалы снега и наледь, так что ездить становится и вовсе невозможно. А делить тротуар с пешеходами, и опасно, и незаконно.
Велодорожки стали бы идеальным решением проблемы: велосипедисты смогут ездить в безопасности и не станут мешать ни пешеходам, ни автомобилистам. Об их необходимости говорят все опрошенные «Зеленоград.ру» велосипедисты. «Уже второй год я езжу по городу без машины. У нас очень красиво и вполне удобно. Если появится какая-нибудь инфраструктура, велодорожки, это будет город мечты», — говорит Николай Бекетов.
А в последние пару лет к мечтам велосипедистов присоединились и самокатчики — как владельцы собственных, так и прокатных. Да и пешеходы почувствуют себя в большей безопасности.
Вот только для обустройства велодорожек придётся пожертвовать шириной проезжей части. Водители заранее возмущаются любым посягательствам на их инфраструктуру. Но возможен компромисс.
Организовать велодорожки можно не за счет уменьшения числа полос, а за счёт их сужения. Это не повлияет на пропускную способность дорог, зато сделает их куда безопаснее. «Например, если четыре полосы по 4 метра сузить до 3,5 метра каждую, то это лишние два метра свободного места» , — рассказывает экс-глава зеленоградского отделения «Городских проектов» Илья Селиверстов. Кроме того, сужение полос заставит водителей быть более внимательными, не превышать скорость и повысит безопасность.
С другой стороны в городе достаточно широких тротуаров, часть которых вполне можно выделить для велодорожек. Это не требует практически никаких вложений, кроме нанесения разметки и установки знаков.
Показательный пример — широченный тротуар на Центральном проспекте со стороны 4-го микрорайонов. После реконструкции убрали парковку, но велодорожки не сделали. Хотя они были в проекте и вроде бы даже в смете. Чиновники убеждали, что от велодорожки не отказались и под неё «оставили место», но сделают когда-нибудь потом. С тех пор прошло три года — и ничего.
Вообще, история с устройством нормальных велодорожек в Зеленограде — пример то ли управленческой импотенции, то ли саботажа. Она тянется двенадцатый год — с момента предписания управам подыскать места для них в каждом районе. Правительство Москвы в своей программе развития транспортной системы до 2016 года поставило цель увеличить число велосипедистов за четыре года года в 120 раз. Достичь этого планировалось, в частности, километрами велодорожек. За это время появилось и исчезло несколько проектов сети велодорожек, но дальше разговоров дело не пошло.
На этом фоне заявление Собянина о единой сети велодорожек в Зеленограде выглядит комичным — похоже, местные чиновники в очередной раз сделали из мэра клоуна. «Зеленоград.ру» отправит запрос в мэрию, чтобы узнать судьбу развития сети велодорожек в городе.
«Также хотелось бы заменить неудобные подземные пешеходные переходы на обычные „зебры“», — добавляет зеленоградец Антон Чарушин, который ездит на велосипеде каждый будний день.
Впрочем, менять необязательно — достаточно дублировать их «зебрами» со светофором. Примеры такого дублирования уже есть в Москве и даже в Зеленограде — это переход через Савёлкинский проезд возле префектуры. Там не стали убирать «зебру» после строительства пешеходного моста. В итоге примерно половина людей идёт по «зебре», половина — по мосту. А грамотно настроенный светофор позволяет избежать пробок.
Ещё одна проблема — организация хранения велосипедов. Причём как на улице, так и в жилых домах. В некоторых домах на первом этаже предусмотрена специальная комната с поддонами для хранения велосипедов. Однако тем, у кого нет такого помещения, приходится тратить уйму сил и времени на очистку велосипеда в снежную или дождливую погоду.
«Также необходимы места для хранения велосипедов хотя бы у главных точек притяжения типа станции. Это необходимо, чтобы человек мог спокойно ехать из дома на велосипеде до станции и там его оставить, не опасаясь за его сохранность», — рассказывает Илья Селиверстов. Он предлагает установить крытые велопарковки, как, например, на станции метро «Филатов луг». А открытые велопарковки больше подходят для установки у магазинов или других учреждений, куда человек заходит ненадолго, считает Селивёрстов.
Как и с велодорожками, мечты велосипедистов собирались реализовать ещё много лет назад. В 2015 году префект Смирнов объявил, что возле станции Крюково поставят закрытые и бесплатные боксы для велосипедов, которые будут открываться картой «Тройка». Также у префекта был список дворов, где собирались поставить крытые парковки. Однако, как это бывает практически со всеми инициативами по инфраструктуре для велосипедистов, что-то пошло не так и ничего не сделали.