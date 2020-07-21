Велодорожку ведущую в никуда сделали в 17-м микрорайоне. Откуда такие берутся? 21.07.2020 ZELENOGRAD.RU

Велодорожка длиной сто метров начинается в середине объездной дороги внутри района и заканчивается газоном. Дальше надо или ехать по траве, или возвращаться назад, чтобы съехать на дорогу.

В том, что напротив дома 33А корпус 2 устроена именно велодорожка, сомнений нет. Стоят соответствующие знаки, от проезжей части велодорожка отделена бордюром и отбойником. Причем отбойник продолжается и после знака «конец велодорожки», а сама дорожка сменяется обычной землей, поросшей травой. Там уже проложили узкую тропинку. Дальше метров через двести — выезд на дорогу или пеший спуск по лестнице.

В проекте планировки района, утвержденном в 2015 году, велодорожка идет вдоль всей объездной дороги от и до Георгиевского проспекта.

В компании «ПИК-Комфорт», управляющей 17-м микрорайоном, объясняют, что территория, на которой расположена объездная дорога и велодорожка, сейчас находится в стадии передачи от застройщика городу. Свою часть благоустройства компания выполнила в полном объёме и согласно проекту. Да, по проекту у велодорожки есть продолжение, но это городская территория, и она не в зоне ответственности «ПИК-Комфорта». Продолжение строительства велодорожки запланировано на следующий год.

Отрезки велоинфраструктуры закладываются при строительстве новых микрорайонов, есть условные велодорожки в «старом» городе. Но в любом случае они не связаны в единую велосеть.

В январе департамент транспорта представил проект сети велодорожек по всей Москве, включая Зеленоград. Судя по схеме, единый веломаршрут проходит по Панфиловскому и Центральному проспектам, Солнечной, Озерной и Березовой аллее, парку Победы и почти всем основным улицам «нового» города. В целом эта схема почти полностью совпадает с замороженными проектными предложениями шестилетней давности.

Проблема в реализации. Дептранс несколько лет продвигает идею пересаживания с личного автотранспорта на общественный, а также на велосипеды. В этом году ведомство анонсирует глобальный пересмотр организации дорожного движения в пользу пешеходов и велосипедистов. Для этого надо создать инфраструктуру — сеть вело- и пешеходных дорожек. Но этим занимаются другие департаменты в рамках программы «Развитие городской среды». Причем в основном в центре Москвы. Когда дело дойдет до Зеленограда, неизвестно.

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Метки:
микрорайон 17 (жемчужина зеленограда), велодорожки
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