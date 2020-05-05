Месяц назад начался набор волонтёров в Москве и в Московской области — в соседней с Зеленоградом Андреевке. Всё это время, день за днём, свой дневник вела корреспондент «Зеленоград.ру», которая стала добровольцем «Мосволонтёра», чтобы помогать с доставкой продуктов и лекарств людям из группы риска, живущим на территории Зеленограда.
А теперь другая зеленоградка рассказала о работе областных волонтёров Молодежного центра «Подсолнух» в Андреевке — истории о людях, которые помогают, и о тех, кому нужна помощь в окрестностях Зеленограда.
С моим решением пойти в волонтёры всё было очень прозаично. Я прочитала статью «Зеленоград.ру» про волонтёрство — про московских и областных волонтёров. Так как я всё равно пошла работать курьером на это время, подумала, почему бы заодно и не поволонтёрить, всё равно везде езжу.
Позвонила в «Мосволонтёр», там сразу спросили, есть ли у меня волонтёрская книжка — говорю, нет, но если нужно, могу получить, что для этого нужно сделать? Мне ответили, что сейчас эти книжки не выдают, а в мирное время их делают две недели где-то в Москве. Обещали поставить меня в резерв.
Позвонила областным волонтёрам, в МЦ «Подсолнух», про который было написано, что у них штаб в Андреевке — поближе, чем в Ховрино, как у «Мосволонтёра». Трубку снял молодой человек и принял меня как родную: «Замечательно, а вы на машине? С машиной, вообще прекрасно!» Узнав, что я из Зеленограда, обрадовался и сказал, что в Андреевке совсем нет волонтёров. Дал координаты андреевского штаба и предложил подъехать туда. Как я потом узнала, это был сам директор МЦ «Подсолнух» Владимир Царёв, его телефон был указан как контактный для волонтёров. Он и принимал самых первых волонтёров.
На 7 апреля мне назначили встречу в штабе в Андреевке — он базируется в здании бывшей администрации (Андреевка, 47). Внутри чисто и пусто, администрация недавно оттуда съехала. Девушки-координаторы описали фронт работ: будем закупать продукты и т. п. Я отправила копии своих документов в вотсап, потом со мной подписали договор. Прислали видеокурс помощи пожилым людям в период эпидемии коронавируса с инструктажем, после которого надо пройти тестирование, а затем получить сертификат.
На тот момент волонтёрская деятельность только начиналась. Сегодня в эту работу вовлечено уже очень много волонтёров, и в штабе в Солнечногорске, и в Андреевке — здесь у нас человек 10-15, и набор до сих пор открыт.
Медицинские маски и перчатки нам выдают в нужном количестве, за ними всегда можно просто заехать в штаб. Недавно раздали еще тканевые маски, которые сшила для областников организация «Дари добро» — кажется, так она называется.
До введения цифровых пропусков нам всем оперативно выдали именные справки от МЦ «Подсолнуха» как волонтёрам, чтобы мы могли передвигаться по городу и области. Как только ввели электронные пропуска, данные по всем машинам волонтёров отправили в Москву — и наши машины появились в базе ГИБДД уже на следующий день. Выдали ИНН и название нашей организации, чтобы мы сразу получили рабочие пропуска на месяц. Был нюанс, связанный с тем, что часть наших волонтёров — с областной пропиской, а часть — зеленоградцы, и пропуска мы оформляем в областной или московской системе. Зеленоградцы должны были взять пропуска на мос.ру. Сами коды мы получили, но никак не могли проверить, работают ли они — как назло, никто из нас ни разу не попадал на патрули. И вот только недавно, когда на мос.ру появилась проверка номера машин, мы убедились, что наши пропуска в порядке.
В целом наша работа идентичная той, которую выполняют в «Мосволонтёре». Но у нас и близко нет такой адовой отчётности, как там — я читала «Дневник волонтёра». Фотографировать чек и продукты в магазине, постоянно ездить в штаб за заявками, а потом туда же с отчетами нам не нужно.
У нас есть волонтёрский чат. Заявки нам присылают «Волонтёры Победы» и соцзащита. В чат попадает номер заявки и все данные по ней, в том числе пометка, если это люди на карантине, болеют или контактные — им мы тоже помогаем, но такие заявки берут те, кто соответственно оценивает свои силы. Указывается категория заявки: покупка еды, покупка лекарств, нужно забрать лекарства в поликлинике и доставить.
Любой из волонтёров в чате может написать «Беру!» и скопировать себе заявку. Дальше он едет и выполняет её. Мы фотографируем момент передачи, спрашивая на это согласие бабушек и дедушек, или фотографируем сам заказ. Фотографии скидываем в чат и делаем запись в отчётной гугл-форме: выбираем там своё ФИО, ставим дату поездки и количество отработанных заявок. По каждой заявке отчитываться не требуется, временных критериев нет, лимита по заявкам нет, по штабам ездить не надо — с утра взял заявку, отработал, взял следующую, отработал. Можно брать хоть 20 штук, можно не брать ни одной, если в этот день нет такой возможности.
Много ли заявок? Очень много их по Солнечногорску и его окрестностям. Ближе к Зеленограду, — в Менделеево, Ржавках, Алабушево, Поварово, Голубом, — заявок не так много, волонтёров на них хватает с избытком. Все заявки, по Солнечногорску в том числе, разбираются влёт. Наши смеются, что надо спать с телефоном в руках, чтобы успеть поймать заявку.
У меня бывает, что ни одной заявки в день, потому что они все солнечногорские, а бывает по две-три. Но я еще работаю курьером и только полдня, дальше дома с детьми. На бензин уходит много, но у меня машина такая. Стараюсь не брать дальние адреса, езжу вокруг Зеленограда. В дальние деревни есть достаточно желающих поехать, не бывает такого, чтобы какая-то заявка висела день, и никто её не взял.
Адресаты заявок — в основном, конечно, бабушки и дедушки. Они очень любвеобильные, вплоть до: «Ах ты моя дорогая, доченька, дай я тебя обниму, спасибо тебе!» Приходится отступать на десять шагов назад и уговаривать: «Бабулечка, дай бог вам здоровья, только не подходите!»
Но бывает и по-другому, кто-то из ребят рассказывал: приехали по заявке в один коттеджный посёлок, привезли много продуктов, а там огромный коттедж с крутыми машинами, навстречу выходит мужчина и говорит — «О, доставочка подъехала!» Да, наверно в этом коттедже есть пенсионеры, раз они смогли эту заявку оформить, но… Это был единственный такой случай. В основном все волонтёрам очень сочувствуют и благодарят за помощь, всё время пытаются подарить конфетки-шоколадки. Мы, конечно, ничего не берём.
У меня была история с получением лекарств в андреевской поликлинике — нужно было забрать и отвезти одной бабушке пакет: инсулин и еще какие-то жизненно важные препараты, которые ей должны были выдать по рецепту. Сначала мне сказали в поликлинике «нет таких» и отправили к эндокринологу получать рецепт. Эндокринолог говорит: «сегодня после 14 часов смогу выписать», бабушка по телефону утверждает, что поликлиника уже две недели как эти лекарства выписала, приготовила и просит её их забрать. Меня отправили в аптеку поликлиники, там фармацевт в курсе, но лекарств нет — начали искать в аптеке, потом в регистратуре, и вдруг среди каких-то карт нашли неопознанный зелёный пакет! Заглянули — «Да, точно, эти лекарства». Ну, отлично, отвезла пакет бабушке, всё закончилось хорошо. Бабушка рассказала, что у них с поликлиникой каждый месяц такая история — как надо забирать лекарства, их приходится искать.
Кстати, в андреевской поликлинике тишина, я видела только человека четыре пациентов. В регистратуре много сотрудников, но там огородили пространство при помощи скамеек и скотча, чтобы к ним никто не приближался.
Кто наши волонтёры? Люди совершенно разного возраста, начиная от молодежи 20 лет и до взрослых лет 50-ти.
Поражает, как волонтёры, которые до этого вообще друг друга не знали, сейчас страхуют друг друга по полной программе. Бывали случаи, когда у одного волонтёра на заявке что-то случается, например, ломается машина, и эту заявку тут же перехватывает другой волонтёр, плюс приезжают помочь тому, у кого что-то сломалось.
Мы тут лекарства одной бабушке собирали: там было одно редкое лекарство, которого не было ни в Зеленограде, ни в окрестностях. Заказали с нескольких сайтов, доставка в течение двух недель. Заявку взяла девушка из 16-го микрорайона, часть лекарств забрала она, часть — её мама из Голубого. А тут ввели цифровые пропуска, и у девушки подвис мос.ру — она не могла взять пропуск, чтобы выйти из дома. Бабушка сидит ждёт лекарства, они ей уже срочно нужны. Координатор штаба позвонил мне, я поехала их забирать, а в Голубом случилась еще задержка — мама девушки куда-то пропала. В итоге вторую часть лекарств забрал другой волонтёр, мы всё собрали вместе, и я отвезла их на следующий день бабушке. Вот такая взаимовыручка и скорость координации. Да, бывают всякие ситуации, и с пропусками затыки, как и у всех, но проблемы быстро подхватывают и решают, я от этого прямо в восторге.
Наш директор, Володя Царёв, на своей машине сам развозил тяжёлые коробки с продуктовыми наборами от соцзащиты. То есть, директор у нас не сидит бумажками занимается, он сам во всём активно участвует и в случае чего первым бежит помогать. Это поражает, особенно если сравнить с дневником московского волонтёра — там контроль на каждом шагу, да еще и пропуск получай каждый день… В общем, областники работают на результат.
Дни у нас проходят мирно, стабильно и довольно однообразно, работа идёт. Людей достаточно, все активны. Многие волонтёры с машинами, но есть и пешие волонтёры — например, в штабе Андреевки. Они, как правило, подсаживаются к автоволонтёрам, потому что бывают очень большие заказы с продуктами, которые физически тяжело дотащить, особенно где-нибудь в Менделеево, где пятиэтажки без лифта.
Некоторые из волонтёров спрашивают, почему у нас нет заявок по Зеленограду — объясняем, что мы работаем для области. На самом деле, жалко, мы бы и по Зеленограду помогали, легко!
На сегодня вся система налажена и работает. Приходят новенькие, их могут сначала взять на заказы опытные волонтёры, чтобы показать, как всё происходит.
Мы распечатали и отксерили объявления с телефонами областной соцзащиты — куда людям звонить, чтобы подавать заявки, кто такие волонтёры, что они могут сделать. Раздали эти объявления всем ребятам, кто ездит по деревням и магазинам, чтобы они могли там их оставлять и расклеивать. Народ ведь просто сидит и не знает, куда обратиться за помощью, если интернета нет. По телевизору об этом не рассказывают, только сарафанное радио работает. Солнечногорск сравнительно недавно стал городским округом, когда к нему присоединили Ржавки, Менделеево, Андреевку и остальные поселения. Многие их жители сейчас просто потеряны и не понимают, как и куда теперь звонить в администрацию и другие структуры. Особенно бабушки и дедушки.
Кстати, на днях мне вдруг позвонили из «Мосволонтёра». Заявок у них прибавилось, и они решили обратиться к «резервам». Я удивилась — а что, волонтёрская книжка уже не нужна? Извинилась и отказалась, поскольку давно работаю волонтёром.
Волонтёрский штаб был создан в Солнечногорском округе с первых дней эпидемии коронавируса, как рассказали «Зеленоград.ру» в МЦ «Подсолнух». К концу апреля в нём работало уже более 80 добровольцев — люди разных профессий, из разных общественных организаций: и «Волонтеры Победы», и мотоклуб «Ночные волки», и «Молодая гвардия» Единой России, и волонтеры молодёжного центра «Подсолнух». Присоединиться к волонтёрам Солнечногорья можно, заполнив онлайн-заявку.