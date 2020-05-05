Меня приняли, как родную

С моим решением пойти в волонтёры всё было очень прозаично. Я прочитала статью «Зеленоград.ру» про волонтёрство — про московских и областных волонтёров. Так как я всё равно пошла работать курьером на это время, подумала, почему бы заодно и не поволонтёрить, всё равно везде езжу.

Позвонила в «Мосволонтёр», там сразу спросили, есть ли у меня волонтёрская книжка — говорю, нет, но если нужно, могу получить, что для этого нужно сделать? Мне ответили, что сейчас эти книжки не выдают, а в мирное время их делают две недели где-то в Москве. Обещали поставить меня в резерв.

Позвонила областным волонтёрам, в МЦ «Подсолнух», про который было написано, что у них штаб в Андреевке — поближе, чем в Ховрино, как у «Мосволонтёра». Трубку снял молодой человек и принял меня как родную: «Замечательно, а вы на машине? С машиной, вообще прекрасно!» Узнав, что я из Зеленограда, обрадовался и сказал, что в Андреевке совсем нет волонтёров. Дал координаты андреевского штаба и предложил подъехать туда. Как я потом узнала, это был сам директор МЦ «Подсолнух» Владимир Царёв, его телефон был указан как контактный для волонтёров. Он и принимал самых первых волонтёров.