Тысячи машин каждый день проезжают через Зеленоград только чтобы развернуться и заехать с Ленинградского шоссе в сторону Менделеево — прямой съезд до сих пор не построили, хотя он был и остается в проекте развязки на 41-м километре трассы. Раньше на его строительство были выделены деньги, но непреодолимым препятствием были ошибки в земельных документах. Потом новый закон позволил их игнорировать, но теперь правительства Московской области должно разработать проект планировки земельного участка, а мэрия — снова дать денег.
Транспортную развязку у мемориала «Штыки» построили шесть лет назад. В проекте строительство разделялось на два этапа. Первый — тоннель, пешеходный переход, съезды с Ленинградского шоссе при движении из области в Менделеево и из Москвы в Зеленоград — построили. Второй этпо — съезд в Менделеево при движении из Москвы — нет.
Сама развязка как транспортный объект находится на территории Москвы. Участок, по которому должны проложить съезд в Менделеево, — на территории Московской области. Статус части участка — земли лесного фонда. Чиновники говорили, что надо изменить назначение участка на «земли промышленности, энергетики и транспорта». Перевод земель из одного статуса (категории) в другой упёрся в бюрократические противоречия, застрял в исправлениях данных о земельных участках.
Мэр Сергей Собянин и его тогдашний заместитель Марат Хуснуллин писали министру природных ресурсов, но результатов это не дало. При этом саму достройку развязки — то есть строительство съезда — до поры до времени никто не отменял, деньги на это были заложены в московской адресной инвестиционной программе (АИП) до 2024 года. Но согласование перевода земли в другую категорию застопорилось на Комитете лесного хозяйства Московской области.
Но в 2018 году был принят закон, который упрощает строительство автомобильных дорог как раз в таких случаях, на которых застопорилась достройка нашей развязки. Документ разрешает строить линейные объекты (к ним относятся дороги) на условиях так называемого публичного сервитута. Это одностороннее декларативное ограничение прав собственника земельного участка для государственных или муниципальных нужд, а также нужд местного населения. То есть решением властей оформляют публичный сервитут, строят дорогу, а потом уже занимаются согласованиями с собственником участка. Закон, вероятно, можно применить для достройки развязки на 41-м километре Ленинградского шоссе.
Однако сейчас строить развязку не планируют, сообщили «Зеленоград.ру» в департаменте строительства. И у них на это две причины.
Во-первых, необходимо разработать проект планировки территории линейного объекта на территории Московской области с корректировкой границ и перевода необходимых земельных участков в земли транспорта. Это большая подвижка — ведь раньше говорили, что перевод земель невозможен, а теперь говорят, что их надо взять и перевести. Заниматься этим должны, вероятно, областные власти — участок находится в собственности правительства Московской области в статусе земель государственного лесного фонда. Редакция «Зеленоград.ру» расспросит администрацию Московской области, как идет эта работа.
Во-вторых, в бюджете Москвы не предусмотрено финансирования на достройку развязки. Деньги на неё выделяют через адресную инвестиционную программу (АИП) — периодически меняющийся список строительных объектов, финансируемых за счет бюджета. До прошлого года достройка развязки в АИП была, сейчас — нет. Вероятно, когда областное правительство подготовит документацию, мэрия снова выделит деньги. Редакция «Зеленоград.ру» уточнит этот вопрос в мэрии.
Если вы считаете, что развязку нужно достроить, просто напишите об этом мэру через электронную приемную:
- Зайдите на сайт mos.ru/feedback/reception
- В качестве получателя обращения выберите «Правительство Москвы»
- Включите галочку «Обращение должностному лицу»
- В качество должностного лица выберите «Собянин Сергей Семенович»
- Текст обращения начинаться примерно так: «Прошу ускорить достройку транспортной развязки на 41-м километре Ленинградского шоссе (прямой съезд на Льяловское шоссе при движении из Москвы)». Дальше можете добавить от себя, почему считаете это важным.
- Пожалуйста, перешлите ответ в редакцию — в телеграм, ватсап или на news@zelenograd.ru.