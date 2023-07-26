Что мешало достроить развязку сразу

Транспортную развязку у мемориала «Штыки» построили шесть лет назад. В проекте строительство разделялось на два этапа. Первый — тоннель, пешеходный переход, съезды с Ленинградского шоссе при движении из области в Менделеево и из Москвы в Зеленоград — построили. Второй этпо — съезд в Менделеево при движении из Москвы — нет.

Сама развязка как транспортный объект находится на территории Москвы. Участок, по которому должны проложить съезд в Менделеево, — на территории Московской области. Статус части участка — земли лесного фонда. Чиновники говорили, что надо изменить назначение участка на «земли промышленности, энергетики и транспорта». Перевод земель из одного статуса (категории) в другой упёрся в бюрократические противоречия, застрял в исправлениях данных о земельных участках.