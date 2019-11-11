Минтранс разработал поправки в Правила дорожного движения. Они вводят новое средство передвижения — «средство индивидуальной мобильности» (СИМ). Под этим термином понимаются различные самокаты, сегвеи, моноколёса, гироскутеры, а также роликовые коньки и скейтборды. Так ли необходимо менять для них ПДД, обезопасит ли это пешеходов? «Зеленоград.ру» проанализировал поправки и спросил мнения экспертов.
Вопрос таких изменений в ПДД по большей части актуален для жителей столичного региона и Санкт-Петербурга, где дороги и тротуары позволяют комфортно кататься на самокатах и тому подобных устройствах. Например, в Зеленограде их число на школьных и студенческих парковках каждый год увеличивается чуть ли не кратно. В нашем городе это способ быстро добраться до работы или электрички.
Ввиду растущей популярности и относительной небезопасности для окружающих, езду на электросамокатах уже несколько раз пыталась урегулировать Мосгордума. Однако дальше разговоров дело не пошло.
Сейчас владельцы СИМ приравнены к пешеходам. Но разгоняться на своих устройствах райдеры могут до 60 км/ч, а иногда и больше. С 2017 года, согласно данным ГИБДД, с участием СИМ в России произошло 140 ДТП, в которых погибло четыре человека.
И хотя серьёзных инцидентов с участием владельцев именно СИМ в нашем городе не было, на них постоянно жалуются пешеходы, которым приходится всё чаще уворачиваться от райдеров. Серьёзное ДТП — вопрос времени. Например, четыре года назад велосипедист насмерть сбил на «зебре» пешехода. Хотя формально велосипеды к СИМ не относятся, опасность для пешеходов от них не меньше.
Пользователей СИМ хотят обязать перемещаться по велодорожкам. В их отсутствие двигаться на электросамокате или сегвее можно по тротуарам, но не быстрее 20 км/ч. Если нет ни того, ни другого, то разрешено переместиться на обочину дороги.
Владельцам некоторых СИМ также хотят разрешить выезд на «правый край проезжей части дорог, на которых разрешено движение транспортных средств со скоростью не более 60 км/ч и разрешено движение велосипедов». Планируется, что это правило затронет только тех райдеров, чьё устройство оборудовано мотором, но у которого нет гироскопической стабилизации.
При этом в действующей редакции ПДД для велосипедистов определён другой приоритет. В отсутствии велодорожек им следует ездить по правому краю проезжей части, если это невозможно, то по обочине. Выехать на тротуар велосипедисты могут только в крайнем случае, когда неприменимы предыдущие варианты.
Предлагаемые поправки также предъявляют требования и к самим СИМ — они должны быть оснащены звуковым и световым сигналами, фонарями и светоотражателями. На необходимость индивидуальной защиты райдеров, такой как, например, шлем, не указывается.
Какое наказание ждет нарушителей и как будут фиксировать нарушения, пока неизвестно.
Приоритет новый документ оставляет за пешеходами. Однако в «Союзе пешеходов» поправками недовольны. Они критикуют разрешённую для езды по тротуарам скорость в 20 км/ч и сам термин — «устройства», а не «транспортные средства». Это, по их мнению, закрывает возможность привлечения райдеров в случае ДТП к серьёзной административной или уголовной ответственности.
По мнению члена зеленоградской комиссии по безопасности дорожного движения Константина Антоновича, райдеров на электросамокатах и тому подобных транспортных средствах необходимо вводить в ПДД. Конечно, в идеале им нужна соответствующая инфраструктура, но в российских реалиях создать её сложно, отмечает эксперт:
— Потому что они носятся по тротуарам, а там преимущество должно быть у пешехода. В случае чего виноват должен быть тот, кто едет на механизированном транспортном средстве. Пешеход может идти в наушниках, сделать шаг влево, шаг вправо. Да, надо строить велодорожки. Но как правило, нормально спроектировать их ввиду существующей застройки сложно, дорого и не совсем оправдано. Учитывая наш климат, у нас не будет постоянно ездить на велосипедах и самокатах такое количество людей, как в Европе.
Василий Стабров — урбанист, эксперт в проектировании городской среды — уверен, что решать проблему безопасности нужно не столько законами, сколько строительством велоинфраструктуры, которой, в том числе будут пользоваться и другие СИМ-райдеры:
— Сейчас ситуация в Москве (и в России в целом) такова, что все они каждый день рискуют попасть в аварию. Это связано с тем, что в наших городах практически полностью отсутствует велоинфраструктура. А если чиновники говорят, что она есть, то скорее всего они лукавят, и либо это не велоинфраструктура вовсе, либо это бесполезные с транспортной точки зрения велодорожки в парках, либо безграмотно спроектированная и опасная велоинфраструктура. То есть, велоинфраструктура у нас якобы есть, но она никаким образом не способствует использованию альтернативных видов передвижения.
Недавние слова мэра показали, что чиновники, действительно, далеки от понимания проблемы. Отвечая на вопрос студента из Зеленограда, Сергей Собянин пообещал соединить велодорожки города с теми, что есть в парке Победы и, тем самым, создать единую сеть. Проблема лишь в том, что соединять нечего и не с чем.
Это доходчиво показали журналист Илья Варламов и редактор сайта «Прогулки по Москве» Александр Усольцев, которые год назад проехали на велосипедах по «старому» городу.
«В реальных сценариях передвижения СИМ-райдеры вынуждены двигаться либо по тротуару, подвергая опасности пешеходов, либо — по проезжей части, подвергая опасности себя, объясняет Василий Стабров. — Принятие законов и анализ международного опыта, конечно, замечательно, но без строительства физической инфраструктуры — это топтание на месте и абсолютно бесполезно. Аварии будут предотвращать правильные и безопасные улицы, а не буквы в законах, новые термины и „особый порядок передвижения детей от 7 до 14 лет“. Именно так делается в европейских странах, где уровень аварийности с СИМ-райдерами значительно ниже».
Что касается опыта других стран, то в июле дополнительные ограничения (в частности, лимит скорости в 20 км/ч) для владельцев СИМ были введены в Германии, в сентябре — во Франции. В Великобритании на электросамокатах за пределами специальных территорий ездить запрещено.
Предполагаемые поправки в российские ПДД пока еще находятся на стадии обсуждения. Пытаться повлиять на итоговый документ может каждый. Для этого нужно зарегистрироваться на портале regulation.gov.ru и проголосовать за или против (сейчас 4 за, 91 против), также можно оставить отзыв.