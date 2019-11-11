История вопроса

Вопрос таких изменений в ПДД по большей части актуален для жителей столичного региона и Санкт-Петербурга, где дороги и тротуары позволяют комфортно кататься на самокатах и тому подобных устройствах. Например, в Зеленограде их число на школьных и студенческих парковках каждый год увеличивается чуть ли не кратно. В нашем городе это способ быстро добраться до работы или электрички.

Ввиду растущей популярности и относительной небезопасности для окружающих, езду на электросамокатах уже несколько раз пыталась урегулировать Мосгордума. Однако дальше разговоров дело не пошло.

Сейчас владельцы СИМ приравнены к пешеходам. Но разгоняться на своих устройствах райдеры могут до 60 км/ч, а иногда и больше. С 2017 года, согласно данным ГИБДД, с участием СИМ в России произошло 140 ДТП, в которых погибло четыре человека.

И хотя серьёзных инцидентов с участием владельцев именно СИМ в нашем городе не было, на них постоянно жалуются пешеходы, которым приходится всё чаще уворачиваться от райдеров. Серьёзное ДТП — вопрос времени. Например, четыре года назад велосипедист насмерть сбил на «зебре» пешехода. Хотя формально велосипеды к СИМ не относятся, опасность для пешеходов от них не меньше.