Как разносят повестки

Продолжается массовая доставка повесток по квартирам. Опознать такого курьера можно по сотруднику полиции, который его сопровождает.

В чатах микрорайонов соседи сидят в дозоре, сообщая об их передвижениях: «корпус 1135 — полицейский и мужчина с планшетом» — «около 1118 видела полицейского и мужчину с планшетом» — «1129 зашли в 5-й подъезд» — «1113 тоже полицейский, стучали очень упорно по двери этажом ниже». Возможно, таким образом соседи предупреждают потенциальных призывников.

Похоже, у курьеров нет задачи вручить повестки лично — достаточно просто разнести и оставить где-то возле двери. Они звонят и громко стучат, но если им не открывают, просто засовывают повестку под дверную ручку или в звонок. «Нам всё равно, что повестка не передана лично, — отвечал один такой курьер на вопрос соседей, вышедших на стук, — главное разнести».

Похоже, повестки могут приходить повторно, уже мобилизованным. У Сергея из 20-го микрорайона четверо сыновей, двоих забрали в самом начале мобилизации. А через неделю «пришли три идиота вручать моим сыновьям повестки», хотя младшим 18 и 14 лет. «Вам их тоже надо? — возмущается Сергей. — Ещё раз с таким вопросом придёте, я вас с лестницы спущу». По словам сына Сергея, к его зеленоградским сослуживцам тоже приходили с повторными повестками. «Меня пускай заберут, — говорит Сергей. — Я сержант, командир взвода в запасе, правда мне 51 год».