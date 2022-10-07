Спустя две недели после начала мобилизации одни зеленоградцы уже оказались за сотни километров от дома, другие пытаются вернуться домой после получения отсрочки, а третьи только получают повестки. Мы попросили наших читателей рассказать о своём опыте мобилизации и получили несколько десятков рассказов о проблемах. Рассказываем, как разносят повестки, кого забирают, как проверяют здоровье, как демобилизуют по отсрочке и как проходит служба у тех, кому она не полагается. Типичные ли это истории или единичные проблемы сказать сложно — ни план мобилизации в Зеленограде, ни число уехавших в армию людей официально не сообщают.
Продолжается массовая доставка повесток по квартирам. Опознать такого курьера можно по сотруднику полиции, который его сопровождает.
В чатах микрорайонов соседи сидят в дозоре, сообщая об их передвижениях: «корпус 1135 — полицейский и мужчина с планшетом» — «около 1118 видела полицейского и мужчину с планшетом» — «1129 зашли в 5-й подъезд» — «1113 тоже полицейский, стучали очень упорно по двери этажом ниже». Возможно, таким образом соседи предупреждают потенциальных призывников.
Похоже, у курьеров нет задачи вручить повестки лично — достаточно просто разнести и оставить где-то возле двери. Они звонят и громко стучат, но если им не открывают, просто засовывают повестку под дверную ручку или в звонок. «Нам всё равно, что повестка не передана лично, — отвечал один такой курьер на вопрос соседей, вышедших на стук, — главное разнести».
Похоже, повестки могут приходить повторно, уже мобилизованным. У Сергея из 20-го микрорайона четверо сыновей, двоих забрали в самом начале мобилизации. А через неделю «пришли три идиота вручать моим сыновьям повестки», хотя младшим 18 и 14 лет. «Вам их тоже надо? — возмущается Сергей. — Ещё раз с таким вопросом придёте, я вас с лестницы спущу». По словам сына Сергея, к его зеленоградским сослуживцам тоже приходили с повторными повестками. «Меня пускай заберут, — говорит Сергей. — Я сержант, командир взвода в запасе, правда мне 51 год».
И если 51-летнего сержанта запаса вряд ли призовут сейчас, то мобилизовать 49-летних, похоже, ничто не мешает. Обещанные на словах критерии мобилизации «рядовые и и сержанты до 35 лет», «с востребованными специальностями и соответствующим опытом» не выполняются.
Это показывают сообщения наших читателей. Вот лишь некоторые: «Пришла повестка соседу — старшему сержанту, возраст 49 лет», «получил повестку в 48 лет, служил тридцать лет назад в учебной части», «рядовой 43 года, боевого опыта нет, осталась жена с осложненной беременностью и двухлетним ребенком», «42 года, нет военной специальности», «сержант запаса, 40 лет, в семье новорожденный ребенок», «мужа мобилизовали не по военно-учётной специальности — он проходил службу в научной роте ГРУ старшим оператором ЭВМ и его должны были призвать офицером, а призвали как младшего сержанта на должность стрелка», «38 лет, специальность сапер, но фактически даже близко не знаком с этим», «служил в духовом оркестре, никакой боевой подготовки».
«В военкомате и военной части отсутствовала медицинская комиссия, состояние здоровья не проверялось, наличие ограничений к призыву не уточнялись» , — пишет в редакцию «Зеленоград.ру» жена 34-летнего мобилизованного Дмитрия Ф. По её словам, у мужа серьёзное нарушение зрения. Таких историй довольно много: «с работы забрали коллегу, который почти слепой, а по военной специальности танкист», «весь порезанный после операции».
История зеленоградца Азамата Ямбаева, которого мобилизовали, несмотря на врачебный запрет активно двигаться и поднимать тяжести, показывает, что с хроническими заболеваниями в армию лучше не попадать. Важно требовать полноценной медкомиссии в военкомате. Командиру в части может быть не до вашего здоровья, а добиться демобилизации будет сложно. После широкой огласки его случая, по словам его родственников, Азамат прошёл медкомиссию в части и ему присвоили категорию «Б», то есть обнаруженные трудности со здоровьем не препятствует, по мнению комиссии, призыву на военную службу. В военкомате родственникам сказали, что пусть почаще жалуется на боли в спине и признали, что с бронежилетом ему будет тяжело. В военной прокуратуре сказали, что будут поднимать вопрос о полной медкомиссии. Когда она пройдет, неизвестно, а пока Азамата госпитализировали с подозрением на ковид.
Предоставление отсрочки для сотрудников предприятий ОПК и аккредитованных IT-компаний, похоже, заработало. Например, 40-летний сотрудник зеленоградского предприятия микроэлектроники Кирилл Е., который первый рассказал о такой повестке, сначала взял больничный и не поехал в армию сразу, а когда документы на отсрочку были готовы, предоставил их в военкомат и повестку отозвали.
Ошибки на этом этапе тоже случаются, но их можно исправить. Например, сотрудник одной ИТ-компании подавал документы на отсрочку, а взамен ему выдали повестку на мобилизацию. Он обжаловал её на портале госуслуг и повестку аннулировали.
Однако вернуть домой уже мобилизованного всё ещё сложно, несмотря на обещание Путина делать это. Неделю назад наша читательница Мария рассказывала о своем опыте возврата домой мужа, работающего на одном из зеленоградских предприятий ОПК. Тогда казалось, что её муж скоро вернётся, но пока процесс ещё не завершён. Похоже, ни в военкомате, ни в военных частях, ни в других инстанциях нет чёткого регламента возврата мобилизованных с отсрочкой или его не могут объяснить родственникам.
Вот лишь один пример: «Мой брат был мобилизован и сейчас проходит подготовку в военной части, — пишет в редакцию „Зеленоград.ру“ Анна. — Но три дня назад пришел отзыв повестки. В военной части сказали, что его могут вернуть домой, если представитель военкомата приедет в часть и подтвердит, что отзыв повестки законный. А в военкомате говорят, что не занимаются возвращениями и не собираются содействовать — круг замкнулся».
Мобилизованные зеленоградцы через своих родственников сообщают как о плохих условиях службы, так и об отсутствии какого-либо обучения, которое на словах обещал им Путин. Вот, что пишут некоторые из них:
«Находится в […] области в полях без условий: нет палаток, нет спальных мешков, спят на самодельных лежанках из веток и досок. С момента призыва прошло уже десять дней, никаких учений не проводилось, но уже выдали оружие. Утром мобилизованные выходят на построение, затем их распускают заниматься своими делами. Пытаются разжечь костёр, чтобы хоть как-нибудь согреться».
«Форму выдают ужасную, не по размеру: встал на колено порвался пах. Каски треснутые внутри. Бронежилеты без усиленных вставок. Нет учебных действий вообще».
«Перевели в лес, холодные палатки — мёрзнет, потому что попал в первую очередь мобилизованных и списка необходимых вещей не было, поэтому он без спальника и термобелья. Электричества пока нет. Тренировки так и не проходят. Сегодня узнал, что он в […] роте в танковой дивизии, один из офицеров предлагал быть командиром танка — просто солдатам без опыта. Просил узнать, как он числится в военкомате — мобилизованным или добровольцем, потому что вторым не платят и он до сих пор без денег. Всех угнетает эта неизвестность».