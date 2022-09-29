Расскажите о вашем опыте с мобилизацией — личном, родственников или знакомых 29.09.2022 ZELENOGRAD.RU

По мобилизации много слухов и почти нет официальной информации. Расскажите о вашем опыте с мобилизацией — личном, родственников или знакомых: с чем столкнулись, что происходит сейчас, какие есть нарушения и проблемы. Это позволит нам как понять общую картину, так и увидеть частные случаи, которые, возможно, требуют помощи. Никакие ваши данные мы никому не раскрываем и не передаем без вашего согласия.

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сюжет: конфликт* с украиной 2022, армия, военкомат, призывники, сюжет: мобилизация 2022
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