По мобилизации много слухов и почти нет официальной информации. Расскажите о вашем опыте с мобилизацией — личном, родственников или знакомых: с чем столкнулись, что происходит сейчас, какие есть нарушения и проблемы. Это позволит нам как понять общую картину, так и увидеть частные случаи, которые, возможно, требуют помощи. Никакие ваши данные мы никому не раскрываем и не передаем без вашего согласия.
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