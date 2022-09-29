По мобилизации много слухов и почти нет официальной информации. Расскажите о вашем опыте с мобилизацией — личном, родственников или знакомых: с чем столкнулись, что происходит сейчас, какие есть нарушения и проблемы. Это позволит нам как понять общую картину, так и увидеть частные случаи, которые, возможно, требуют помощи. Никакие ваши данные мы никому не раскрываем и не передаем без вашего согласия.