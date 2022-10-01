По словам его жены Альбины, повестку с приказом явиться в среду Азамату принесли во вторник вечером. В военкомате его осмотрели врачи: хирург сказал, что у него категория «Б», а невролог, что он годен. В военном билете категорию не поменяли — осталась «А». Так он попал в Алабино.

Там он подошел к командиру и говорил о больной спине, показывал медицинские документы. Тот сказал «разберемся», но на утро отправил всех на учения. Там он упал, подняться сам не мог — ему помогли ребята, которые были рядом. Опять подошел к командиру, сказал, что немеют ноги, просил отправит в медсанчасть, но ему сказали, что отправят утром. Но с утра на связь он не вышел и жена полагает, что он до сих пор на учениях.