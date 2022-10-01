Зеленоградца мобилизовали несмотря на серьезные проблемы со здоровьем. В военкомате и в части их проигнорировали 01.10.2022 ZELENOGRAD.RU

Серьезные ограничения здоровья не помешали зеленоградскому военкомату мобилизовать 34-летнего Азамата Ямбаева. После полученной четыре года назад травмы позвоночника ему нельзя поднимать тяжести больше пяти килограмм и «заниматься активными видами спорта». Но теперь таким спортом для Ямбаева стала армия.

По словам его жены Альбины, повестку с приказом явиться в среду Азамату принесли во вторник вечером. В военкомате его осмотрели врачи: хирург сказал, что у него категория «Б», а невролог, что он годен. В военном билете категорию не поменяли — осталась «А». Так он попал в Алабино.

Там он подошел к командиру и говорил о больной спине, показывал медицинские документы. Тот сказал «разберемся», но на утро отправил всех на учения. Там он упал, подняться сам не мог — ему помогли ребята, которые были рядом. Опять подошел к командиру, сказал, что немеют ноги, просил отправит в медсанчасть, но ему сказали, что отправят утром. Но с утра на связь он не вышел и жена полагает, что он до сих пор на учениях.

Семья Азамата пытается добиться справедливости — они писали в военную прокуратуру, в префектуру, в Общероссийский народный фронт (туда советуют обращаться на справочной службе мэрии), теперь обращаются в СМИ.

«Мы уверены, что он не единственный был ошибочно отправлен с такой травмой — мы не должны молчать!», — считают близкие Азамата.

«Зеленоград.ру» продолжает собирать истории мобилизованных — расскажите о вашем опыте с мобилизацией — личном, родственников или знакомых.

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сюжет: конфликт* с украиной 2022, армия, военкомат, призывники, сюжет: мобилизация 2022
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