Московские военкоматы начали исправлять ошибки, допущенные при выписке мобилизационных повесток и создали отделы по рассмотрению жалоб.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, сотрудники военкоматов вместе с городскими службами «провели дополнительную проверку и уточнение мобилизационных учетных данных военнообязанных, а также проверили уже разосланные повестки на соответствие требованиям указов президента и приказов Минобороны».

В результате этой проверки военкоматы разослали уведомления об отзыве повесток, которые выписали на основании недостоверных или неточных данных. Сколько повесток было выдано и сколько из них было отозвано, не сообщается.

О каких ошибках идет речь из сообщения мэра сложно понять. Касается ли это призыва рядовых и сержантов старше 35 лет, касается ли это людей без военной специальности, касается ли это сотрудников предприятий, имеющих бронь, касается ли это студентов — непонятно.

Собянин также сообщил, что по телефонам 8-495-777-77-77 и 122 открыт «специальный канал для рассмотрения конкретных жалоб» по мобилизационным повесткам.

Также, по словам мэра, специальные группы по рассмотрению жалоб по вопросам призыва созданы в военкоматах. В каком режиме они работают, неизвестно.