«Очень надеюсь, что это ошибка» — письмо в редакцию о возможном нарушении при мобилизации 26.09.2022 ZELENOGRAD.RU

О попытках мобилизации в нарушение разъяснений министерства обороны, обещаний Путина и предостережений других политиков сообщили некоторые зеленоградцы. Об одном таком случае в редакцию «Зеленоград.ру» рассказал Кирилл Е.

«Получил повестку на проверку документов. При явке в военкомат отобрали военный билет и вручили повестку на сборы 26-го числа. Мне 40 лет, детей нет, не служил, военной кафедры не было. военно-учетной специальности нет, рядовой запаса, вторая категория призыва, — описывает Кирилл свою ситуацию. — После окончания вуза в 2004 году работаю на предприятиях микроэлектронной промышленности по сей день, имею патенты и научные работы, для комиссариата это все не имеет никакого значения».

Сотрудник военкомата на все вопросы и претензии отвечал, что «и такие нужны, и второй категории, и без специальности». То есть, так как Кирилл рядовой в запасе и нет брони, то он может быть мобилизован. «Очень надеюсь, что это ошибка и она будет исправлена, но скорее всего сделано ничего не будет», — заключает Кирилл.

Ранее министерство обороны разъяснило, что в первую очередь мобилизации подлежат рядовые и сержанты до 35 лет. Наступила ли уже следующая очередь, непонятно. Есть сведения от других зеленоградцев старше 35 лет (или их родственников), которым вручали повестки, то но сборы, то на мобилизацию. Например, Павел сообщает: «Был в военкомате 22-го сентября по повестке, но был отпущен, наверное потому что мне 38 лет и я сержант. Но в пятницу в 21:30 принесли новую повестку, в которой меня ждут уже с вещами в воскресенье в 8 утра».

Президент Путин утверждал, что призыву, прежде всего, будут подлежать «те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт». Кирилл не понимает, почему для страны инженер с 20-летним стажем менее важен, чем рядовой без опыта и специальности.

Гражданские власти предостерегали военных от нарушений при мобилизации (об этом, в частности, заявили спикеры палат российского парламента). Имеет ли всё это какое-то значение для зеленоградского военкомата, неизвестно.

По номеру 122 работает горячая линия по вопросам мобилизации — при нарушениях со стороны военкомата, звоните туда. Напишите об истории мобилизации своей или своих близких: в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru

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сюжет: конфликт* с украиной 2022, армия, военкомат, призывники, сюжет: мобилизация 2022
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