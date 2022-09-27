Мобилизация сотрудников предприятий микроэлектроники — это «саботаж или лютейшая тупизна». Что происходит с повестками для сотрудников зеленоградских предприятий 27.09.2022 ZELENOGRAD.RU

Военкомат и министерство обороны обвиняют в убийстве целой отрасли, критически важной не только для Зеленограда, но и в целом для страны, а также и для создания «преимущества на поля боя». Бездумно выдавая повестки незаменимым специалистам, военные «хоронят» микроэлектронику.

«Отдаем дефицитных специалистов под пулю, нож и мину»

О проблемах с мобилизацией сотрудников зеленоградских предприятий в открытом письме написал гендиректор технологической компании «Фраксис», выпускник МИЭТа Василий Костромин. Он утверждает, что на этих предприятиях планируется мобилизовать сотни специалистов, нескольких уже забрали.

«Каждый специалист до своего уровня проходит обучение не менее 10 лет на очень дорогих установках, требующие высочайшей квалификации, с очень специфическими знаниями, — объясняет Костромин. — Электроника — фундамент любой современной техники. В мире сейчас дефицит специалистов, их собирают, за них борются… а мы их отдаем под пулю, нож и 82-мм мину. Этот человеческий капитал стоит сотни миллионов и спасает жизни на миллиарды, создавая технологический паритет для тех кто на фронте из простых и массовых профессий, а где-то и преимущество на поле боя».

Костромин призывает военкомат и министерство обороны одуматься, ведь цикл восстановления прежней производственной способности от 10 лет, а с учетом потерь учебного и кадрового потенциала в таком количестве — не менее 20 лет. «Вы просто похороните отрасль, — заключает Костромин. — Я не знаю, кто принимал решение [о мобилизации] и кто выписывает людям на этих предприятиях повестки, но это просто саботаж или лютейшая тупизна с профнепригодностью, когда не могут посчитать экономику и стоимость человеческого капитала».

«Не хотелось бы накликать на себя беду»

О конкретном человеке, который столкнулся с этой проблемой, рассказал «Зеленоград.ру» сотрудник одного зеленоградских предприятий Кирилл. В своем письме в редакцию он недоумевает, почему стране он больше нужен в качестве необученного рядового, чем в качестве инженера с 20-летним стажем.

Читайте также
«Очень надеюсь, что это ошибка» — письмо в редакцию о возможном нарушении при мобилизации

Кирилл сделал свою историю публичной, но зачастую руководство предприятий предпочитает решать вопросы с мобилизацией кулуарно. Так и Костромин защищает не столько своё предприятие, сколько коллег, которые не хотят публичности. "Не хотелось бы накликать на себя беду, - сказал "Зеленоград.ру" сотрудник одного зеленоградского предприятия, утверждающий, что уже встречаются случаи мести военкомов и чиновников тем, кто жалуется.

Костромин утверждает, что юристы предприятий пытаются писать письма и в прокуратуры и в министерство обороны, но пока официальных документов по броне нигде нет, "их запросы идут мимо". Официальные представители предприятий отмалчиваются. Например, на "Микроне" ответили, что не дают комментарии по вопросу мобилизации. Представитель "Миландра" запрос прочитал, но не ответил на него. В МИЭТе, который готовит кадры для отрасли и ведёт научные разработки, не смогли оперативно решить, что могут сказать.

«Вроде как будет личная бумажка с бронью»

Однако некоторые сотрудники настроены оптимистично. «Всем дадут отсрочку, если придет повестка, проблем быть не должно» , — утверждает недавно отслуживший молодой сотрудник «Микрона» — так ему сказали в отделе кадров.

Сотрудник «Субмикрона» (предприятие проектирует аппаратуру для авиационных систем управления, связи, навигации и радиолокационных систем) рассказал, что их водителю пришла повестка, но отдел кадров «всё решил». С понедельника на предприятии висит объявление, в котором утверждается, что сотрудники не подлежат мобилизации, так как «Субмикрон» — предприятие оборонно-промышленного комплекса (ОПК). И просят при получении повестки незамедлительно сообщать в отдел кадров.

Хуже тем, кто сам не является предприятием ОПК, но выполняет для таких предприятий работы в качестве подрядчика. Так одно зеленоградское предприятие отправило заявку на бронь для сотрудников своему заказчику. От него заявки уйдут в министерство обороны. Потом придут обратно. Потом их должны заверить в другом министерстве — Минпромторге. И только после этого у каждого «вроде как будет личная бумажка с бронью». Но всё это «в теории и не быстро».

К предприятиям микроэлектроники относятся не только те, кто непосредственно делает чипы, но и субподрядчики, обеспечивающие технологические процессы этого производства. Например, обслуживание системы подачи специальных химических реактивов, поддержание работоспособности вакуумных систем, утилизации отработанных газов и так далее. «Я специально проходил обучение на фабриках производителей оборудования за рубежом, — говорит сотрудник одного из таких предприятий. — Конечно, можно пробовать „колхозить“ самостоятельными ремонтами, но обычно это ничем хорогим не заканчивается».

Читайте также
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
микроэлектроника, хайтек, сюжет: конфликт* с украиной 2022, армия, военкомат, призывники, сюжет: мобилизация 2022
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Мобилизация сотрудников предприятий микроэлектроники — это «саботаж или лютейшая тупизна». Что происходит с повестками для сотрудников зеленоградских предприятий Истории
«Ведогонь-театр»: сезон 2022-2023. Новые возможности и большие планы. Афиша
На площади у «Ведогонь-театра» поставят 58 гранитных столбиков, чтобы разделить пешеходов и машин. Вот как будет организовано движение Новости
Мобилизация в Зеленограде набирает обороты. В понедельник для перевозки подали уже три автобуса Истории
Школа английского языка Katrinschool — приглашает школьников и взрослых на занятия Реклама
Тест-драйв компенсационного автобуса КЭ от Крюково до «Речного вокзала»: откуда отправляется, какие автобусы, сколько стоит Истории
Вакансии от «Вкусно — и точка». Ведётся набор сотрудников на предприятие в Елино Реклама
Три машины сгорели в 11-микрорайоне. Видео пожара Новости
Секонд-хенд «Вещь» в 6-м микрорайоне отмечает день рождения — 29 сентября скидки на всё Реклама
«Очень надеюсь, что это ошибка» — письмо в редакцию о возможном нарушении при мобилизации Истории
Массовые отмены электричек c 26 сентября по 10 октября. Для компенсации из Крюково запустят автобус КЭ Новости
Десять примеров луж и протечек после дождя, причина которых чьи-то кривые руки Истории
Студия танцев Jazz.uni_dance открывает новый набор для детей от 6 лет и взрослых Реклама
Читатели «Зеленоград.ру» помогли собрать средства на реабилитацию Алёне Стуловой — девочке из нашего города с диагнозом ДЦП Новости
Качели оборвались, когда на них был ребенок. Он упал и ушибся Новости
Ролл Калифорния с крабом в подарок* в СушиСтор Зеленопарк Реклама
«Семейные» качели во 2-м микрорайоне. Что вы о них думаете? Жизнь
Пятая «Пятерочка» открылась в 3-м микрорайоне — в ЖК «Зеленоград-сити». Вот что там внутри Новости
Универмаг только российских брендов одежды, обуви и аксессуаров «Телеграф» откроется в «Зеленопарке» Новости
Первые мобилизованные зеленоградцы уехали из города Новости
Женскому фитнес-клубу Тонус#1 — 10 лет! В честь юбилея — лотерея, призы, акции на абонементы Реклама
Строительство или ремонт загородного дома с выгодой до 30% — сезон скидок от строительной компании «ДачаЗел» Реклама
Куда сходить мэру. Читатели «Зеленоград.ру» рассказали, что надо показать Сергею Собянину в нашем городе Истории
Война и мир генерала Алексеева, именем которого назван проспект в Зеленограде Истории
© 1997–2022 Зеленоград.ру