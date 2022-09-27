Военкомат и министерство обороны обвиняют в убийстве целой отрасли, критически важной не только для Зеленограда, но и в целом для страны, а также и для создания «преимущества на поля боя». Бездумно выдавая повестки незаменимым специалистам, военные «хоронят» микроэлектронику.
О проблемах с мобилизацией сотрудников зеленоградских предприятий в открытом письме написал гендиректор технологической компании «Фраксис», выпускник МИЭТа Василий Костромин. Он утверждает, что на этих предприятиях планируется мобилизовать сотни специалистов, нескольких уже забрали.
«Каждый специалист до своего уровня проходит обучение не менее 10 лет на очень дорогих установках, требующие высочайшей квалификации, с очень специфическими знаниями, — объясняет Костромин. — Электроника — фундамент любой современной техники. В мире сейчас дефицит специалистов, их собирают, за них борются… а мы их отдаем под пулю, нож и 82-мм мину. Этот человеческий капитал стоит сотни миллионов и спасает жизни на миллиарды, создавая технологический паритет для тех кто на фронте из простых и массовых профессий, а где-то и преимущество на поле боя».
Костромин призывает военкомат и министерство обороны одуматься, ведь цикл восстановления прежней производственной способности от 10 лет, а с учетом потерь учебного и кадрового потенциала в таком количестве — не менее 20 лет. «Вы просто похороните отрасль, — заключает Костромин. — Я не знаю, кто принимал решение [о мобилизации] и кто выписывает людям на этих предприятиях повестки, но это просто саботаж или лютейшая тупизна с профнепригодностью, когда не могут посчитать экономику и стоимость человеческого капитала».
О конкретном человеке, который столкнулся с этой проблемой, рассказал «Зеленоград.ру» сотрудник одного зеленоградских предприятий Кирилл. В своем письме в редакцию он недоумевает, почему стране он больше нужен в качестве необученного рядового, чем в качестве инженера с 20-летним стажем.
Кирилл сделал свою историю публичной, но зачастую руководство предприятий предпочитает решать вопросы с мобилизацией кулуарно. Так и Костромин защищает не столько своё предприятие, сколько коллег, которые не хотят публичности. "Не хотелось бы накликать на себя беду, - сказал "Зеленоград.ру" сотрудник одного зеленоградского предприятия, утверждающий, что уже встречаются случаи мести военкомов и чиновников тем, кто жалуется.
Костромин утверждает, что юристы предприятий пытаются писать письма и в прокуратуры и в министерство обороны, но пока официальных документов по броне нигде нет, "их запросы идут мимо". Официальные представители предприятий отмалчиваются. Например, на "Микроне" ответили, что не дают комментарии по вопросу мобилизации. Представитель "Миландра" запрос прочитал, но не ответил на него. В МИЭТе, который готовит кадры для отрасли и ведёт научные разработки, не смогли оперативно решить, что могут сказать.
Однако некоторые сотрудники настроены оптимистично. «Всем дадут отсрочку, если придет повестка, проблем быть не должно» , — утверждает недавно отслуживший молодой сотрудник «Микрона» — так ему сказали в отделе кадров.
Сотрудник «Субмикрона» (предприятие проектирует аппаратуру для авиационных систем управления, связи, навигации и радиолокационных систем) рассказал, что их водителю пришла повестка, но отдел кадров «всё решил». С понедельника на предприятии висит объявление, в котором утверждается, что сотрудники не подлежат мобилизации, так как «Субмикрон» — предприятие оборонно-промышленного комплекса (ОПК). И просят при получении повестки незамедлительно сообщать в отдел кадров.
Хуже тем, кто сам не является предприятием ОПК, но выполняет для таких предприятий работы в качестве подрядчика. Так одно зеленоградское предприятие отправило заявку на бронь для сотрудников своему заказчику. От него заявки уйдут в министерство обороны. Потом придут обратно. Потом их должны заверить в другом министерстве — Минпромторге. И только после этого у каждого «вроде как будет личная бумажка с бронью». Но всё это «в теории и не быстро».
К предприятиям микроэлектроники относятся не только те, кто непосредственно делает чипы, но и субподрядчики, обеспечивающие технологические процессы этого производства. Например, обслуживание системы подачи специальных химических реактивов, поддержание работоспособности вакуумных систем, утилизации отработанных газов и так далее. «Я специально проходил обучение на фабриках производителей оборудования за рубежом, — говорит сотрудник одного из таких предприятий. — Конечно, можно пробовать „колхозить“ самостоятельными ремонтами, но обычно это ничем хорогим не заканчивается».