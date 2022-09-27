«Отдаем дефицитных специалистов под пулю, нож и мину»

О проблемах с мобилизацией сотрудников зеленоградских предприятий в открытом письме написал гендиректор технологической компании «Фраксис», выпускник МИЭТа Василий Костромин. Он утверждает, что на этих предприятиях планируется мобилизовать сотни специалистов, нескольких уже забрали.

«Каждый специалист до своего уровня проходит обучение не менее 10 лет на очень дорогих установках, требующие высочайшей квалификации, с очень специфическими знаниями, — объясняет Костромин. — Электроника — фундамент любой современной техники. В мире сейчас дефицит специалистов, их собирают, за них борются… а мы их отдаем под пулю, нож и 82-мм мину. Этот человеческий капитал стоит сотни миллионов и спасает жизни на миллиарды, создавая технологический паритет для тех кто на фронте из простых и массовых профессий, а где-то и преимущество на поле боя».