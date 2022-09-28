Министерство промышленности и торговли попросило военкоматы не мобилизовывать сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые задействованы в обеспечении государственного оборонного заказа. Всего в списке 765 организаций, из них как минимум 28 зеленоградские, если судить по месту регистрации.
В письме со списком организаций заместитель министра Василий Шпак просит военкоматы «оказать содействие в недопущении ослабление кадрового потенциала» перечисленных организаций. Похоже, в этом списке те предприятия, чью заявку на внесение в реестр предприятий ОПК одобрили сейчас — а тех, кто и так в этом реестре, в списке нет.
- АО «Алмаз-СР»
- АО «Альтекс»
- АО «Дизайн Центр Союз»
- АО «Завод Протон»
- АО «Зеленоградский Инновационно-технологический Центр» (ЗИТЦ)
- АО «Зеленоградский Нанотехнологический Центр» (ЗНТЦ)
- АО «Логика»
- АО «Научно-исследовательский институт Микроприборов им. Гуськова» (НИИМП)
- АО «Научно-производственный Центр «НИИ Микроприборов»
- АО «НПЦентр»
- АО «Производственное объединение «Завод Стелла»
- АО «Протон»
- АО «Центральное конструкторское бюро информационно-управляющих систем»
- АО Научно-производственный Центр «Электронные вычислительно-информационные системы»
- ООО «ВП Портус»
- ООО «Инновационно-промышленная компания электронного машиностроения»
- ООО «Комплексные Системы»
- ООО «Лабиринт»
- ООО «Логика»
- ООО «Миландр ЭК»
- ООО «Нм-тех»
- ООО «Радис Лтд»
- ООО «Электронные системы контроля»
- ООО «Элиарс»
- ООО «Элкомсистема»
- ООО Фирма «Информтест»
- ФГАОУ Национальный исследовательский университет «Московский Институт Электронной Техники» (МИЭТ)
- ФГБНУ «Научно-производственный комплекс Технологический Центр»
Полный список здесь. Как дальше быть сотрудникам этих предприятий, а также тем, кто не попал в этот список, но прямо или косвенно задействован в гособоронзаказе, непонятно. Вероятно, надо выяснять это в отделе кадров или у руководства. Дает ли попадание в этот список защиту от мобилизации, тоже непонятно.
Директор небольшой зеленоградской компании, которая почти всю свою продукцию поставляет на ГОЗ, не нашел себя в этом списке (хотя многие их покупатели там есть). Он выяснил, что узнать наличие брони у компании можно в Департаменте инвестиционной и промышленной политики города Москвы, заявку можно отправить через mos.ru. Если вашей компании там нет, но вы работаете с ОПК, то оформляется пакет документов и направляется в профильный департамент Минпромторга в печатном виде — они формируют списки. Вот полезные телефоны и ссылки:
- Телефон горячей линии с актуальной информацией 8-800-500-71-29
- Разъяснения касательно процедуры включения организаций в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса
- Регламент по ведению реестра организаций ОПК
- Справка Фонда развития промышленности «Как предприятию войти в реестр ОПК»
- Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы
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