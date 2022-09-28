Минпромторг просит военкоматы защитить сотрудников оборонных предприятий от мобилизации. В списке как минимум три десятка организаций из Зеленограда 28.09.2022 ZELENOGRAD.RU

Министерство промышленности и торговли попросило военкоматы не мобилизовывать сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые задействованы в обеспечении государственного оборонного заказа. Всего в списке 765 организаций, из них как минимум 28 зеленоградские, если судить по месту регистрации.

В письме со списком организаций заместитель министра Василий Шпак просит военкоматы «оказать содействие в недопущении ослабление кадрового потенциала» перечисленных организаций. Похоже, в этом списке те предприятия, чью заявку на внесение в реестр предприятий ОПК одобрили сейчас — а тех, кто и так в этом реестре, в списке нет.

Предприятия из списка Минпромторга, зарегистрированные в Зеленограде

  • АО «Алмаз-СР»
  • АО «Альтекс»
  • АО «Дизайн Центр Союз»
  • АО «Завод Протон»
  • АО «Зеленоградский Инновационно-технологический Центр» (ЗИТЦ)
  • АО «Зеленоградский Нанотехнологический Центр» (ЗНТЦ)
  • АО «Логика»
  • АО «Научно-исследовательский институт Микроприборов им. Гуськова» (НИИМП)
  • АО «Научно-производственный Центр «НИИ Микроприборов»
  • АО «НПЦентр»
  • АО «Производственное объединение «Завод Стелла»
  • АО «Протон»
  • АО «Центральное конструкторское бюро информационно-управляющих систем»
  • АО Научно-производственный Центр «Электронные вычислительно-информационные системы»
  • ООО «ВП Портус»
  • ООО «Инновационно-промышленная компания электронного машиностроения»
  • ООО «Комплексные Системы»
  • ООО «Лабиринт»
  • ООО «Логика»
  • ООО «Миландр ЭК»
  • ООО «Нм-тех»
  • ООО «Радис Лтд»
  • ООО «Электронные системы контроля»
  • ООО «Элиарс»
  • ООО «Элкомсистема»
  • ООО Фирма «Информтест»
  • ФГАОУ Национальный исследовательский университет «Московский Институт Электронной Техники» (МИЭТ)
  • ФГБНУ «Научно-производственный комплекс Технологический Центр»

Полный список здесь. Как дальше быть сотрудникам этих предприятий, а также тем, кто не попал в этот список, но прямо или косвенно задействован в гособоронзаказе, непонятно. Вероятно, надо выяснять это в отделе кадров или у руководства. Дает ли попадание в этот список защиту от мобилизации, тоже непонятно.

Что делать, если нас нет в списке?

Директор небольшой зеленоградской компании, которая почти всю свою продукцию поставляет на ГОЗ, не нашел себя в этом списке (хотя многие их покупатели там есть). Он выяснил, что узнать наличие брони у компании можно в Департаменте инвестиционной и промышленной политики города Москвы, заявку можно отправить через mos.ru. Если вашей компании там нет, но вы работаете с ОПК, то оформляется пакет документов и направляется в профильный департамент Минпромторга в печатном виде — они формируют списки. Вот полезные телефоны и ссылки:

Расскажите, получается ли вашему работодателю оформить для вас защиту от мобилизации — в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru

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