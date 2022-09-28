Министерство промышленности и торговли попросило военкоматы не мобилизовывать сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые задействованы в обеспечении государственного оборонного заказа. Всего в списке 765 организаций, из них как минимум 28 зеленоградские, если судить по месту регистрации.

В письме со списком организаций заместитель министра Василий Шпак просит военкоматы «оказать содействие в недопущении ослабление кадрового потенциала» перечисленных организаций. Похоже, в этом списке те предприятия, чью заявку на внесение в реестр предприятий ОПК одобрили сейчас — а тех, кто и так в этом реестре, в списке нет.