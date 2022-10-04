Как вернуть мобилизованного сотрудника предприятия ОПК. История спасения и пошаговая инструкция 04.10.2022 ZELENOGRAD.RU

С началом мобилизации защитить от нее всех сотрудников предприятий, связанных с оборонной промышленностью, не получилось. Многие предприятия, от которых зависит выполнение гособоронзаказа, оказались вне реестра предприятий ОПК, а у военкоматов не было порядка получения «брони». В итоге некоторых сотрудников успели мобилизовать. Наконец, правительство утвердило правило предоставление отсрочки для сотрудников ОПК, но теперь надо как-то вернуть мобилизованных. Одна из читательниц «Зеленоград.ру» прошла этот путь и делится инструкцией.

Неразбериха первых дней

Повестки сотрудникам ОПК начали приходить почти сразу после объявления мобилизации. У многих предприятий отрасли это вызвало шок. Действия военкоматов назвали «тупизной» и «убийством целой отрасли». В понедельник министерство промышленности и торговли (Минпромторг), курирующее отрасль и ведение реестра предприятий ОПК попросило военкоматы не допустить «ослабления кадрового потенциала» — фактически, подождать обновление реестра предприятий ОПК и разработку регламента. В пятницу правительство выпустило постановление 1725, которым утвердило правила предоставления отсрочки от мобилизации для предприятий ОПК.

Проблемы ещё не закончились

Впрочем, это не спасло от неразберихи. Некоторые предприятия, попавшие в реестр, всё ещё не понимали, как им пользоваться. «Повестки молодым сотрудникам приходят, бронь делают абы как, что там за принцип никому не ясно: кому-то сделали, кому-то нет, по какому принципу — загадка, — описывают ситуацию понедельника на одном из зеленоградских предприятий. — Причём даже критически важным руководящим кадрам не сделали. Руководство предприятия в шоке, делает, что может, просит потерпеть».

Другая ситуация у многочисленных подрядчиков предприятий ОПК, которые в реестр не попали — бронь их сотрудникам должны предоставить по ходатайству заказчика. Руководитель одного такого предприятия рассказывал, что в пятницу отправил необходимый пакет документов в Минпромторг, но в понедельник ответа ещё не было. А пока он и другие сотрудники не появляются по месту регистрации, куда приносили повестки.

Вернуть мобилизованного

Но хуже всего пришлось тем, кого уже успели мобилизовать. Сотрудника одного зеленоградского предприятия увезли в самом начале мобилизации. Пока его предприятие не было включено в реестр ОПК, оно ничем не могло ему помочь. Но с выходом правил по отсрочке ситуация изменилась — предприятие помогло его жене Марии (имя изменено) с документами и вместе с ней боролась за возвращение её мужа.

В военкомате признали право на отсрочку, выдали ходатайство в адрес командира части с просьбой отозвать мужа Марии. Чтобы ускорить его возвращение, Мария отвезла ходатайство в часть, там его зарегистрировали, сообщили туда, куда отправили её мужа и там уже обещали развернуть его назад — к дому.

Итог и пошаговая инструкция

Свой опыт Мария суммировала в короткой инструкции. Она утверждает, что по этой схеме вернули уже и других людей и призывает настойчиво добиваться результата:

  • Родственник берёт справку с места работы
  • Предъявляет справку юристу в военкомате
  • Юрист сверяется с реестром предприятий ОПК и делает ходатайство на отзыв
  • Ходатайство родственник везет в часть, где его регистрируют и отзывают мобилизованного
  • Человека возвращают домой

Если вы тоже пытаетесь вернуть мобилизованного сотрудника ОПК, напишите о вашем опыте — в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru

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сюжет: конфликт* с украиной 2022, армия, военкомат, призывники, сюжет: мобилизация 2022
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