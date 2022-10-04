Проблемы ещё не закончились

Впрочем, это не спасло от неразберихи. Некоторые предприятия, попавшие в реестр, всё ещё не понимали, как им пользоваться. «Повестки молодым сотрудникам приходят, бронь делают абы как, что там за принцип никому не ясно: кому-то сделали, кому-то нет, по какому принципу — загадка, — описывают ситуацию понедельника на одном из зеленоградских предприятий. — Причём даже критически важным руководящим кадрам не сделали. Руководство предприятия в шоке, делает, что может, просит потерпеть».

Другая ситуация у многочисленных подрядчиков предприятий ОПК, которые в реестр не попали — бронь их сотрудникам должны предоставить по ходатайству заказчика. Руководитель одного такого предприятия рассказывал, что в пятницу отправил необходимый пакет документов в Минпромторг, но в понедельник ответа ещё не было. А пока он и другие сотрудники не появляются по месту регистрации, куда приносили повестки.