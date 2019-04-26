Больше парковочных мест и полос, новая разметка на улицах и перекрестках, изменение ограничений скорости, одностороннее движение и выделенка для автобусов — на 2019 году у Центра организации дорожного движения большие планы. Это их полный обзор.
Более трёхсот новых размеченных парковок сделают по следующим адресам:
- на улицах Михайловка (67 машиномест)
- Заводская (вдоль 19 микрорайона — 57)
- на пересечении Озерной и Сосновой аллеи (12)
- на Каштановой аллее (45)
- Сосновой аллее (19)
- в проезде 4807 (между Сосновой аллеей и Фирсановским шоссе — 34)
- во 2-м Западном проезде (84)
Упорядочат парковки — то есть, поставят знаки и нанесут разметку в тех местах, где машины и так ставят:
- Вдоль Озерной аллеи со стороны предприятий Южной промзоны. Запрет стоянки у автобусных остановок остаётся, как и на остальных улицах.
- Вдоль Сосновой аллеи со стороны 6-го микрорайона — от пересечения с Озерной аллеей до Савелкинского проезда.
- На улице Ленина, том числе на парковке у торгового центра «Арбатский» на Привокзальной площади.
- На Филаретовской улице за исключением участка дороги возле лесопарка — там, где проход к Школьному озеру. Но и там можно будет ставить автомобили — по выходным дням и ночью (читайте ниже).
- На улице Гоголя по обеим сторонам дороги.
- На Георгиевском проспекте в существующих парковочных карманах. Плюс, добавят парковочные места в районе гипермаркета «Зельгрос».
- В проезде 4807
Ночные парковки организуют, чтобы жители могли ставить машины поближе к своим домам хотя бы на ночь. Дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» будут действовать только в будние дни с 8:00 до 20:00 на улице Филаретовская — на участке между улицей Болдов ручей и корпусом 1143, и Озерной аллее — между Каштановой аллеей и мостом через пруд. А также с 8:00 до 19:00 на улице Андреевка со стороны 15 и 16 микрорайонов. В остальное время машины ставить будет можно. На Филаретовской еще и по выходным.
Максимальную скорость движения ограничат до 40 км/ч на улице Александровка и двух участках Озёрной аллеи — возле стадиона «Ангстрем» и между автобусными остановками «Южная промзона» и «Дендропарк». Также здесь — наконец-то — поставят камеры фото-видеофиксации нарушений ПДД.
Жители Зеленограда — в основном, работающие на «Элме» и в «Научном центре» , — неоднократно жаловались на опасные «зебры». Водители разгоняются на извилистой дороге, не сбрасывают скорость перед переходами и не видят пешеходов. На просьбы поставить светофор или сделать «лежачих полицейских» перед переходами власти отвечали отказами. Официальной причиной отказа называли несоответствие ГОСТ, неофициальной — проезд к больнице «скорой помощи».
Максимальную скорость движения повысят до 50 км/ч на Сосновой аллее — от её пересечения с Каштановой до «Водоканала». Так решили специалисты «в целях оптимизации скоростного режима и повышения эффективности использования транспортных характеристик рассматриваемого участка».
- На пересечении улиц Заводская и Овражная (до 3-х полос)
- На участке улицы Заводской от пересечения с Георгиевским проспектом до проектируемого проезда 707 (до 4-х). Будет по две полосы в каждом направлении (сейчас по одной)
- На пересечении улиц Ленина, Заводской и 1-го Мая (до 5-ти)
- На Сосновой аллее в районе пересечения с Каштановой аллеей и проездом 5526 — это дорога внутрь промзоны от «Водоканала» (до 5-ти)
- У разворотного круга на пересечении Солнечной аллеи и Старокрюковского проезда («старый» мост).
Выделенную полосу для автобусов сделают на Привокзальной площади. Это нужно для приоритетного разворота автобусов к станции Крюково и снижения загрузки прямого направления. Полоса будет в середине проезжей части. Каких-либо строительных работ не предполагается, просто поменяют разметку.
«Вафельницу» — разметку с диагонально пересекающимися линиями, запрещающую выезд на перекресток, если впереди затор, — сделают на пересечениях улиц Андреевка, Михайловка и Логвиненко (перекресток у въезда в Андреевку), Солнечная аллея — Старокрюковский проезд (поворот на старый мост), Солнечная аллея — проезд у корпуса 803.
«Прикрывать» разметкой выезды с разворотов — с тем, чтобы водители выезжали сразу в свою полосу движения, а не ждали подходящего момента для перестроения, — будут на трехсторонних круговых перекрестках. А именно на проспекте Генерала Алексеева возле пересечения с 1-м Западным проездом и Алабушевской улицей, на Московском проспекте возле круга у Савелкинского проезда и на пересечении проезда 4807 и Фирсановского шоссе.
Островки безопасности для пешеходов и направляющую разметку для автомобилистов сделают на улицах Андреевка, Михайловка, Заводская, Георгиевском проспекте, Сосновой аллее и во 2-м Западном проезде.
Турбокольцевой перекресток устроят на пересечении Георгиевского проспекта, улицы Радио и Кутузовского шоссе (около 23 микрорайона) — чтобы снизить аварийность и одновременно увеличить скорость проезда. На такой развязке автомобилисты будут совершать меньше маневров, так как станут двигаться по оптимальной траектории. Например, тем, кому нужно направо, не придется лишний раз въезжать на круг. В результате снизится вероятность ДТП.
Его сделают на Каштановой аллее — на участке от Озерной аллеи до въезда на территорию больницы при движении в сторону Сосновой аллеи. Это повысит безопасность на перекрёстке с Озерной аллеей и позволит устроить парковочные места со стороны жилых домов 7 микрорайона. Возможность одностороннего движения на Каштановой аллее обсуждалась в префектуре еще два года назад после жалоб на неудобный разъезд на пересечении Сосновой и Каштановой аллей. Предлагалось ехать в одну сторону — от Озерной аллеи по Каштановой в сторону больницы, а поворот с Сосновой на Каштановую запретить. Тогда решение не было принято, так как представлялось сложным и требовало проработки.
В основном эти планы уже обсуждались окружной комиссией по безопасности дорожного движения в прошлом году или ещё раньше. Сейчас появилась возможность их реализовать.
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