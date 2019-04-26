Новая разметка на улицах и перекрёстках

Выделенную полосу для автобусов сделают на Привокзальной площади. Это нужно для приоритетного разворота автобусов к станции Крюково и снижения загрузки прямого направления. Полоса будет в середине проезжей части. Каких-либо строительных работ не предполагается, просто поменяют разметку.

«Вафельницу» — разметку с диагонально пересекающимися линиями, запрещающую выезд на перекресток, если впереди затор, — сделают на пересечениях улиц Андреевка, Михайловка и Логвиненко (перекресток у въезда в Андреевку), Солнечная аллея — Старокрюковский проезд (поворот на старый мост), Солнечная аллея — проезд у корпуса 803.

«Прикрывать» разметкой выезды с разворотов — с тем, чтобы водители выезжали сразу в свою полосу движения, а не ждали подходящего момента для перестроения, — будут на трехсторонних круговых перекрестках. А именно на проспекте Генерала Алексеева возле пересечения с 1-м Западным проездом и Алабушевской улицей, на Московском проспекте возле круга у Савелкинского проезда и на пересечении проезда 4807 и Фирсановского шоссе.

Островки безопасности для пешеходов и направляющую разметку для автомобилистов сделают на улицах Андреевка, Михайловка, Заводская, Георгиевском проспекте, Сосновой аллее и во 2-м Западном проезде.

Турбокольцевой перекресток устроят на пересечении Георгиевского проспекта, улицы Радио и Кутузовского шоссе (около 23 микрорайона) — чтобы снизить аварийность и одновременно увеличить скорость проезда. На такой развязке автомобилисты будут совершать меньше маневров, так как станут двигаться по оптимальной траектории. Например, тем, кому нужно направо, не придется лишний раз въезжать на круг. В результате снизится вероятность ДТП.