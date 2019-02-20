Сейчас максимальная разрешенная скорость на участке Сосновой аллеи от её пересечения с Каштановой до «Водоканала» — 40 км/ч. Специалисты решили, что здесь можно ездить быстрей. Поставить новые дорожные знаки и отрегулировать видеокамеры планируют до 30 июня.
Повысить максимальную скорость с 40 до 50 км/ч на участке Сосновой аллеей разрешила окружная комиссия по безопасности дорожного движения по просьбам жителей.
Автоинспекция не возражает, поскольку этот участок дороги не является местом концентрации дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Повысить разрешенную скорость разрешили с формулировкой «в целях оптимизации скоростного режима и повышения эффективности использования транспортных характеристик рассматриваемого участка».
При этом сейчас рядом со знаком ограничения скорости висят знаки «скользкая дорога"и «участок дороги с опасными поворотами».
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