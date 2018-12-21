В следующем году вводят одностороннее движение транспорта на участке от Озерной аллеи до въезда на территорию больницы при движении в сторону Сосновой аллеи. Это повысит безопасность и позволит устроить дополнительные парковки со стороны жилых домов 7 микрорайона.



Такое решение приняла окружная комиссия по безопасности дорожного движения. Конкретная дата изменения схемы движения не определена, в протоколе — «2019 год».

Возможность одностороннего движения на Каштановой аллее обсуждалась в префектуре еще два года назад после жалоб на неудобный разъезд на пересечении Сосновой и Каштановой аллей. Предлагалось ехать в одну сторону — от Озерной аллеи по Каштановой в сторону больницы, а поворот с Сосновой на Каштановую запретить. Тогда решение не было принято, так как представлялось сложным и требовало проработки. Теперь специалисты Центра организации дорожного движения провели компьютерное моделирование и выбрали оптимальный вариант.