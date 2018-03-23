После серии ДТП, в том числе с пешеходами, власти все-таки решили ограничить максимальную скорость на участках Озерной аллеи, где плохо видно пешеходов, и поставить камеры фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Правда, не раньше осени. Эту проблему власти не могут решить уже четвертый год.
Озерная аллея идет вдоль предприятий Южной промзоны, городского пруда и до пересечения с Сосновой аллеей возле корпуса 702. На небольшой дороге несколько поворотов и пять нерегулируемых пешеходных переходов. Жители Зеленограда — в основном, работающие на «Элме» и в «Научном центре» , — неоднократно жаловались в префектуру и департамент транспорта на опасные «зебры». Водители разгоняются на извилистой дороге, не сбрасывают скорость перед переходами и не видят пешеходов. На просьбы поставить светофор или сделать «лежачих полицейских» перед переходами власти отвечали отказами. Официальной причиной отказа называли несоответствие ГОСТ Р 52605-2006 (какое именно, ГИБДД не уточняла, просто фиксировали это мнение в протоколе окружной комиссии по безопасности дорожного движения).
А неофициально называли еще одну причину — по Озерной аллее машины «скорой помощи» ездят в больницу (или от неё), а значит, скорость движения транспорта ограничивать нельзя. В качестве защиты пешеходов поставили лишь мигающий желтым светофор — чтобы переходящих дорогу было лучше видно в темное время суток. Периодически он выходит из строя. А волокита с установкой камер, контролирующих скорость движения, тянется больше трех лет.
Более 80% процентов участников опроса Zelenograd.ru согласились с мнением, что камеры поставят только после того, как на Озерной аллее собьют пешехода. Так и произошло — хотя в ДТП на этой дороге пострадали уже несколько человек. В ноябре на «зебре» напротив корпуса 701 сбили пятилетнего мальчика. В марте — женщину, на переходе напротив «Элмы». Кроме того, год назад один человек погиб и трое пострадали при столкновении автомобилей на повороте к плотине пруда.
Теперь на обращения жителей префектура отвечает, что на Озерной аллее поставят знаки ограничения скорости 40 км/ч «на участках с ограниченной видимостью». Где конкретно эти участки, не уточняется, как и сроки установки. А в четвертом квартале этого года появятся и комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД.
Для принятия этого решения властям понадобилось несколько лет и жертвы ДТП — как подтверждение тому, что это дорога опасна. Для примера, на извилистом участке Сосновой аллеи от 6 микрорайона до Восточной коммунальной зоны скорость уже ограничена до 40 км/ч и стоит камера, хотя пешеходов там меньше, чем на Озерной, а сама дорога более широкая и пустая.
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