2017 год

Выезжали фургоны с камерами на Озёрную аллею или нет, неизвестно. Но проблема осталась — 1 июня вопрос о «лежачих полицейских» снова рассматривает комиссия по безопасности. Решение прежнее — отказать. Причина — не соответствует ГОСТ (в какой части не соответствует, не уточняется, но это мнение зеленоградской автоинспекции).

Однако теперь префектура просит ЦОДД включить установку камер на Озерной аллее (от дома 4 строение 1 до дома 4 строение 6) в «план работ по развитию автоматизированной системы фотовидеофиксации нарушений». Никаких сроков в решении комиссии не обозначено.

С другой сторон, проблемный участок довольно извилистый, разогнаться на нем не всегда получится, поэтому установка камеры без ограничения скорости не даст заметного эффекта. Ведь многие будут ездить с ненаказуемым превышением в 20 км/ч. Возможно, для эффективного контроля скорости вместе с установкой камер надо и скорость ограничить до 40 км/ч.

Но, как бы там ни было, бюрократическая машина продолжает двигаться и может быть когда-нибудь дойдет дело до реализации решений многочисленных комиссий.