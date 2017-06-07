Комментировать
Обеды в офис от НормаФуд
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
На Озерной аллее решили поставить камеры контроля скорости. Хроника бюрократической волокиты 07.06.2017 ZELENOGRAD.RU

Удивительная история происходит с контролем скорости машин на Озерной аллее. Пешеходы уже несколько лет просят сделать что-нибудь для контроля скорости машин. Три комиссии уже приняли три разных решения, но когда проблема будет решена так и неизвестно. Рассказываем историю бюрократической волокиты.

2014 год

Пешеходы просят обезопасить участок вдоль «Научного центра» и «Элмы» — машины здесь едут на большой скорости и далеко не всегда пропускают на «зебрах». Вопрос об установке «лежачих полицейских» рассматривает комиссия по безопасности дорожного движения в префектуре. Решение — нецелесообразно.

2015 год

Пешеходы — в основном это работники предприятий Южной промзоны — продолжают жаловаться. Одна жалоба доходит до мэрии и снова рассматривается на комиссии в префектуре. «Лежачим полицейским» опять отказали. Зато решили поставить мигающий желтым светофор и «дорожные знаки повышенной информативности».

Кроме того попросили Центр организации дорожного движения (ЦОДД) «рассмотреть возможность размещения передвижных комплексов видеофиксации нарушений ПДД». Это фургон, на крыше которого выдвигается камера контроля скорости.

2017 год

Выезжали фургоны с камерами на Озёрную аллею или нет, неизвестно. Но проблема осталась — 1 июня вопрос о «лежачих полицейских» снова рассматривает комиссия по безопасности. Решение прежнее — отказать. Причина — не соответствует ГОСТ (в какой части не соответствует, не уточняется, но это мнение зеленоградской автоинспекции).

Однако теперь префектура просит ЦОДД включить установку камер на Озерной аллее (от дома 4 строение 1 до дома 4 строение 6) в «план работ по развитию автоматизированной системы фотовидеофиксации нарушений». Никаких сроков в решении комиссии не обозначено.

С другой сторон, проблемный участок довольно извилистый, разогнаться на нем не всегда получится, поэтому установка камеры без ограничения скорости не даст заметного эффекта. Ведь многие будут ездить с ненаказуемым превышением в 20 км/ч. Возможно, для эффективного контроля скорости вместе с установкой камер надо и скорость ограничить до 40 км/ч.

Но, как бы там ни было, бюрократическая машина продолжает двигаться и может быть когда-нибудь дойдет дело до реализации решений многочисленных комиссий.

Когда поставят камеры на Озерной аллее?
В 2017 году
В 2018 году
Когда собьют пешехода
Проголосовал 41 человек
 Реклама
Функциональный тренинг и растяжка в спорткомплексе «Космос» - безопасно, доступно, эффективно. Промокод внутри Объявления
Сдам помещение под офис в корпусе 1650 Объявления
Летнее предложение от центра кинезитерапии Объявления
Салон «Никор» отмечает 25 летний юбилей Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Совсем рядом!

В клинике работает
лаборатория от Артвет

 Реклама
БАБИН ДВОР

Есть всесезонная
площадка на воде.

 Реклама
Магазин "Я сама"

все для пэчворка
декупажа, украшений

 Реклама
Реклама
В ИЮНЕ

Скидка на плитку
от 3% до 10%.

 Реклама
© 1997–2017 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Совсем рядом!

В клинике работает
лаборатория от Артвет
Реклама
В ИЮНЕ

Скидка на плитку
от 3% до 10%.
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама