Удивительная история происходит с контролем скорости машин на Озерной аллее. Пешеходы уже несколько лет просят сделать что-нибудь для контроля скорости машин. Три комиссии уже приняли три разных решения, но когда проблема будет решена так и неизвестно. Рассказываем историю бюрократической волокиты.
Пешеходы просят обезопасить участок вдоль «Научного центра» и «Элмы» — машины здесь едут на большой скорости и далеко не всегда пропускают на «зебрах». Вопрос об установке «лежачих полицейских» рассматривает комиссия по безопасности дорожного движения в префектуре. Решение — нецелесообразно.
Пешеходы — в основном это работники предприятий Южной промзоны — продолжают жаловаться. Одна жалоба доходит до мэрии и снова рассматривается на комиссии в префектуре. «Лежачим полицейским» опять отказали. Зато решили поставить мигающий желтым светофор и «дорожные знаки повышенной информативности».
Кроме того попросили Центр организации дорожного движения (ЦОДД) «рассмотреть возможность размещения передвижных комплексов видеофиксации нарушений ПДД». Это фургон, на крыше которого выдвигается камера контроля скорости.
Выезжали фургоны с камерами на Озёрную аллею или нет, неизвестно. Но проблема осталась — 1 июня вопрос о «лежачих полицейских» снова рассматривает комиссия по безопасности. Решение прежнее — отказать. Причина — не соответствует ГОСТ (в какой части не соответствует, не уточняется, но это мнение зеленоградской автоинспекции).
Однако теперь префектура просит ЦОДД включить установку камер на Озерной аллее (от дома 4 строение 1 до дома 4 строение 6) в «план работ по развитию автоматизированной системы фотовидеофиксации нарушений». Никаких сроков в решении комиссии не обозначено.
С другой сторон, проблемный участок довольно извилистый, разогнаться на нем не всегда получится, поэтому установка камеры без ограничения скорости не даст заметного эффекта. Ведь многие будут ездить с ненаказуемым превышением в 20 км/ч. Возможно, для эффективного контроля скорости вместе с установкой камер надо и скорость ограничить до 40 км/ч.
Но, как бы там ни было, бюрократическая машина продолжает двигаться и может быть когда-нибудь дойдет дело до реализации решений многочисленных комиссий.
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